Babiš dojí tenhle stát. Ale prohraje. Už mám signály, říká rázný aktivista Bábek

ROZHOVOR Podle šéfa Podnikatelských odborů Radomila Bábka Antimonopolní úřad totálně selhal, když povolil Agrofertu koupi konkurenční pekárenské firmy United Bakeries, a tím získal obrovský podíl na trhu pekárenských výrobků. „Kdyby všichni viděli, jaké dotace dostával Andrej Babiš v minulých letech, jak narostly v době, kdy přišel do ministerské funkce, pochopili by, že to je neuvěřitelné. A k tomu má ještě investiční pobídky, úlevy na daních, jeho impérium žije z českého státu, vysává nás. Andrej Babiš dojí tenhle stát,“ prohlásil Bábek. Ale už vidí nadějné signály, že Andreje Babiše je možné ve volbách porazit.

Evropské volby jsou za námi, zvolení europoslanci se už zařazují do jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu. Piráti se například rozhodli pro frakci spolu se Zelenými. Co tomu říkáte?

Můj osobní postoj je, že reformní síly, které chtějí Evropskou unii reformovat, ne likvidovat, rušit, ale reformovat, by měly mít sílu, aby dokázaly udělat nějaký regres, tedy vrátit Unii zpátky k původnímu záměru. Zelení, Piráti a socialisté z Nizozemska se ale budou snažit udělat z toho ještě větší socialismus, než byl.

Překvapil vás propad sociální demokracie v evropských volbách? Myslíte si, že to má souvislost s tím, že je ČSSD ve vládě s trestně stíhaným šéfem ANO Andrejem Babišem?

Těch faktorů příčin debaklu sociálních demokratů je určitě velmi mnoho. Ale podle mne je jeden faktor, který se dá jasně vysledovat, a to je právě účast ve vládě jak minulé tak této s Andrejem Babišem. Andrej Babiš sociální demokraty vysává jako upír. Připadají mi, jako kdyby byli hypnotizováni pohledem kobry. A Hamáček pořád bude předstírat, že je všechno v pořádku. Je mi to líto. I když sociální demokracie zastává jiný světonázor, vždycky jsem ji považoval za demokratickou stranu.

Možná o tom mnozí začali pochybovat, když se poslanci ČSSD spolu s komunisty a anonisty zastali komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Odmítli odsoudit jeho návštěvu v samozvané Doněcké republice, která – ač soukromá bez oficiálního pověření – byla v Donbasu prezentována jako oficiální návštěva zástupce českého Parlamentu.

To jsem tedy opravdu nepochopil. Připadá mi, jako kdyby sociální demokraté páchali politickou sebevraždu. Jak mohli podpořit člověka, který je jednoznačně nepřátelský a je ze strany, která jim jde po krku? To je těžko pochopitelné.

A jak vnímáte volební výsledek hnutí ANO? Je to vítězství, když mělo největší procento voličů a získalo nejvíc mandátů. Ale je to vítězství úměrně vzhledem k vynaloženému úsilí i množství peněz na kampaň? Andrej Babiš navíc vystoupil po vyhlášení výsledků jako oběť, proti které se všichni spikli, nikoli jako vítěz, teď dokonce obviňuje stranu Ano, vytrolíme europarlament za to, že hnutí ANO údajně sebrala hlasy.

Jsem toho názoru, že výsledek eurovoleb je pro hnutí ANO takové Pyrrhovo vítězství. Andrej Babiš sice vyhrál, o tom není pochyb, měl nejvíc hlasů, získal nejvíc mandátů, ale pokles několika procent oproti sněmovnám volbám a proti předpokladům je obrovský. Byl jsem kdysi velmi skeptický k tomu, že se Andreje Babiše podaří ve volbách porazit. Mám dojem, že ty dva roky, které jsou před námi, s ním dokáží zamávat. Když se na něj podíváte, jak je nejistý, jak se opírá o takové úplné nesmysly jako je EET, jsou to už velmi nadějné signály. Myslím, že Andrej Babiš volby neprohraje, ale nevyhraje.

Ovšem Babišově byznysu jeho účast v politice zjevně svědčí. Teď se ukazuje, že bude mít téměř monopol, pokud jde o výrobu chleba. Považujete za správné, že Antimonopolní úřad povolil koupi konkurenční pekárenské firmy United Bakeries, byť s nějakými podmínkami a umožnil Agrofertu získat velký podíl na trhu pekárenských výrobků?

Domnívám se, že v této věci Antimonopolní úřad totálně selhal. Měl jednoznačně zakročit a nepovolit tuto transakci. Podmínka prodeje několika závodů Agrofertu je opravdu jen kosmetická. Tvrdím, že Antimonopolní úřad podlehl tlaku, ať už lobbistů nebo Andreje Babiše, a povolil něco, co povolit jistě neměl. Já se na to dívám ze širšího úhlu pohledu, z toho, co politika znamená pro Andreje Babiše.

Babiš šel do politiky zjevně ze dvou či tří důvodů. První byl ten, že velmi silně potřeboval ochránit svůj majetek, respektive sebe, protože by se začalo vyšetřovat, jak se za dva miliony korun dostal k miliardám majetku, za druhé v politice neuvěřitelně zmnožil svůj majetek, což není v běžné demokracii myslitelné, to je možné jen v oligarchii, kterou tady nastolil. A myslím si, že to má ještě jeden aspekt, on velmi toužil po prestižní roli ministra, respektive premiéra, potkal se s Trumpem, schází se na evropské úrovni s premiéry a ministry, a to mu dělá moc dobře. Já se zároveň domnívám, že on sice z krátkodobého hlediska udělal dobře, ale z dlouhodobého hlediska ne. Ve chvíli, kdy ztratí moc, stačí, že přestane vládnout, v tu chvíli ztratí všechny, co ho podporovali, všechno se mu zhroutí. Vrhnou se na něj soudci, novináři, bývalá opozice a on bude pod opravdu těžkým tlakem. Alespoň doufám, že to tak bude.

Zatím ale stále hnutí ANO vede průzkumy volebních preferencí, druhá ODS zaostává podle posledních výsledků asi o jedenáct procentních bodů.

Věřím, že ty dva roky nám pomohou, ale musí se pro to pracovat. Jestli si lidé myslí, že to přijde samo, tak to opravdu ne. Pokud bude dost lidí, kteří pro to budou pracovat, včetně opozičních politiků, tak je Andrej Babiš k poražení. Já ale dnes nevidím na politické scéně pracovitějšího politika, než je Babiš. A to mne mrzí. On vede permanentně volební kampaň. Jezdí po čertech ďáblech, je schopen ráno být v Litomyšli a odpoledne v Domažlicích, nevynechá jediný bál, jedinou obskurní slavnost. Když ho třeba nepustili do Litomyšle na Gastro slavnosti, tak šel na slavnosti, které byly o patnáct kilometrů vedle. Mně to není sympatické, ale je to účelné. Přesně v tom je jeho pracovitost. Objezdí republiku, mluví s lidmi, riskuje to, že na něj někdo bude pořvávat, že se dostane do konfliktu, je velmi odolný a má odvahu. Když přijde Petr Fiala do Ostravy, vystoupí na nějaké slavnosti, bude tam mluvit, může se snadno dočkat, že ho vypískají. Ale to je přesně to, co musí politik ukázat. Odvahu říci, já si myslím tohle. Ale ne mluvit o tom, že Babiš to dělá špatně, ale říci, jak bych to dělal já, tohle je můj program. Možná nesníží Babišův voličský elektorát, ale zvýší svůj elektorát, a tím sníží jeho. A to politici nedělají. Nejezdí po republice, nejezdí po vesnicích. Je to špatně, buď nejsou dostatečně pracovití, nebo nejsou dostatečně odvážní, nebo mají pocit, že to není třeba, že stačí vystupovat v televizi nebo na Facebooku. Nestačí, proto Andrej Babiš vyhrává, protože má venkov.

V posledních dnech se mluví o stomilionové dotaci, kterou dostala jedna z firem koncernu Agrofert, společnost Penam na linku na tousty. Není absurdní, že premiér, který prosadil EET údajně i kvůli narovnání konkurenčního prostředí, získá nesmyslnou dotaci, která obrovským způsobem zvýhodní jeho pekárenskou firmu, a tím pokřiví trh? Není to absurdní?

Když to posoudíme z pohledu Andreje Babiše, tak to není absurdní, protože toho dosahuje tím, že lže, překrucuje, předkládá nepravdivé argumenty, a jemu to nese ty správné výhody. Taková dotace na linku, která jim bude vydělávat, je tak absurdní, že normálnímu člověku to musí připadat vymyšlené. Kdyby všichni viděli, jaké dotace dostával Andrej Babiš v minulých letech, jak narostly v době, kdy přišel do ministerské funkce, pochopili by, že to je neuvěřitelné. A k tomu má ještě investiční pobídky, úlevy na daních, jeho impérium žije z českého státu, vysává nás. Andrej Babiš dojí tenhle stát. A veřejnoprávní média se tváří, jako by se nic nedělo.

Na Penam a dotace, které dostal Andrej Babiš, jsme v Podnikatelských odborech ukazovali, ale zdálo se, že média včetně veřejnoprávní jsou hluchá a slepá ke všemu, co by mohlo být extrémně kritické k vládě a Andreji Babišovi. Občas po tom někdo skočí, ale že by se někdo touto kauzou důsledné zabýval třeba v České televizi, to ne, jen v Reportérech tu reportáž udělají. Ale ne ve zprávách, Událostech, komentářích, tam máte pocit, jako kdyby to byla vládní televize. Jsem z toho už několik let konsternován. Podle mne by taková veřejnoprávní televize měla být kritikem vlády, hlídacím psem, tím, kdo podporuje opozici. To je to vyvážení v demokracii, že i opozice může mít hlas. Ale Andrej Babiš je všude.

autor: Libuše Frantová