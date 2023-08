A co dál, vyškrtnete z učebnic Čajkovského? Předsedkyně KSČM o Pospíšilových notách

„Nakonec dosáhli svého – paní Netrebko v Praze nevystoupí. Na základě politického tlaku. Zajímalo by mě, co na základě politického tlaku přijde příště. Vyřazení Čajkovského z učebnic, zákaz politických stran?“ ptá se europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Popsala, co chtěla vědět od premiéra v souvislosti s prezidentem Ukrajiny Zelenským a jak jí Fiala odpověděl. Vyjádřila se k problémům kolem léků a také k továrně na čipy, která bude v Německu.

reklama

„Rozmohl se nám tu takový nešvar: že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu: pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde. Takže jednou provždy, Péťo, Káťo a vy ostatní, co děláte, že to nechápete: ne, není to totéž,“ napsal ministr Rakušan na sociální sítě v souvislosti především s případem, kdy byla brutálně napadena dívka v Plzni a v některých médiích se objevila informace, že za tímto činem stojí cizinec, konkrétně z Ukrajiny. Paní poslankyně, vy jste ministrovi odpověděla. Připomeňte prosím vaši reakci, co na toto vyjádření říkáte?

Připomněla jsem panu ministrovi, že pokud porovnává počet trestných činů Ukrajinců s obyvateli ČR, tak je zarážející, kolik Ukrajinců, mužů v produktivním věku, zde je. Neměli by podle aktuálních ukrajinských zákonů pobývat na území své země? Tady bych očekávala s ohledem na konflikt nárůst počtu žen, dětí, seniorů. A od těch násilnou kriminalitu opravdu nečekám.

Pan ministr by měl zajistit, aby občané ČR nebyli vystavováni násilné kriminalitě cizinců. Lidé žijící v blízkosti jejich ubytoven, a to i těch oficiálních, by to jistě ocenili více než slohová cvičení na téma kolektivní viny. Pan ministr vnitra asi rád vzpomíná na své období, kdy stál jako učitel před třídou, a možná na žáky jeho argumenty stačily. Dospělí občané ale mají jiné nároky na to, jak má svou funkci vykonávat. A pokud na svou funkci nestačí, ať rezignuje. Tři čtvrtiny občanů, kteří aktuálně vládě nedůvěřují, to přivítají.

V souvislosti s „kolektivní vinou“, vraťme se k tomu, co se odehrálo kolem sopranistky Netrebko…

Ciceronovo „Inter Arma Silent Musae“ (Když mluví zbraně, mlčí Múzy) je na tuto kauzu jako dělané. Už jsem komentovala pana europoslance Pospíšila, když si šel pro noty, jak postupovat, na ukrajinskou ambasádu. Bránit uskutečnění tohoto koncertu silou z pozice pražského magistrátu jako majitele Obecního domu je z mého pohledu medvědí službou Ukrajině. Tato významná operní umělkyně vystupuje bez problémů v evropských metropolích kultury jako jsou například Milán, Vídeň, Paříž. Naši milovníci hudby možná budou o její koncert ochuzeni.

Na druhou stranu se musí cítit kulturně obohaceni o své volené zástupce, kteří místo řešení problémů, kterých má Praha požehnaně, řeší to, co jim vlastně vůbec řešit nepřísluší. Podle organizátorů koncertu už posluchači dali najevo svůj názor tím, že si již zakoupili 80 % lístků. Takovou podporu umělkyně mohou pražští radní jen závidět.

Nakonec dosáhli svého – paní Netrebko v Praze nevystoupí. Na základě politického tlaku. Zajímalo by mě, co na základě politického tlaku přijde příště. Vyřazení Čajkovského z učebnic, zákaz politických stran?

„Nedávno jsem psala Petru Fialovi, kolik stálo aerotaxi vládní letky pro V. Zelenského,“ napsala jste na svůj facebook. Co vám premiér odpověděl?

Ve své odpovědi na dvě strany pan premiér na tuto otázku neodpověděl. Možná to ani sám neví nebo vědět nechce. Pro mě z toho vyplývá jediné. Tato otázka jistě zajímá nejen mě, ale i mnoho dalších, teď to řeknu nehezky, „daňových poplatníků“, kteří to platili. Jako předseda vlády, která lidem ordinuje jen škrty, by měl k otázkám od občanů přistupovat odpovědně. Hospodaří s jejich penězi. Bohužel toto jeho, jak uvádí, osobní rozhodnutí, je pouhým zlomkem toho, co nás stojí, a ještě bude stát, vyzbrojování Ukrajiny.

Pojďme dál. Opět tady máme zprávy o nedostatku některých léků. Ministr zdravotnictví Válek se nechal v rozhovoru pro Blesk slyšet, že si musíme zvyknout na to, že některé léky se přestaly vyrábět a už zkrátka nebudou. Co s nedostatkem některých léků dělat? A domníváte se, že naše ministerstvo zdravotnictví v tomto směru opravdu „dělá co může“?

Pan ministr Válek od letošního jara otázku nedostatku léků jen zlehčuje a bagatelizuje. Jako opoziční poslanec vyčítal předchozí vládě, že dostatečně nepředvídá. No, zato teď předpovídá on sám. Asi hezké počasí…

Ani při většině koalice v Parlamentu ČR nebyl schopen do zákona prosadit přísnější sankce pro neplnění závazků ze strany dodavatelů léků. Asi aby se nenaštval nějaký sponzor. Ale ať to není jen na jednom ministrovi. To, že výrobci léků převádějí výrobu z Evropy do jiných částí světa, je dlouhodobá záležitost. Pan ministr je v čele ministerstva zdravotnictví odpovědný i za lékovou politiku, která pod toto ministerstvo patří. A je to další odvětví, kde se nedaří plnit, co vláda slibovala.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Máme nadstandardní vztahy s Tchaj-wanem, naši vládní činitelé Tchaj-wan navštěvují a vyjadřují podporu. Ale továrna na čipy bude stát v Německu. Podle Markéty Pekarové Adamové je to pro nás výhra, prý se na tomto projektu budeme „podílet“. Souhlasíte? Je to pro nás výhra?

V březnu, kdy byla paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s početnou delegací na Tchaj-wanu, bylo o umístění továrny v Německu dávno rozhodnuto. A pokud si naši představitelé mysleli, že svou návštěvou něco ovlivní, bylo to pouze jejich zbožným přáním. Co se jim podařilo dokonale, bylo pouze narušení úrovně diplomatických vztahů s Čínou. S velmocí, která v této chvíli hraje zásadní roli ve světové politice i ekonomice. Náš stát touto oficiální návštěvou nic nezískal.

A komentovat nadšení paní předsedkyně Pekarové z umístění továrny v Německu, to po mně opravdu nechtějte. Jak by asi reagovali její nadřízení ze společnosti nejmenovaného operátora, když by jim oznámila, že má radost, že zakázku, o kterou usilovali, vyhrála konkurence… Asi by se radovali spolu s ní.

Psali jsme: Sklenicí do hlavy, vypadalo to hrůzostrašně. Bitka na komunistickém mítinku Konečná: Ta hra na demokracii je čím dál trapnější. Senát schválil Pavlovi všechny aktivisty a pak se bude divit „Lidé, buďte na pozoru!“ Šéfka KSČM ve varu. Nový vládní projekt je tu Vzkaz lidem, skloňte hlavy! Konečná ve varu: Dvě videa. Jedno za 5,5 roku, druhé v pořádku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE