300 až 500 miliard uteklo. Bude na důchody? Pěnčíková o strachu seniorů

Hned na začátek se podívejme, co se aktuálně děje kolem STAČILO! Co říkáte na výsledky soudů ohledně kandidátek STAČILO!? A co na to, že „kauza“ skončila u Ústavního soudu?
Hnutí STAČILO! vzniklo jako strana, která dá šanci zviditelňovat levicová témata, a to se, myslím, daří. Předpokládám, že kdyby porušovalo zákon, tak by její kandidátky nebyly zaregistrovány napříč celou republikou. Byla jsem tudíž přesvědčená, že rozhodnutí soudu nemůžou dopadnout jinak. To, že tato jak říkáte „kauza“ skončila u Ústavního soudu mě nepřekvapilo, ale stále jsem přesvědčená o tom, že hnutí STAČILO! zákon neporušilo. Každopádně, chápu volání po nějakém zpřesnění zákona a možná lepší definici koalice v něm tak, ať k těmto situacím nedochází.
Už příští týden tady máme volby. Jak vnímáte atmosféru v zemi? A když jezdíte po besedách, na co se lidé v této chvíli nejvíce ptají?
Bohužel, vyhroceně. Mezi lidmi je agrese, nervozita a nemyslím si, že jen proti kandidátům hnutí STAČILO!, ale obecně. Myslím si, že kolegové z jiných stran si to zažívají úplně stejně. Doufám, že po volbách se atmosféra zklidní, a ať volby dopadnou jak dopadnou, že budeme respektovat výsledek voleb. Lidé, kteří za námi chodí, řeší zejména obavy z budoucnosti – jejich finanční obavy, jestli budou mít peníze, aby utáhli bydlení, aby zaplatili věci dětem do školy, starší lidé se bojí výdajů za léky nebo obecně platby ve zdravotnictví. Bojí se války. A bojí se toho, že je v tom všem vláda nechá samotné. A to hnutí STAČILO! určitě nikdy neudělá.
„Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak,“ zaznělo před časem od vašeho předsedy, Daniela Sterzika, alias Vidláka. Tak tedy, jak jinak by bylo dobré začít? Co se od té doby povedlo a co nepovedlo?
Za cca 35 let polistopadové historie se úplně obrátila role státu a fungování České republiky. Překlopení od té socialistické cesty ke kapitalismu bylo drsné a pořád jsme se s tím nevypořádali. Kdyby šlo se vrátit do roku 1990 a poučit se z chyb, které se udělaly, by bylo super, ale nemáme kouzelný proutek. Takže naše republika potřebuje kompletní restart. Ač kritika předlistopadové éry je v některých věcech na místě, tak řada věcí prostě fungovala dobře a my je v honu za vyrovnáním se s minulostí likvidovali jako na běžícím páse. Volná ruka trhu nevyřeší vše, od toho je tady stát, ten musí nastavovat pravidla fungování. Jsou strategické oblasti, které má i stále řídit – energetika, vlastnictví přírodních surovin, vodohospodářská infrastruktura a další. A na tuhle svou funkci stát rezignoval.
Pokud se STAČILO! dostane do vlády, na čem bude chtít co nejdříve pracovat a co třeba i změnit?
Na všem. Ale diskuse o účasti hnutí STAČILO! je opravdu předčasná. Jsme nováčkem na politické scéně. Do Poslanecké sněmovny kandiduje hnutí STAČILO! poprvé. Teď jdeme za tím uspět a vůbec se do Poslanecké sněmovny dostat. To další bude až potom a bude to záviset na důvěře, kterou nám voliči dají a jak silný mandát k jejich zastupování bude hnutí STAČILO! mít. Ale jsme připraveni na vše a máme jasný, jasně deklarovaný plán, co chceme.
Velké diskuse se už delší dobu vedou kolem důchodů. Poměrně často zaznívá, že se na státní důchody v budoucnu nemáme příliš spoléhat. Čím si vůbec vysvětlit takovou myšlenku? Nepamatuji se, že by třeba moji prarodiče před rokem 1989 o něčem takové vůbec mluvili…
Postarat se o naše starší spoluobčany, kteří celý život – tedy většina z nich – pracovali a odváděli platby na sociální pojištění, by měla být priorita vlády a diskuse směřující k tomu, že nebudou státní důchody, bych úplně utnula. S ohledem na stárnutí populace je nutná důchodová reforma, ale to, co tady bylo „spácháno“, není reforma, ale rychlé ušetření peněz. V momentě, kdy nám utíkají miliardy ročně do zahraničí – bavíme se o 300 miliardách–500 miliardách, tak se bavme o tom, jak ty peníze na důchody získat. Když na Ministerstvu obrany máme miliardové předražené zakázky, tak máme pořád kde finance hledat. Bavme se o tom, jak důchody zajistit, nebavme se o tom, jak důchody krátit.
V poslední době se v médiích více začaly více objevovat zprávy ohledně takzvaného Chat control. Co k tomu říci? Mají pravdu ti, kteří v této souvislosti mluví o šmírování?
Ano, za mě mají. Bavíme se o svobodě slova, kterou ale chceme kontrolovat až tak moc, že budeme nahlížet do komunikace lidí? Budeme se bát napsat kritiku na premiéra nebo napsat kamarádce, že jsem četla, že XY má za sebou nějakou kauzu a co si o tom myslí? Budeme se bát přeposílat články, které nebudeme mít stoprocentně ověřené, abychom náhodou nešířili „poplašnou zprávu“? Takže za mě je Chat control špatně. Šmírování lidí nejde hájit zájmem ochrany dítěte, takto to stavět nelze.
Pojďme na další téma. V minulých dnech se i v Praze konala mše za zavražděného Charlieho Kirka. Po jeho vraždě se z některých míst začínalo ozývat něco ve smyslu, že si za to vlastně může sám, někteří mu to snad dokonce i přáli. Co to vypovídá o náladě ve společnosti? A jak moc smrt Kirka, podle vás, změní Ameriku?
Už jsem říkala, že ve společnosti tak nějak stoupá agrese. A tohle je další příklad. Můžu si o Charlie Kirkovi myslet, co chci. Nemusím souhlasit se mší, která se za něj vedla. Dokonce si můžu myslet, že jeho vyjadřování by mělo být trestné. Ale trestem by za „řeči a názory“ neměla být smrt. Z budoucnosti v tomto duchu mám obavy. Ta budoucnost bude smutná, nejen pro USA, ale pro svět. A pokud začneme takovéto skutky jako společnost odsouhlasovat, tak o to horší bude.
Když navážu na začátek rozhovoru, jak už jsme řekli, i u nás je to před volbami dost vyhrocené. Podívejme se na sociální sítě, nedávný útok na Babiše… Právě STAČILO! si stěžuje na chování některých odpůrců na mítincích. Kam až toto může zajít? A domníváte se, že se po volbách situace uklidní?
Byla bych ráda. Nemyslím, že hnutí STAČILO! je jediné, které se s tímto problémem potýká, to určitě ne. Ale politici by k tomu neměli mlčet a už vůbec by tomu neměli napomáhat. Nemůžeme čekat, kdy se to překlopí a místo pokřiků, nadávek atd. dojde k fyzickému násilí. Jestli si někdo myslí, že by hnutí STAČILO!, KSČM, SPD měly být zakázány, ať k tomu najde politickou podporu a řeší to. Já to sice budu považovat za první krok ke konci demokracie, ale je to cesta. Nesmí být cestou tolerované násilí. A kdyby se to týkalo kolegů ze SPOLU nebo jakékoli jiné strany, budu mluvit stejně.
