Ať si lidé platí i základní zubní péči sami, padlo. Konečná ve varu: Kde na to mají vzít?!

V médiích se objevují informace, že chybí některé druhy léků. Množí se dohady, proč tomu tak je. Zaznívá například, že je problém, že se výroba přesunula pryč z Evropy, že je nedostatečná kapacita, na sociálních sítích se pak objevují dohady, jestli není náhodou na vině to, že se během roku nějaké léky vezly na Ukrajinu… Paní poslankyně, jak to tedy podle vás je? Kdo je za to zodpovědný? A mají, nebo nemají tento problém i okolní státy, jako je třeba Polsko, Německo, Slovensko?

Samozřejmě že na nedostatek léků má vliv i ztráta soběstačnosti České republiky – a vlastně i Evropské unie jako celku – ve výrobě léčiv. Jako KSČM jsme na to upozorňovali léta, několikrát jsem vyzývala Evropskou komisi, aby se situací zabývala. Během pandemie se pak v celé nahotě ukázalo, že farmaceutické firmy mohou de facto vydírat státy a diktovat si podmínky. Každopádně v EU je už dnes řada států, které umí upravit legislativu tak, aby se výpadky omezily. Třeba tím, že farma firmy mají povinnost mít zásoby na několik týdnů dopředu. Proč se tohoto opatření čeští zákonodárci bojí, nechápu. Možná je to jen tím, že lobby farma firem je silnější než zájem pomoct občanům.

Každopádně nečekám ale od ministra zdravotnictví Válka, že by se zabýval něčím tak podružným, jako je nedostatek léků. Doporučí vám obvolávat stovku lékáren a na svých sítích raději sdílí zprávy z fronty – ideální ministr zdravotnictví.

Zůstaňme ještě u zdravotnictví. Vládu ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny reprezentuje bývalý ministr Miroslav Kalousek, který nedávno řekl, že by i základní stomatologickou péči vyškrtl z veřejného zdravotního pojištění, a že by si ji tudíž museli hradit sami občané přímo nebo v rámci jakéhosi připojištění… Je to dobrá cesta?

Že je Kalousek známý asociál, o tom se nemusíme přesvědčovat. To předváděl v rámci své politiky dost dlouho. Bohužel měl dobré žáky, kteří v té politice pokračují. Vyškrtnutí stomatologické péče je úplná fantasmagorie. Za prvé by zubař byl pro mnohé občany už úplně nedostupný, za druhé by to vedlo k dalšímu zhoršení veřejného zdraví. Místo toho, aby systémově řešili nedostatek lékařů, tak jen řeší, jak dostat z pacientů víc peněz.



Podívejme se na blížící se prezidentské volby. Zpátky mezi kandidáty se dostal Karel Diviš. Jakou má podle vás šanci? A měl by nějak reagovat na to, že vlastně kvůli rozhodnutí Ministerstva vnitra přišel o zhruba dva týdny kampaně?

Velký „ohlas“ vyvolal rozhovor Danuše Nerudové pro CNN Prima NEWS. Ta mimo jiné řekla: „Nikdy v historii prezidentských voleb dosud nebyla silná ženská kandidátka. Proto tomu ani teď nikdo nevěřil. Jsem žena, navíc mladá, k tomu i pohledná. To je největší handicap, který mám.“ Co na to říkáte?

Paní Nerudová má zřejmě velké ego. A její poradci a okolí ji v tom evidentně utvrzují.



Když se podíváme na to, co se kolem tří „favoritů“ prezidentských voleb děje, ať už je to skandál kolem univerzity, kde Nerudová byla rektorkou, nebo minulost Babiše, či Pavla, nebo i to, co se odehrálo při Babišově návštěvě školy… je podle vás něco, co by některému z nich mohlo lidově řešeno „zlomit vaz“, vyřadit z pozice „favorita“?

No v této souvislosti mě překvapuje, s jakou servilitou média přistupují k Danuši Nerudové. Na otázky kolem skandálu na univerzitě se moc neptají a když už náhodou nějaká padne, paní Danuše raději odvede řeč jinam. Těm trochu vnímavějším, kteří se skutečně chtějí dopátrat pravdy, pro jistotu neodpovídá vůbec. Ale všeobecné pokrytectví našich médií je známá věc.

Miloš Zeman konstatoval, že bude volit Andreje Babiše. Překvapilo vás to?

Já obecně nemám ráda takové to nabádání, koho volit a koho ne. Zejména od našich „celebrit“. Nechť Miloš Zeman volí, koho uzná za vhodného. Myslím, že jeho politika se za poslední rok velmi vzdálila od těch, kteří jej volili.



Podívejme se i k našim slovenským sousedům, kde v minulých dnech padla vláda. Dalo se to čekat?

Dalo. Je zázrak, že nesourodá vládní koalice vlastně vydržela až doteď.



A jak vidíte další směřování Slovenska? Jak uvedla ČTK, podle prezidenta bratislavského Institutu pro veřejné otázky Grigorije Mesežnikova, Slovensku po pádu prozápadní a proukrajinské vlády premiéra Eduarda Hegera hrozí změna zahraniční politiky, pokud se k moci dostanou strany s jinou orientací. V tomto směru padla zmínka o sociálních demokratech bývalého premiéra Fica. Jak vy vidíte další směřování Slovenska?

Podle toho, co slyším od Hlasu i Smeru, tak chtějí v první řadě mír, což si podle všeho přejí i slovenští občané. Myslím, že válečnické politiky už bylo dost. A evidentně to tak vidí i občané – nejen na Slovensku.



Když mluvíme o „proukrajinské vládě“, co říci na to, že podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění prý více než polovina Čechů nesouhlasí s vládní pomocí Ukrajině? Nejvíc jim vadí poskytování vojenského vybavení. Měla by na to naše vláda nějak reagovat?

Samozřejmě že měla. Ale podle mě ji to až tak nezajímá. Jsou připraveni bojovat do posledního Ukrajince. Kdokoli má jiný názor, tak je proruský šváb a podobně. Takže máme dle této logiky v naší zemi více než polovinu dezolátů. Je to k smíchu.

