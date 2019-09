„Že se Praha osvobodila sama? Hřibe, Koláři, Lipavský, omluvte se!“ Marta Semelová připomíná, co je napsáno na pohřebišti Rudoarmějců na Olšanech

Sochu sovětského maršála a osvoboditele Prahy Ivana Stěpanoviče Koněva, jež se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6, někdo ve čtvrtek potřísnil červenou barvou. Co o tom soudíte?

Je to skandální čin vandalů, kteří nemají špetku úcty k padlým Rudoarmějcům, jež obětovali život za naši svobodu, za mír. 144 tisíc Rudoarmějců padlo při osvobozování Československa, 500 při osvobozování Prahy. Rudá armáda má lví podíl na osvobození od německého nacismu, I. ukrajinský front pod velením maršála Koněva, mimo osvobození Prahy a mnoha dalších měst a vesnic, osvobodil také Osvětim a Terezín. Pomník maršála Koněva tak symbolizuje náš vděk Rudé armádě.

Protestujete také proti odstranění desky ze Staroměstské radnice, kterou v roce 1946 odhalil tehdejší prezident Beneš a jejíž text vyjadřuje vděčnost za osvobození Prahy. Jaký je k tomu váš komentář?

Tato deska, která byla na Staroměstské radnici spolu s deskou připomínající Pražské povstání, vyjadřuje, jak správně uvádíte, poděkování I. ukrajinskému frontu Rudé armády za osvobození Prahy. Před dvěma lety byly obě desky v souvislosti s opravou Staroměstské radnice sundány. Na můj dotaz odpověděla tehdejší primátorka Adriana Krnáčová a bývalý radní pro kulturu Jan Wolf, že obě desky budou po rekonstrukci znovu instalovány. Bohužel se tak nestalo. Stávající vedení města v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem vrátilo zpět pouze desku k Pražskému povstání. Na mou interpelaci primátor sdělil, že odstraněná deska obsahuje nepřesnosti a že bude předána muzeu. Toť vše.

Dovolte mi však v té souvislosti malý komentář: Tlak na přepisování dějin v podání nejen Pirátů nezná mezí. Nejde však jen o to, že prokazují naprostou neznalost dějin, to je jejich ostuda a zároveň výsledek lží a falzifikace historie za posledních 30 let. Ale jsou na politických pozicích, kdy jejich rozhodování a vyjádření mají konkrétní dopady. Hloupé žvásty jako například, že Praha se osvobodila sama, a to 8. května, že na desce jsou historické nepřesnosti, a proto musí být odstraněna, dokazují, že jsou to nevyzrálé loutky, plnící zadání těch, kdo by nejraději rozhodující úlohu Rudé armády na porážce německého nacismu zcela vymazali z paměti národa.

Za svá vyjádření by se měli primátor Zdeněk Hřib, pirátský poslanec Jan Lipavský či starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a další omluvit. Měli by se omluvit všem obětem posledních dnů války, všem Rudoarmějcům padlým na jejím samém konci daleko od svých, daleko od domova. Měli by se omluvit všem těm, kdo jsou pochováni na čestném pohřebišti Rudoarmějců na pražských Olšanech. Na většině pomníčků je datum 9. května 1945. Bez těchto hrdinů by tady dnes nebyli ani ti, kdo je dnes zneuctívají.

Fotogalerie: - Koněv a Marta

21. srpna se z iniciativy Milionu chvilek pro demokracii uskutečnily vzpomínkové demonstrace k rokům 1968 a 1969. Jak se díváte na tyto akce?

Jako na akce, které přispívají k již zmíněnému falešnému obrazu událostí, ke kterým v naší minulosti došlo. Zároveň rozdmýchávají nenávist a uráží mnohé poctivé lidi, kteří pro tuto zemi hodně dokázali. Mnozí z účastníků plivou na vlastní minulost či život a práci svých rodičů a prarodičů.

Myslíte, že tato i jiná vaše kritika v liberální Praze způsobila, že jste byla odvolána ze školských rad čtyř škol?

Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 6721 lidí

Jak vlastně máme přistupovat k Rusku? Je správné, že prezident Zeman přijal pozvání od Vladimira Putina na příští rok na oslavy konce války?

Samozřejmě, že je to správné. Uplyne 75 let od konce druhé světové války, která stála miliony lidských životů, a považuji za naprosto samozřejmé, že toto výročí bude náležitě připomenuto. Zvlášť v dnešní době, kdy je ohrožen mír ve světě. Válečný pakt NATO v čele s USA rozdmýchává válečné konflikty v různých zemích, destabilizuje poměry, přispívá k šíření sociální nerovnosti a chudoby, ale i k nekontrolovatelné migraci. Nový světový konflikt by měl nedozírné následky.

Panuje dnes ve výkladu historie 20. století jakási dvojakost, například ve vztahu k těžkostem, které nám způsobili Němci a Rusové? Je podle vás dnešní mainstreamové vnímání českých moderních dějin vyvážené a objektivní?

O vyváženosti nemůže být řeč. Překrucování historie, zaměňování viníků a obětí, lhaní o tom, jaké byly příčiny, průběh a výsledky druhé světové války jsou v ČR na denním pořádku. Hrdinové jsou označováni za vrahy, vrahové za hrdiny a ještě jim někteří politici dávají vyznamenání. Jako příklad mohu uvést prachsprosté vrahy Mašíny. Oprávněný odsun sudetských Němců je označován za vyhnání, Václav Havel se jim ještě poníženě omluvil a politici jako byl Daniel Herman, Pavel Bělobrádek, Michaela Marksová a někteří další vyrážejí s oslavnými projevy na jejich srazy. Je to ostuda!

Psali jsme: Takto mluvil Ondřej Kolář o Koněvovi s PL před dvěma lety. Na to se podívejte Čemu média nevěnují pozornost, ale měla by? Bašta zdvihá varovně prst Europoslanec David má nápad. Zabalte starostu Koláře do vlajky a ... Většina Prahy 6 vaši stranu nevolila, nedělejte si monopol na názor občanů! Konečná to vytmavila Kolářovi. Veřejně

České školství se dle názvu jednoho vašeho textu topí v chaosu. Proč a co s tím?

Protože vzdělávací systém, který tady fungoval a byl zárukou kvality vzdělávání, byl nahrazen právě tím chaosem. Stát rezignoval na svou povinnost garantovat kvalitu, dostupnost a financování, vše se začalo přenášet na kraje, obce a rodiny. Rozšířilo se soukromé a církevní školství, které, kromě školného, ujídá peníze ze státního rozpočtu, vznikala víceletá gymnázia, do módy se dostalo alternativní školství se svojí svobodnou výchovou bez povinností, zrušily se jednotné osnovy, takže teď učí každá škola podle vlastních školních vzdělávacích programů a různých učebnic. Začali jsme nadšeně přebírat cizí vzory bez ohledu na to, co se u nás osvědčilo, co se od nás ostatní léta učili. Na základních školách se rušily školní dílny, systematicky se likvidovalo učňovské školství, takže teď nám chybí řemeslníci. Práce se stala odsouzeníhodným pojmem, zato se razil trend honby za co nejvyšším počtem maturantů a vysokoškoláků. Co na tom, že maturitní vysvědčení a vysokoškolský diplom přestaly být podloženy kvalitou vzdělání.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 30% 2 49% 3 4% 4 5% 5 12% hlasovalo: 9632 lidí

Ministr školství Plaga chce zrušit povinnou maturitu z matematiky. Váš názor?

Na povinnou maturitu jsou různé názory napříč politickým spektrem, mezi odborníky i ve veřejnosti. V současnosti si mohou maturanti vybrat mezi maturitou z cizího jazyka nebo z matematiky. Vlastně to tak bylo i v minulosti, kdy studenti např. humanitní větve na gymnáziu, ale i na jiných středních školách z matematiky nematurovali. Na druhou stranu je fakt, že technický pokrok jde mílovými kroky kupředu a znalosti matematiky jsou stále víc potřebné i v běžném životě.

V posledních týdnech jsme sledovali vládní krizi kolem jmenování ministra kultury. Co o ní soudíte a jak hodnotíte vládu celkově? Zaslouží si vaši podporu?

KSČM má jiné představy o směřování ČR, našim cílem je socialismus. Kapitalistický režim nedokáže problémy lidí vyřešit. Přesto vládu zatím tolerujeme, což ovšem neznamená, že tomu tak musí být i do budoucna. Je pravda, že se podařilo prosadit některé z našich požadavků, ovšem řada pro nás podstatných záležitostí je pro vládu nepřijatelná a my nemůžeme očekávat, že se její postoj změní. Jako příklad mohu uvést progresivní daň, odmítnutí účasti v zahraničních misích či vystoupení z paktu NATO. Také naše výhrady k některým krokům či ministrům, jako např. ministr Petříček, zůstávají neoslyšeny. Pokud jde o kulturu, ministrem byl jmenován Lubomír Zaorálek a uvidíme, jak si povede.

Psali jsme: Babiš v televizním studiu „roztrhal“ ústavní žalobu na Zemana. A pak poslal jasný vzkaz všem občanům Foldyna udeřil ze severu: Ti žvanilové v Praze si hrají na uvědomělé levičáky. Ale nevědí, kde má fabrika dveře. Znají jen malostranské kanceláře, možná ty v Bruselu! Tohle bude v ČT? Já myslela, že to je vtip. Děsí mě, když čtu, že staří jsou hloupí. Irena Ryšánková o tom, jak křehká je pravda Pamflet, idioti. Generál Blaško promlouvá o špagátu, národní hrdosti a sekání na nudle

Rozkrádání národního bohatství... Jde o problém, který potřebujeme řešit? Obáváte se, že i v dnešní době k takovým případům může docházet?

Je to velmi vážný problém a dochází k němu od počátku devadesátých let. Rozkradené a rozprodané fabriky, které vyvážely své výrobky do celého světa, prodaná voda, pozemky. V minulosti jsme byli soběstační, pokud jde o potraviny, o zemědělství, byl tu vybudován průmysl, a tak mohla pokračovat. Za krádež tisíciletí pak považuji tzv. církevní restituce.

Pokud se podíváme na životní úroveň obyčejných Čechů, jak si stojíme? Mají Češi dost peněz?

Jak kteří. Někdo bere miliony, jiný nemá ani na základní životní potřeby. Je ostuda tohoto kapitalistického systému, že víc jak dvě třetiny lidí u nás nedosáhnou na průměrnou mzdu, že člověk, který poctivě pracuje, se dostává do příjmové chudoby. Že matky samoživitelky si musí brát půjčky, aby zajistily dětem vybavení do školy, že mnozí rodiče nejedou s dětmi na dovolenou, protože na to nemají. Že se musí vytvářet fondy na zaplacení školních obědů dětem z chudých rodin a pořádat sbírky na nemocné děti. Že důchodci obracejí každou korunu a zvažují, jestli si koupí jídlo nebo léky. Že na bydlení už často nedosáhne ani střední třída, že mnohým hrozí exekuce. A to nemluvím o těch, kteří spí „pod mostem“, o žebrácích, které potkáváme v pražských ulicích. Režim, který tuto nespravedlnost vytváří, je režimem skutečně zločinným.

Letos se také hodně demonstruje proti premiérovi v rámci akcí pořádaných Milionem chvilek. Co si o nich myslíte?

Vím, že někteří účastníci těchto demonstrací věří, že jde o oprávněnou kritiku negativních jevů v naší společnosti. Já jsem však přesvědčena, že jde o něco zcela jiného. Podívejte se, jak hrubne politická scéna, kdo z politiků se k těmto demonstracím hlásí, kdo je podněcuje. Otázka je i kdo je platí. V naší zemi se vytratila slušnost, vítězí ten, kdo má tvrdé lokty a co nejvulgárnější slovník, kdo bez skrupulí uráží, koho si zamane. Kdo nemá úctu k ničemu a k nikomu. Mnohé transparenty, které se objevují na těchto demonstracích, jsou hodně za hranou, stejně jako obsah projevů některých řečníků. Tyto aktivity očividně směřují k letošnímu horkému podzimu. Otázka je, až kam a s kým mají zajít.