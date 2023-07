,,Tohle vláda neřeší! Nejsem fanoušek Babiše, ale...“ Odhalení a porovnání

reklama

„Není pochyb, že má vláda ve sněmovně většinu a prosadí, co chce. Otázkou je, zda to, co vypracovala pro Českou republiku, bude znamenat hospodářský růst. Jsem k tomu skeptický,“ říká Libor Rouček. Připomíná, že jsme jedinou zemí z OECD, která se ještě nedostala na předcovidovou úroveň. „Je potřeba naši ekonomiku modernizovat, ale bez ekonomického růstu? Ani kvůli úspornému balíčku se nestane, abychom se dostali na předcovidovou úroveň. Obávám se, že vláda nedosáhne zamýšleného efektu, který si předsevzala. Že nechce měnit, co si do balíčku dala je známo, to opakuje premiér Petr Fiala už několik měsíců. Ano, dá se předpokládat, že si prosadí, co chce,“ dodal.

Koneckonců i v minulých dnech Petr Fiala své dlouhodobé stanovisko zopakoval: „Nikdo nečekejte, že ustoupíme tlaku zájmových, profesních skupin. Že uděláme zásadní změny. Nic takového se nestane. A nemůže se to stát,“ řekl předseda vlády.

Ne, balíček se nedotýká všech vrstev stejně

Důležitá otázka je, kdo balíčkové změny zaplatí, kdo na tom vydělá a kdo prodělá. „Premiér říká, že se to dotýká všech vrstev stejně. Bohužel ne. Dopady budou hlavně u nízkopříjmových a středně příjmových skupin,“ uvedl. „Ano, vidíme drobné zvýšení u korporátní daně na jedenadvacet procent, to je správně, ale neřešíme progresivní daň po vzoru všech západních zemí. Neřeší se odtok desítek a stovek mld. zisků zahraničních vlastníků mimo ČR. Není pravda, že nám to Evropská unie zakazuje. Nic nezakazuje. Můžeme si vytvořit takový daňový systém, který nám bude vyhovovat. Balíček zase zaplatí nižší a střední vrstvy a nejbohatších se nedotkne. Vláda hájí zájmy nejbohatších. To je filosofie ODS a TOP 09 od jejího vzniku. Ukázali to v minulosti a tímto principem se řídí i tato vláda. Pokud se něco nezmění, tak lidé budou mít oprávněně pocit, že u nás není určitý stupeň sociální spravedlnosti,“ dodal

Premiér se chlubí, jak zkrotil inflaci. „Není se čím chlubit. Máme pořád největší inflaci v EU. Španělé ji mají už přes dvě procenta. Tzv. úsporný balíček bude mít opět dopady do inflace. Jestli budeme mít inflaci v úrovni dvou nebo tří procent je z říše snů nebo jde o sliby, které jsou neuskutečnitelné. Inflace jde dolů po celém světě. V okolním světě je mnohem nižší než u nás. Jenže i v příštím roce předpokládám, že bude tak kolem pěti a šesti procent,“ uvedl Rouček.

Podvodníci okamžitě využili zrušení EET

I zrušení EET podle něj demoralizuje poctivé obchodníky, kterým evidence nevadila, a naopak vytvořila konkurenční prostředí. „Podvodníci toho okamžitě využili a neberou karty. Vidíme to po celé republice. Před rokem a půl jsem nikde neviděl cedulku: karty nebereme. Teď, ať už jedete kamko-li, se s tím setkáte. Důvod je nabíledni. Řada nepoctivých podnikatelů se snaží snížit své daňové odvody. Atmosféře ve společnosti to nepřispívá. Nejsem fanoušek Andreje Babiše, ale jestli něco udělal správně, tak je to právě EET a snaha co nejvíce zprůhlednit podnikatelské prostředí, aby bylo férové a každý poctivý měl šanci. Opět se otevírá prostor pro šedou a černou ekonomiku. Bohužel,“ popsal Rouček.

Podle bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera je příčinou „nerůstu” české ekonomiky i provázanost s Německem! „Už to slovo „nerůst.“ My máme hospodářský pokles! Nazývejte vše pravými jmény. Pokud jde o hledání výmluv ve stylu, že naše ekonomika je provázaná s Německem? Nic hloupějšího jsem dlouho nečetl. Naopak tím, že je naše ekonomika provázaná s Německem má výsledky,“ uvedl a dal příklad z automobilového průmyslu. „Můžeme být rádi je Škoda Auto napojená na Volkswagen, protože vyvíjí moderních technologií jsou potřeba desítky a desítky mld. a to by si žádná naše firma nemohla dovolit. Naopak, buďme rádi, že je naše ekonomika propojená s vyspělými zeměmi. Malá ekonomika a země by neměla kapacitu nejmodernější technologie zvládnost,“ uvedl.

Země jsou ve shodě ve věci postupu na Ukrajině

K závěrům summitu ve Vilniusu dodává: „Ukázal, že 31 členských zemí jsou v naprosté shodě a jednotní v otázce, co je třeba dělat s ruskou agresí na Ukrajině. Bránit právo na sebeurčení, Ukrajině dále pomáhat, aby ruský útok dále odrazila a podařilo se jí osvobodit svá okupovaná území. Pokud jde o členství Ukrajiny v NATO, tak pokud si někdo představoval, že tomu dá summit zelené světlo, byl zklamán. Záruky členských zemí NATO jsou v obraně členských zemí. Ať už je to prezident Biden nebo ostatní, tak Severoatlantická aliance bude bránit každý centimetr svého území. Nikdo, ani Spojené státy, ani Německo, Velká Británie nebo Francie nemůže dát tuto záruku zemi, která je ve válce a která má téměř dvacet procent svého území obsazeno. Během konfliktu ne.“

Nevíme vůbec, jakým způsobem konflikt skončí. „Otevřené dveře jsou, ovšem členské země si mohou dávat požadavky a podmínky. Část už vyslovena byla. Například fungující demokracie, právní stát a potírání korupce. Další se bude jednou odvíjet od toho, v jaké formě a podobě bude existovat Ukrajina, Rusko, jak budou vztahy vypadat. A to jsou věci, které se jednou budou řešit. Teď na ně ale čas není, když ruská agrese pokračuje a Ukrajinci se snaží osvobodit své území,“ uvedl Rouček. „Já osobně jsem tyto výsledky očekával a jsem s nimi spokojený,“ dodal.





