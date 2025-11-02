Nová vláda zlevní energie, hned od ledna. Přibližně o 10 procent, slibuje Okamura

Budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla na finálním znění programového prohlášení budoucí vlády. Jak jste s ním spokojen?
Jsem spokojen, protože hnutí SPD se do programového prohlášení podařilo prosadit velkou část našeho programu. Jedná se samozřejmě o realistický kompromis a průnik programů všech tří koaličních stran, takže všichni museli činit určité ústupky, ale celkově jsem přesvědčen o tom, že je to dobrý základ pro činnost budoucí vládní koalice. Český občan a Česká republika budou znovu na prvním místě.
Co byste zmínil jako hlavní priority, které považujte za pozitivní?
Hned od ledna naše nová vláda zlevní ceny elektrické energie přibližně o 10 % a zarazíme nárůst povinných odvodů živnostníků. Podporujeme české živnostníky i české firmy, proto snížíme daň právnických osob zpět na 19 %. Neprodleně předložíme do Sněmovny nový stavební zákon, jelikož dostupné bydlení bude prioritou naší vlády. Prosadíme zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoříme výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistíme státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a pro klíčové profese.
Zajistíme také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory. Chceme snížit přemrštěné marže řetězců a tím zlevnit potraviny. Zároveň budeme bojovat proti dovozu nekvalitních potravin. Pokud jde o migraci, tak zpřísníme podmínky pro udělování povolení k pobytu cizinců v České republice a uděláme jejich revizi. Budeme aplikovat politiku nulové tolerance nelegální imigraci a budeme důsledně dbát na vyhošťování cizinců, kteří tady páchají trestnou činnost.
Chceme zajistit dostupné zdravotnictví a navrátíme valorizace důchodů, o které okradla seniory Fialova vláda, a vrátíme věk odchodu do důchodu na 65 let. Chceme zajistit důstojné důchody starobním, invalidním a dalším příjemcům důchodů. V sociální oblasti budeme bojovat i proti zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Budeme podporovat pracující rodiny s dětmi tak, že vrátíme školkovné, vrátíme daňovou slevu na manžela či manželku a zvýšíme rodičovský příspěvek. Zavedeme daňové slevy na studenty a vrátíme i slevy na dopravu pro důchodce a studenty na 75 %.
Na prvním zasedání vlády, poté, co bude jmenována, odmítneme nové emisní povolenky ETS2, které v Bruselu podpořila Fialova vláda. Odmítneme zákaz spalovacích motorů od roku 2035 a zavádění uhlíkových daní na paliva.
Politické neziskovky a zahraniční neziskovky budou muset transparentně zveřejňovat informace o své činnosti. Neziskovky čerpající veřejné peníze budou muset mít transparentní účet. Zamezíme tomu, že by se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.
Domluvili jsme se též na základní revizi inkluze ve školství. Česká koruna zůstane nadále národní měnou. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.
Zvýšíme bezpečnost a přítomnost policistů v problémových lokalitách — na nádražích, ve veřejné dopravě a v rizikových oblastech měst. Zpřísníme postihy pro chronické narušitele veřejného pořádku a posílíme pravomoci policie i správních orgánů v této oblasti. Podporujeme jasné a spravedlivé nastavení pravidel nutné obrany. Každý má mít právo bránit svůj domov, život a majetek před nezákonným napadením bez obav, že bude následně stíhán. Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Prosazujeme svobodu slova bez cenzury. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.
Přijmeme též opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti a potravinové soběstačnosti České republiky, zejména v hlavních polních plodinách, zelenině, trvalých kulturách a ve výrobcích živočišné produkce – s důrazem na produkci domácích potravin, nikoli pouze vývoz komodit.
Též se zavazujeme, že nebudeme zvyšovat žádné daně. Zkrátíme lhůtu pro vrácení DPH z nezaplacených faktur ze současných šesti na tři měsíce. Stát nesmí zadržovat lidem peníze, které mu nepatří. Chceme zrušit koncesionářské poplatky a prosadíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu.
Hodně se mluví o zahraniční politice, co byste řekl k této kapitole?
V rámci zahraniční politiky budeme prosazovat suverenitu České republiky a odmítneme snahy o zrušení práva veta v EU a budeme prosazovat obnovení spolupráce v rámci států V4. Opět navážeme přátelské vztahy a spolupráci se Slovenskem. Oproti Fialově vládě je velkou změnou, že Česká republika za naší vlády bude chtít rovněž udržovat dobré nebo aspoň standardní vztahy se všemi klíčovými globálními mocnostmi. Budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a k eliminaci rizik války v Evropě. Odmítneme vytváření paralelních vojenských struktur na bázi Evropské unie, tedy takzvané Armády EU. Jedním z hlavních nástrojů prosazování českých zájmů v zahraničí bude ekonomická diplomacie a posilování ekonomických vztahů se zeměmi celého světa.
Hodně se po celou dobu jednání zmiňovala otázka referenda o Evropské unii a o NATO. Připomínalo se, že SPD má na to odlišný pohled od koaličních partnerů. Jak jste tedy spokojeni zde?
Podařilo se nám do programového prohlášení prosadit zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních závazcích, tedy aby se mohlo typově hlasovat o euru, emisních povolenkách či migračním paktu a podobných věcech. Z Bruselu může přijít ještě spousta nesmyslů, o kterých by podle nás měli mít občané případně právo hlasovat, pokud budou sami chtít. Ale explicitně pro referendum o EU a o NATO jsme bohužel nenašli podporu u žádné z dalších parlamentních stran, máme pouze 15 poslanců z celkových 200 a musíme si tedy počkat na lepší volební výsledek, jelikož na zavedení referenda je potřeba ústavní většina, tedy 120 poslanců, což je více než má nově vnikající vládní koalice, která má 108. Na referendum o EU ale nerezignujeme a nadále prosazujeme široký zákon o referendu.
Je něco, s čím v programovém prohlášení nejste spokojen a s čím jste nesouhlasili?
S programovým prohlášením jsem z celkového pohledu velmi spokojen, protože se jedná o zdařilý kompromis mezi třemi koaličními partnery. Podařilo se nám do programu prosadit drtivou většinu našeho volebního programu. Odlišnosti se projevily například u EET, jelikož SPD neprosazuje EET, protože jsme v minulosti prosadili zavedení jednodušší paušální daně pro živnostníky a prosazujeme co nejméně byrokracie, ale jedná se o stěžejní bod programu hnutí ANO, které vyhrálo volby, a bez hnutí ANO se nedá sestavit nová vláda.
V této věci jsme tedy museli hnutí ANO ustoupit, ale podařilo se nám prosadit, že u drobných živností a příležitostných přivýdělků se na to systém EET vztahovat nebude. Opatření bude též svázáno s konkrétními úlevami; například přímá daňová sleva pro evidující OSVČ, zastavení zvyšování odvodů OSVČ, osvobození spropitného od daní a odvodů, nižší DPH v gastronomii na stravovací služby, nižší daň z příjmů právnických osob a podobně.
Dále jsme chtěli zrušit inkluzi; nakonec jsme s novými koaličními partnery nalezli kompromis a bude provedena zásadní změna tohoto systému.
Vláda ještě ani nebyla jmenována a už probíhají demonstrace, kde někteří lidé protestují proti účasti SPD či proti některým ministrům. Co na to říkáte?
Viděl jsem v médiích, že několik desítek lidí protestovalo proti SPD, ale volilo nás přes 400 tisíc občanů. Máme měsíc po volbách, kde se lidé svobodně vyjádřili o dalším směřování naší země, a Fialova vládní koalice s Piráty prohráli. Takže těm demonstracím měsíc po volbách nerozumím. Zvláště v situaci, kdy stále ještě vládne dosluhující Fialova vláda. Většina občanů České republiky se ve volbách vyslovila pro změnu, kterou reprezentuje formující se koalice ANO, SPD a Motoristů. I v povolebních průzkumech se většina občanů vyjádřila pro to, že by se jim líbila právě tato nová vládní konstelace.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo