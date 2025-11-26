Za zlatý záchod bych také život nenasadila. Konečná k Ukrajině

Vraťme se ještě k letošním oslavám 17. listopadu. Jak je komentovat?
Jako jednu velkou přehlídku pokrytectví. Ti, kteří tam pořvávali, měli pramálo společného s těmi ideály, které měl přinést listopad 1989. To byla nesnášenlivá řvoucí smečka, která neváhala za minulost vypískat Andreje Babiše, ale Petrovi Pavlovi za to stejné zatleskat. Filipu Turkovi vynadat, že si dovolil přijít, Tomio Okamurovi za to, že si dovolil nepřijít. Kdo se na to díval objektivně s odstupem, tak si musel připadat jako v nějakém absurdním dramatu.
Konala se i demonstrace organizovaná splkem Milionem chvilek s názvem Česko není na prodej. Co k této akci říci? Mají pravdu ti, kteří chvilkařům vyčítají, že se dostatečně neozvali ohledně kauz jako dozimetr nebo bitcoiny, ale teď demonstrují proti vládě, která ještě ani nevznikla?
Jednoznačně. Tento spolek je jednoznačně pátou kolonou stran končící vládní koalice, jež je nyní v demisi, a s tím by zejména k nim také mělo přistupovat. Čtyři roky spali, sem tam – aby se neřeklo – vydali nějaké krátké prohlášení na sociálních sítích, ale jinak ke všem mafiánským praktikám zde mlčeli.
Když jsem tuto vlivovou partičku označovala za Milion chvilek vládních roztleskávačů, tak nyní by se měli přejmenovat na Milion chvilek pro ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráty a STAN.
Když jsme u toho, že vláda ještě ani nevznikla, jak hodnotíte přístup prezidenta Pavla a předsedy ANO Andreje Babiše v této věci?
Budu – pro někoho možná překvapivě – citovat pana Lukáše Valentu, pirátského glosátora: „Pan prezident nemá co připravovat nějakou strategii. Jeho ústavní povinností je jmenovat toho, kdo sestaví většinu ve Sněmovně…“
Taky se divíte? Též jsem nevěřila vlastním očím, dokud jsem se nepodívala na datum, kdy toto napsal. Bylo to 5. října 2021, tedy po volbách, v nichž vyhrálo Spolu, a adresováno to bylo prezidentovi Miloši Zemanovi. Myslíte, že by podobně mluvil i k Petru Pavlovi? Na to ať si odpoví každý sám.
Pojďme na další téma. Ve svém pořadu Bočko jste se podívala do sousedního Německa a upozornila jste, že Německo se rozhodlo pro zastropování cen elektřiny. Můžete to, prosím, pro naše čtenáře rozebrat? Proč k něčemu takového hodlá Německo přistoupit?
V Německu si asi uvědomili, že bez levných vstupů – k nimž energie jednoznačně patří – nejsou schopni dnes už konkurovat nikomu. Indii, Číně, ale ani Spojeným státům, kde mají energie až čtyřikrát levnější. A celý slavný německý průmysl to začal pociťovat. Dokonce se už smí hovořit i o tom, že zavření jaderných elektráren byla chyba. Bohužel nejen pro Německo, ale zaplatili a platí to i naši občané a podnikatelé.
A co v tomto směru vzkázat naší nově vznikající vládě?
Tak, všechny strany nově vznikající vládní koalice – jak ANO, tak SPD a Motoristé – deklarovaly, že chtějí s cenami energií bojovat. Jde tedy o to, aby začala nová koalice vládnout co nejdříve a co nejdříve své sliby realizovat tak, aby to podniky i domácnosti pocítily ve svých peněženkách.
V souvislosti s Německem jste také zmínila novinky ohledně vojenské služby a zbrojení. O co konkrétně se jedná?
Musím se přiznat, že ve mně rostoucí vojenská síla Německa v roce 80. výročí od porážky zvěrstev, které páchalo, nevyvolává pozitivní pocity. Politicky již Evropu víceméně ovládlo, nyní to dělá plíživě i na jiných frontách. Příkladem budiž i sjezd sudeťáků v Brně. A slova pana kancléře Merze, že ukrajinský konflikt skončí „jen se souhlasem Evropy“, mě doslova vyděsila.
A jak tedy vidíte aktuálně situaci na Ukrajině?
Ukrajina je postavena do mimořádně obtížné situace. Mírový plán, který prezident USA Donald Trump prosazuje, je k ní velmi tvrdý. Nutno ale říci, že kdo čekal něco jiného, byl naprosto bláhový. Ukrajina se do této situace dostala sama. Už v dubnu 2022 mohla podepsat mírovou dohodu, která pro ni byla stokrát lepší. To by si ale pan Zelenskyj nesměl nechat radit od válečníků z Evropy – zejména od britského premiéra Johnsona – za nimiž stála a stojí silná zbrojařská lobby, která na mírovém řešení konfliktů samozřejmě nemůže vydělat ani korunu či dolar.
Konflikt na Ukrajině je rozhodnut a nezmění to ani deset raket Dana. Ukrajinská armáda je demoralizovaná, ukrajinští vojáci dezertují více než kdy předtím. Ani se jim nedivím, taky bych nechtěla nasazovat život za zlaté záchody svých představitelů.
