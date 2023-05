„Vláda ztratila mandát této zemi vládnout“. Rajchl dává dohromady zásadní akci, není prý na co čekat

reklama

Odbory po zveřejnění ozdravného balíčku vyhlásily stávkovou pohotovost. Myslím, že jste už informoval, že kdyby pořádaly stávku, tak se přidáte, nebo jaká by v tomto byla vaše iniciativa?

Samozřejmě bychom ji podpořili. Vyzýváme k tomu už delší dobu. Mnoho občanů a firem pochopilo, co jsme věděli už rok. Že tato vláda naprosto devastuje zem, vláda absolutně neschopná, která nemá odbornost, odhodlání, jakoukoli strategii k tomu, aby této zemi mohla pomoci. Dochází k obrovské devastaci české ekonomiky. Problémy budou eskalovat neustále, budou čím dál víc silnější, budou narušovat veřejné finance a zasahovat do soukromých financí. Jsem rád, že vidí i ostatní to, co my už rok hlásáme. De facto bych řekl, že vyhlášení stávkové pohotovosti jasně legitimizovalo naše požadavky, které se už rok snažíme prosazovat. Tudíž logicky, pokud by došlo ke stávce, podpořili bychom ji a třeba i doprovodili nějakou naší akcí.

Nicméně jsem v tomto trochu skeptik, myslím si, že ke stávce odbory nesáhnou, spíše bude chtít předseda ČMKOS Josef Středula hrozbu vyměnit za nějaký ústupek.

Je pravda, že Českomoravská konfederace odborových svazů v reakci na vládní balíček hrozí masivní stávkou. Právě se chci zeptat na váš odhad, jestli může k takové stávce vůbec dojít? Generální stávku zažilo Česko naposledy před více než 30 lety.

Kdyby ČMKOS zavelel, jistě by se přidaly i další odborové svazy, které nejsou organizovány pod touto organizací, to znamená jednoznačně by to mohlo až v generální stávku vyústit. Jenže jsem realista lomeno skeptik. Myslím si, že vyhlášení stávkové pohotovosti slouží jen k vytvoření pozice pro vyjednávání s vládou a pan Středula v rámci nějakého jednání vymění zrušení stávkové pohotovosti za dílčí ústupky. Problém ovšem je, že dílčí ústupky neřeší podstatu věci a že česká ekonomika bude směřovat do čím dál hlubší propasti.

Vidíte vy osobně nějaký prostor pro jednání s odbory, např. přímo s předsedou ČMKOS Josefem Středulou?

Jsem otevřený k jakékoli diskusi. Myslím si, že ego kohokoliv by mělo ustoupit, když cítíme povinnost zachránit ekonomiku této země. Jsem připraven jednat s kýmkoliv, kdo bude mít stejný zájem jako já, tedy dosáhnout demise vlády, protože je evidentní, že na to nemá. My připravení jsme. Otázkou je, jestli je na to připravena druhá strana, jestli si pan Středula nehraje jen vlastní politiku a nesoustředí se jen na své zájmy. To by byla obrovská škoda. Z mého pohledu i zrada vůči odborářům a lidem této země.

Pevně doufám, že pan Středula vyvrátí tyto pochybnosti a ke stávce skutečně sáhne. Je naprosto na místě. Podle všech ekonomických ukazatelů jsme nejhorší ekonomikou celé Evropy. Je to věc, která je nepřehlédnutelná, zřejmá a která signalizuje velmi těžké časy. Vláda absolutně nezvládá svou úlohu. Kdy? Když ne v současné době, kdy se rozpadl trh s léky, rozpadá se Česká pošta, kdy třetina našich domácností neušetří z výplaty ani korunu a ještě je chce stát zatížit dalšími desetitisíci na nákladech. Svoji fanfarónskou jízdu chce vláda platit z kapes lidí. Kdy jindy ke stávce sáhnout, aby tato vláda konečně skončila, než teď?

Vy jste organizoval řadu demonstrací, pořádáte setkání s příznivci a co dál?

Jsme připraveni takové akce pořádat znovu. Paralelně vedle aktivit ČMKOS, jednáme se zaměstnanci a odbory ve všech segmentech. Nespoléháme se na ČMKOS. Je potřeba postavit se vládě, která zem devastuje každý den.

Vy jste zmínil, že předseda ČMKOS sáhne ke kompromisu. Jakou roli při téhle úvaze hraje, že Středula kandidoval na prezidenta a pak se hlasů vzdal?

Vycházím i z těchto zkušeností. Ano. Doufám, že pan Středula vyvrátí tyto domněnky a že dokáže, že mu jde skutečně o odboráře, že to není o něm, ale že je skutečně šéfem odborů, který je připravený stát za svými lidmi a dosáhne toho, co je naprosto nezbytné pro budoucnost země.

Psali jsme: Premiér Fiala: Já jsem určitě spokojen s komunikací, kterou dělá vláda Temně o českém lithiu. „Co jsme slíbili Německu?“ Kolovratník (ANO): Plytká a drahá vládní komunikace „Kupte poslední kamna, zákaz za dva roky.“ Výzva a vztek na vládu

Mimochodem, po týdnu, co říkáte na konsolidační „ozdravný“ balíček „Česko ve formě“?

Samozřejmě to byla parodie na ozdravný balíček. Žádný ozdravný balíček není. Je to jen oznámení, že se vláda ještě hlouběji chystá sáhnout do kapes našich občanů a firem. Celé čachry s DPH budou znamenat, že rozpočet bude příští rok chudší o čtyři miliardy, lidem se ceny nesníží a potravinové řetězce, které odvádějí dividendy do zahraničí, zbohatnou o sedmnáct miliard. To nemá s ozdravným balíčkem nic společného.

Žádná důchodová reforma se nekoná. Vláda se rozhodla, že své dluhy, které nasekala absolutní neschopností, zaplatí z kapes občanů. Předvedli nám nehoráznou lež. Minulý čtvrtek vláda ztratila definitivně mandát této zemi vládnout.

Pane předsedo, co aktuálně chystáte vy?

Svoláváme určité jednání, kam zveme všechny, kteří se chtějí k naší aktivitě připojit, kteří se nebojí nátlakových akcí, ať už jsou to blokády nebo stávky. Chceme udělat jednu velkou akci, kdy demonstrace bude jen špičkou pyramidy. Základnou budou opravdu nátlakové akce po celé republice. Dochází nám čas nejen po stránce ekonomiky, ale i z hlediska suverenity naší země. Avizovaná smlouva s USA, tzv. obranná dohoda, je obrovským rizikem pro Českou republiku do budoucna. Chceme udělat vše proto, aby tato vláda nestihla dohodu ratifikovat, abychom zabránili ekonomické devastaci země. Čas hraje proti nám. Doufám, že si to lidé uvědomí a budou ochotní se za budoucnost České republiky a budoucnost svých dětí proti antičeské a antisociální vládě postavit.



Emeritní opat Strahovského kláštera se rozhodl sloužit mši svatou za Českou republiku a setkala se s obrovsky pozitivním ohlasem. Četla jsem tyto informace o plánované mši koncem května na vaší sociální síti. Předpokládám, že se o událost zajímáte i proto, že často hovoříte o mravní bídě… Nechci, aby to vyznělo kacířsky, ale už nám nezbývá nic jiného než se modlit?



(Smích). Víte, takto bych to asi neformuloval. Naopak se musíme spoléhat sami na sebe, nikoliv na pomoc shora. Samozřejmě jsme rádi, že i církev se rozhodla postavit za Českou republiku. Samozřejmě že tato akce vůbec není žádným způsobem spojená s politikou. V žádném případě. Jen takovou aktivitu samozřejmě podporujeme. Lidé si musejí uvědomit, že síla je v nich, že se musejí spolehnout sami na sebe. Pokud se v dostatečné míře spojí, postaví se proti vládě, dosáhnou toho, že bude nucena podat demisi. Jen si lidé musí uvědomit, že z nadávání na sociálních sítích, v kavárnách a hospodách tlak na demisi vlády nevzejde. Je nezbytné, aby se zapojili do stávky, blokády, nebo přijeli na demonstraci do Prahy. Je nezbytné udělat maximum proto, aby tato vláda skončila co nejdříve.

