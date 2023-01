Babiš rozumí právě tomu, o čem Pavel s Nerudovou nevědí vůbec nic. Paroubek prozradil, co mu řekl na večeři premiérů

reklama

Pane inženýre, vy jste se před pár dny zúčastnil setkání expremiérů u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné ČR, tedy rozdělení Československa. Jaká byla na této akci atmosféra?

Bylo to společenské setkání. Všichni se celkem úzkostlivě vyhýbali jít do nějakých vážnějších politických debat. Samozřejmě, o politice také byla řeč, ale tak okrajově. Alespoň v tom mém okolí. Byl to dlouhý stůl a ne se všemi jsem tak mohl hovořit stejně, a ne všechno tam probíhalo jako diskuse u celého stolu. Takže, bylo to příjemné setkání, které mělo víceméně slavnostní charakter u příležitosti začátku nového roku a právě výročí vzniku ČR.

Expremiér Sobotka se nezúčastnil. Překvapilo vás to?

Myslím, že mě to ani nemohlo překvapit. Protože po tom jeho politickém výkonu, co předvedl, kdy de facto zničil sociální demokracii, tak já být na jeho místě, tak bych hodně dlouho nevylézal.

Setkání se konalo i u příležitosti výročí samostatnosti ČR. Jak dnes, s odstupem doby, hodnotíte rozdělení Československa?

Pořád si myslím, že to byla velká škoda. Asi se tomu nedalo zabránit, protože ty momentální politické elity obou států si to prostě přály. Ale kdyby došlo tehdy k referendu, na čemž neměly zájem ani jedna, ani druhá strana – tedy ty politické elity, protože mezi obyčejnými lidmi to bylo trochu jinak, tak by rozdělení společného státu asi nebylo možné. Ale prostě došlo k tomu, tak to tak musíme brát. Je škoda, že jsme ztratili trh pro šestnáct milionů lidí. Koneckonců i pro Slováky je to škoda. Ale domnívám se, že na druhé straně vztahy mezi Čechy a Slováky, které nikdy nebyly špatné, tak se ještě zlepšily.

Souhlasíte tedy s názory, které z některých míst zaznívají, že nás rozdělení vlastně oslabilo?

Určitě, to jsem měl na mysli, když jsem hovořil o tom, že je rozdíl mít šestnáctimilionový nebo desetimilionový trh. 16 milionů lidí, to už by byla spíše větší evropská země. Takto jsme středně velká země. Z mnoha hledisek by to bývalo bylo výhodnější.

Vraťme se ještě k projevům, které pronesl na sklonku minulého roku Miloš Zeman, následně pak Miloš Vystrčil a Petr Fiala. Jak je hodnotit?

Myslím, že by stačil jeden projev, ve kterém by hovořil prezident republiky na Nový rok. Zejména projev pana Vystrčila se mi zdá být úplně – ale úplně – zbytečný a taky prázdný. Určité zdůvodnění, proč dva projevy, by mohlo být v situaci, kdy prezident a vláda jsou z různých politických táborů. Ale domnívám se, že pozice prezidenta by měla být nadstranická. Takže, i když by vyjádřil své osobní názory na některé věci, tak by nemělo být na škodu, když by byly jiné, v rozporu s názorem vlády.

Prezident Zeman ovšem prý premiéra Fialu za projev pochválil…

To jsem nezaznamenal. Někde jsem něco četl, ale nevím, proč a jakým způsobem ho pochválil. Myslím, že ten projev premiéra Fialy byl špatný, a jestli ho pochválil, tak to byla asi zdvořilostní fráze.

Už za pár dní tady máme prezidentské volby. Jak vidíte předvolební vývoj?

V těchto dnech budeme myslím moudřejší, protože průzkumy těch jednotlivý agentur se přiblíží realitě. Protože některé agentury, se mi zdálo, že spíš formují to veřejné mínění, nebo se o to snaží, koho by lidé měli volit. A teď, protože nechtějí mít úplnou ostudu, aby se odtrhly od toho, jaký bude skutečný výsledek voleb, tak budou muset ty své odhady zreálnit.

Při našem minulém rozhovoru jste mluvil o tom, že Andrej Babiš by mohl zvítězit, ale nesmí dělat tak „mdlou“ kampaň. Máte pocit, že si to vzal k srdci? (Rozhovor byl veden před osvobozujícím rozsudkem v kauze Čapí hnízdo a před nedělní debatou kandidátů, pozn. red.)

Nemyslím si, že by dělal teď, v těch posledních dnech, nějaké chyby. Teď jde o to, aby šel do těch politických debat. Tak, jak jsem s ním hovořil, právě na setkání bývalých premiérů, tak jsem mu řekl, že nepochybuji o tom, že bude úspěšnější nežli generál Pavel a nežli paní Čaputová2-Nerudová. Andrej Babiš je člověk, který má nějaký životní příběh a už něco v životě dokázal. A rozumí ekonomice, což tento stát asi potřebuje nejvíc. A kromě toho něco ví o chodu státní správy, o čemž tito dva lidé (Petr Pavel a Danuše Nerudová) nevědí vůbec nic.

Podívejme se i na dalšího prezidentského kandidáta, Jaroslava Baštu. Ten nejen ve svém projevu, který koluje po sociálních sítích, uvedl, že by odvolal vládu. Když pomineme, jestli má, nebo nemá šance uspět – má, nebo nemá prezident takovou pravomoc? Hodně se o tom diskutuje... A byla by to dobrá cesta?

Tak, to je právní záležitost. Ale nedávalo by to smysl, pokud se nezmění složení Poslanecké sněmovny. Když bude mít koalice pořád těch 108 mandátů, tak ji odvolá jednou... no, a co potom? Pak se ustaví nově tatáž vláda, získá 108 mandátů ve Sněmovně a tím bude celá věc vyřízená. Takže to, myslím, že je předvolební heslo, možná dobré, ale vlastně bez obsahu.

To znamená, pro odpůrce vlády vlastně není šance až do nových voleb v řádném termínu?

Tak, to si nemyslím. Myslím, že nějaká krize přijde – a pak by mohl prezident republiky konat. Pokud tedy bude chtít konat.

