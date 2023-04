Bezohledné. Německo bez jádra zvedne Čechům ceny. „Kupte je,“ vyzývá Janeček Fialu

reklama

V Německu skončila jaderná energetika, o víkendu tam vypnuli poslední jaderné elektrárny. Co to znamená konkrétně pro Německo?

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 21507 lidí

V situacích, kdy například na území Německa nebude dostatečně foukat vítr nebo svítit slunce, budou to řešit uhelnými zdroji nebo dovozem?

Obojím, dovozem nebo uhlím, samozřejmě. Pokud odhlédneme od toho, že jejich plán byl odstavit jaderné elektrárny a nahradit je případně pohotovostním výkonem v plynových elektrárnách, které ovšem musejí nejprve vybudovat.

Nakolik by bylo náročné ty odstavené jaderné elektrárny opět uvést do provozu? Například pokud by se v Německu změnila politická nálada apod.

Dovolím si tu otázku uvést trošku jinak. Náklady na odstavení jaderných elektráren a jejich likvidaci se blíží nákladům na jejich vybudování a instalaci. O tom nikdo nehovoří. Tyto náklady samozřejmě zaplatí spotřebitel ve vyšších cenách energií, a to i v ČR. I proto vnímám rozhodnutí odstavit JE bez ohledu na tzv. jednotný energetický trh jako bezohledné. Odstavení jaderných elektráren je strašně nákladná záležitost. Jak známo, Němci jsou velmi důkladní a u jedné z prvních jaderných elektráren, které odstavili, tak aby na just nebylo možné ji znovu uvést do provozu, odstřelili její chladicí věž. Hovoříme o jaderné elektrárně v Greifswaldu.

Teoreticky by bylo možné je znovu rozběhnout, ale náklady na to jsou enormní. I konzervace stojí vysoké peníze. Nakonec vidíme, že předseda vlády v Bavorsku by chtěl tyto reaktory provozovat dále. Já bych doporučil naší české vládě, aby zahájila jednání s německou vládou a případně tyto jaderné reaktory převzala a provozovala, například v rámci ČEZ nebo jinou entitou pro tento účel založenou. Neříkám to jako vtip, myslím to naprosto vážně. Česká vláda má unikátní příležitost vyjednávat s Německem o nákupu či provozování těchto zdrojů, což je velice zásadní věc. Měli bychom se jako stát chovat mnohem autonomněji na energetickém trhu.

Přestože jsme přebytkoví ve výrobě, máme nejdražší elektrickou energii pro své vlastní spotřebitele, a to primárně v průmyslovém sektoru, což způsobuje ohromnou inflaci.

Fotogalerie: - Vysíláme fialový signál

Co může německé vypnutí všech jaderných elektráren udělat s cenami elektřiny? Jaké dopady na evropskou síť a Českou republiku to může mít? Lze najít i něco pozitivního?

Jediný pozitivní efekt nenacházím, pokud nebudu fantazírovat o životním prostředí a údajné nebezpečnosti těchto jaderných elektráren. Speciálně v Německu. Tyto poslední odstavené byly nejmodernější jaderné elektrárny na světě, které byly provozovány. Přesto byly odstaveny.

Negativa jsou jasná. Pokud nebude foukat a svítit, bude to mít bezprostřední vliv na cenovou hladinu elektrické energie. Uvědomme si, že už v loňském roce, a stále to pokračuje, prodává Česká republika do Německa 3 000 megawatthodin elektrického výkonu. Bavíme-li se o tom, že se odstaví 4,1 gigawattu, je to další nutnost vyššího dovozu.

Nutnost vyššího dovozu znamená pro naši zemi příležitost vyrobit více a prodat Němcům, anebo nejsme schopni více navíc vyrobit, elektřiny bude nedostatek a logicky s tím poroste cena?

Naše země je přebytková ve výrobě elektrické energie, vyvážíme cca dvanáct terawatthodin. V loňském roce bylo primárně těchto dvanáct terawatthodin vyrobeno v plynové elektrárně Počerady a v současné době můžeme být i více přebytkoví, protože cena plynu je nižší. Tím pádem můžeme provozovat plynovou elektrárnu s nižšími marginálními náklady. To se ovšem neděje a ČR je v situaci, kdy zatím nepotřebuje žádnou elektřinu dovážet, a v případě, že nepodlehneme tomuto davovému šílenství Green Dealu, nebudeme deficitní ani po roce 2025. Deficitní ve výrobě elektřiny budeme pouze v případě, že začneme také odstavovat tvrdé zdroje.

Může tedy pro české energetické společnosti být tato situace výhodná, když budou moci vyvážet více, nebo jde o iluzi?

Jde o naprosto logickou otázku, která ovšem nemůže mít logickou odpověď, protože je otázkou, za jakou cenu elektrickou energii vyvážíme. V případě, že je Česká republika přebytková v instalovaném výkonu a vyrobeném množství elektrické energie, vyváží ji a má ji nejdražší v Evropě, tak je něco hodně špatně. Aby ČR vyvezla více elektřiny, možné je, ale vždycky je otázkou, za jakou cenu, když je samozřejmě potřeba vzít v úvahu kapacitu přenosové soustavy.

Psali jsme: Němci stopli jádro a pustili uhlí. Dopadlo to na nás Kdyby EU přestala dýchat, tak se toho s emisemi CO2 moc nestane. Bezpečnostní inženýr Čížek o nerealistických touhách Zelených Stovky malých Fukušim a Černobylů? Sázka na malé reaktory. „Bude to bezpečné,“ ujišťuje expert Dlouho jsem neviděl Gretu! Nová zjištění o „boji za klima“. Novinář Souček nastoluje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.