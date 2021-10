Babiš: Politici ODS a TOP 09 v Pandora Papers, slyším. Víte toto o Krejčířovi a STAN?

reklama

Na svém facebooku jste zveřejnil příspěvek o tom, že SPOLU zruší naši českou korunu a zavedou euro, proč si to myslíte?

Protože o euro usiluje TOP 09, o euro usiluje STAN a o euro usilují Piráti. A předseda ODS Fiala říká, že chce Spolu dělat koalici jen s Pirátostánem. Takže pro tu pětikoalici musí něco obětovat. A když tři partaje chtějí podniknout kroky k přijetí eura, tak jim v tom ODS nezabrání. Jinak by se Fiala teoreticky nemohl stát premiérem. A to on chce moc a moc, než aby hájil české národní zájmy.

Zároveň jste řekl, že budou dobrovolně přijímat ilegální migranty, je to pravda?

O tom snad nemůže nikdo pochybovat. Píší o tom Piráti ve svém stanovisku k migraci, o kterém raději moc nemluví. Paní Pekarová z TOP 09 řekla, že by část ilegálních migrantů přijala. Paní Šojdrová z KDU-ČSL před pár lety chtěla do Česka přivážet mladíky z táborů v Řecku a Itálii. Pětikoalice je promigrační, a pokud se dostane k moci, začne dobrovolně přivážet ilegální uprchlíky, aby se zavděčila Bruselu. Já a hnutí ANO necouvneme ani o píď. Pokud na to budeme mít vliv, i nadále budeme bojovat proti ilegální migraci a sami si budeme rozhodovat, kdo bude u nás žít a pracovat. Přes to nejede vlak.

Skutečně zvednou daně a zprivatizují Budvar, České dráhy, Českou poštu, Lesy České republiky a Čepro… Není to trochu přehnané?

Vždyť tu privatizaci už přiznávají před volbami, například pan Stanjura z ODS. A všichni víme, jak končí privatizace pod taktovkou ODS. Miliardovými tunely a rozkrádačkami. Vzpomeňme si na Opencard, Promopro, IZIP. A daně? ODS, TOP 09 a STAN slibovaly před volbami v roce 2010, že daně zvyšovat nebudou. Lhaly. Zvýšily DPH, zvedly daně, snížily platy, zmrazily důchody a snížily všem životní úroveň. Opravdu si myslíte, že se budou ve vládě chovat jinak?

Proč říkáte, že hlas pro Petra Fialu je hlas pro Piráty?

Protože je to pravda. Pan Fiala deklaruje, že se jen spojí s Pirátostánem a vytvoří pětikoalici. S nikým jiným. Takže hlas pro ODS a Spolu znamená hlas pro Piráty ve vládě včetně všech těch šíleností, co chtějí – dobrovolné přijímání migrantů, zvyšování daní, euro, záchody pro všechny, odevzdání naší suverenity do Bruselu nebo ekošílenství symbolizované zákazem spalovacích motorů.

Tyto volby pro vás měly být posledními do Sněmovny. O čem jsou podle vás?

Určitě budou poslední. Ale o tom, jestli jsou to moje poslední volby, by to přece nemělo být. Mají být o tom, jak bude vypadat naše země, kam budeme směřovat, o vizích a ekonomice, ale zatím se debata vede jen o tom, jak dostat Babiše z politiky. Pro mě to jsou volby o naší kultuře a o budoucnosti našich dětí. O naší suverenitě, o našem národním zájmu. O tom, jestli nás bude zase někdo ovládat. Tentokrát ne z Moskvy, ale ze západu a z Bruselu, jestli tady bude vládnout ODS a Spolu s Pirátostánem, jestli zvýší daně, přijmou euro, zmrazí důchody, sníží platy, zprivatizují nemocnice, ČEZ, Budvar nebo Českou poštu, a hlavně zaškrtí naši ekonomiku, která by se pak následně dostala do recese přesně jako po světové hospodářské krizi. Tomuhle všemu chci zabránit.

Všimli jsme si vaší šarvátky s Bartošem před debatou na ČT. Proč si myslíte, že nepřišel?

Tak on se mě očividně bojí. Poslal za sebe náhradu. Takže u Pirátostánu ani nevíte, jestli je kandidátem na premiéra Ivan Bartoš, nebo Vít Rakušan. Takže oni se radši střídají. No a ten druhý? Pan Fiala, tak ten rozhodně nemá pro funkci premiéra předpoklady. Není akční, nemá tah na branku. Je to teoretik, akademik, neumí vyjednávat, je slabý a rozhodně nebude schopný bojovat za naše lidí a za české národní zájmy. Bude poslouchat řídící důstojníky Pirátostánu odněkud z Bruselu.

A co jste vlastně říkal na útoky Rakušana a jeho pokřikování?

To myslíte pána, co zaskakoval za pana Bartoše? Piráti jsou nervózní, padají jim preference, tak proto asi poslali Rakušana ze STAN. To je ta strana, kde je členem hejtman Půta, který je souzený za korupci. Vzal 800 tisíc úplatek a nechával sledovat svoji politickou konkurenci. Podle žaloby si sám platil donašeče. Jejich kandidát na ministra financí je pan Michalik, který byl podezřelý z korupce. To je člověk, který opravdu vypral 200 milionů z významné české banky přes Karibik. Pan Michalik je ten, který posvětil ČEZ za Martina Romana balkánskou miliardovou akvizici, z našich českých peněz, která dopadla tragicky a stát kvůli tomu přišel o miliardy. Jejich europoslanec Polčák společně s lidmi od Krejčíře rozděloval posty v pražských firmách, které patří městu. To je ta změna. To je ta lepší politika. Jde jen o návrat do minulosti, kdy naši zemi ovládali kmotři a tuneláři. To je tak asi jediné, co říkám na jeho pokřikování.

Proč by vás lidé vlastně měli volit? Můžete jim říci nějaký vzkaz?

Lidé mě za těch 8 let znají, můžu je štvát svou umanutostí, ale ta je prostě v politice potřeba. Jsem tvrdej a domluvím se. Dělám to pro všechny Čechy, mám životní zkušenost a jsem zvyklý necouvat, bránit naše národní zájmy a bojovat za Českou republiku po celém světě. Budu se za ni rvát až do roztrhání těla. A myslím si, že za mě mluví výsledky. Rekordní důchody, v příštím roce bude průměrná penze 16 200 Kč. Sleva na jízdném pro seniory a studenty 75 procent. Průměrný plat učitelů 46 tisíc, přes 50 000 korun budou brát policisté, hasiči a vojáci, sestřičky dokonce 58 200 korun. Zrušili jsme superhrubou mzdu, což znamená plus 7 % čistého pro všechny zaměstnance. Pro OSVČ jsme uhájili sazbu 15 %. Zvýšili rodičovskou na 300 tisíc. Postavili jsme 59,3 km nových dálnic a dalších 107,3 km jsme rozestavěli. Postavili jsme 66,8 km silnic 1. třídy a dalších 74,3 km jsme zahájili. Prosadili jsme také elektronickou dálniční známku. A další a další investice do nemocnic, kulturních památek, armády, životního prostředí atd. atd.

Jak se vlastně díváte na tu vaši kauzu Pandora Papers?

Celé je to snaha ovlivnit naše české volby. Jak to celé bylo? No 21. 9. přišly otázky z britského deníku The Guardian, až minulý čtvrtek se mě na tiskové konference začala česká neziskovka ptát na otázky ohledně 12 let starého nákupu nemovitosti. V neděli před debatou na Primě pak zveřejnili příběh, který není porušením zákona a jeho jediným cílem je očernit mě před volbami a nedat mi šanci něco vysvětlit. Žádné měsíce práce českých novinářů, žádný objev. Češi dělali jen pošťáka, žádná investigace. Jen útok financovaný zahraničními neziskovkami a cizími státy.

Zvláštní je, že poslední dva dny poslouchám, jak na seznamu jsou bývalí politici ODS a STAN. Jenže není v zájmu těchto pisálků a lhářů, aby zveřejnili majetky lidí, kteří vydělávali peníze rozkrádačkami státního majetku. Proti vytáhli jako jediného Babiše. Ze všech tří stovek jmen. Ostatní si nechávají po volbách. A přitom na tom prý pracovali od ledna. To je celý příběh. Chtějí, abychom si nechali řídit naši zemi z Bruselu či jiných států. Naše suverenita je jim odporná. Já hájím české národní zájmy. Nehájím ruské, čínské ani americké zájmy, protože ty z logiky nemohou být stejné, jako naše národní zájmy.

Proč to podle vás udělali?

No to je jednoduché, protože jim nejdu na ruku, protože jim neustupuji a nejsme jejich loutkou. Protože jsem nepolíbil v Evropském parlamentu prsten jako pan Bartoš. Protože nesouhlasím s ilegální migrací. Protože nechci euro. Protože pro mě pojem svrchovaný stát a suverenita není sprosté slovo. Protože chci hájit naši kulturu a životní styl. Protože chci hájit naše rodiny, naše děti a všechny občany ČR. A protože vědí, že ve férovém souboji mě porazit nedokážou.

