Bezpečnost vlastních lidí stojí nad ochranou cizích. I když jsou to „inženýři, lékaři a matky s dětmi“ prchající ze Sýrie! Tomáš Vyoral účtuje s „křivákem“ z neziskovky

Řekové řeší problém s desítkami tisíc uprchlíků, kterým Turci přestali bránit v pohybu směrem na Evropu. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že chápe, že Turecko čelí velkým výzvám kvůli dění v Idlibu, kde postupují síly Bašára Asada. Je prý však „zcela neakceptovatelné“, když vyhání uprchlíky, místo aby jednalo o řešení s EU. Lze to vnímat jako mírné vyjádření podpory Řecku? Mění se snad rétorika „Wir schaffen das“?

Předně jsem už alergický na slovo výzva. To je takový oblíbený všeobjímající termín nejen novodobých politicky korektních neobolševiků, za který schovají všechno. Nejčastěji nahrazuje zakázané slovíčko dříve známé jako průser nebo problém.

Tak jako tak Turecko nečelí ani tak výzvám, jako spíše svrchovaný stát Sýrie bezprecedentní invazi jednoho z členů agresivního humanitárně bombarďáckého paktu NATO. Za odvracení pohledů samozvaných demokratů, kteří jinak při každém zaslechnutí slova Rusko, Čína nebo Írán kvičí o právech jak potrefení ošípaní na dolarové nebo eurové baterky.

Nevím, zda se mění rétorika Merkelové, ale její panevropsko-globalistické myšlení zcela jistě ne. Rétorika ve stylu Wir schaffen das platila vždy tak akorát pro ni a další bafuňáře s po zuby ozbrojenými ochrankami, pancéřovými auty a betonovými ploty; pro obyčejné lidi to spíš vždycky znamenalo: zvykejte si, zpátečnická holoto.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek si postěžoval, že Řecko na měsíc přestává dodržovat mezinárodní právo. K tomu prý dochází tím, že stát zavřel hranice pro uprchlíky, říká Rozumek a odkazuje se na Ženevskou úmluvu a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv. Souhlasíte s Rozumkem? Měla by EU nějak na krok Řecka reagovat?

Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 22356 lidí

Mám tak nějak skromně za to, že ochrana vlastních hranic a bezpečnost obyvatel, jakožto nepostradatelných živitelů, je jedna ze základních funkcí státu, která se z hlav některých jaksi vytrácí. A bezpečnost a ochrana vlastních obyvatel, jakkoliv se nám to líbí, nebo ne, by měla být stavěna nad ochranu cizích. Zejména jde-li o rizikové migranty z nekompatibilního kulturně-sociálního prostředí. Jakkoliv jsme drtivou většinou médií a politiků tepaní, že vyznávají náboženství míru a lásky, které nikdy s ničím nesouvisí, že jde o lékaře, inženýry a ženy s dětmi, především pak prchající před hrdlořezem Asadem ze Sýrie.

Migrační problém na řeckých hranicích se dočkal velké pozornosti i ve Sněmovně. „Bráníme se, aby se k nám někdo dostal, ať jsou to děti nebo ženy. Musím se za naši vládu a její konání stydět. Je to hanba, jak se chováme,“ rozohnil se poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09). Měli bychom tedy nakonec nějaké uprchlíky přijmout, například podle dřívějšího návrhu z dílny Michaely Šojdrové (KDU-ČSL)? Nebo bychom možná měli vyvinout tlak na Řeky, aby problém řešili jinak než kompletní uzávěrou?

Měli bychom Řekům poslat tolik vojáků a policistů, kolik můžeme. Obrana řeckých hranic, bohužel, bohudík, souvisí i s obranou naší země. Rozhodně nepopsatelně více, než žoldácké vysílání našich vojáků na okupační mise do Afghánistánu či Iráku v zájmu jiných. S respektem, ale bez glorifikace, k našim vojákům.

Kníže se nejspíš zrovna vzbudilo, takže se mu nelze divit, že opět blekotalo své protičeské řeči. Jak už jsem psal dříve, nelze ho ani vinit z vlastizrádného jednání, protože jeho vlastí není ani tak ČR jako spíš Rakousko, Německo, Panevropa, nebo co já vím. Ať poví samo. A jeho kamarád Kalergi právě se svými myšlenkami o Panevropě a euroasijsko-negroidní rase budoucnosti – mogrelovi, musí slintat v hrobě blahem.

O skutečné uprchlíky jde v minimu případů. Jakkoliv je to smutné, jakkoliv je to pochopitelné, že se lidi hrnou za lepším životem, tak nelze tolerovat řízenou migrační invazi nelegálů, které by vrcholné vedení EU stejně jak Šojdrová, tak rádi. Myslím, že obohacení ze zemí jako Švédsko, Německo, Francie nebo z řeckých ostrovů je nám dostatečně dobrým odstrašujícím příkladem. Lepší být preventivně opatrný, než pak chcípat tlakem nekonečného semknutí a ztrácet zrak vinou věčného nasvícení pamětihodností v rámci vyjádření soucitu s oběťmi a jejich pozůstalými.

Ministr vnitra Jan Hamáček informoval z mimořádného zasedání unijních ministrů vnitra v Bruselu o tom, že musíme Řecku pomoci tuto migrační vlnu zadržet. Chce, aby státy EU postupovaly společně, za Česko nabídl nejen finanční pomoc, ale i policisty. Je toto ten správný krok? Jak si vysvětlit Hamáčkovu razanci?

Je to správný krok, což mi k panu Hamáčkovi příliš nesedí. Nevím, zda se špatně nevyspal, nebo ještě nedorazily notičky z Aspen Institutu či od TOPkařského kolegy Petříčka a jeho kamaráda Pocheho. Jinak si to neumím vysvětlit. Ale tady mu vzdávám všechnu čest, nezůstane-li u prázdných slov a velkohubých prohlášení, jak bývá zvykem – a nemyslím teď nijak konkrétně zrovna jeho.

„Údajný sociální demokrat jedná jako fašista. Porušuje Ženevské úmluvy,“ reagoval na Hamáčkova slova publicista Jan Čulík. Bude teď mít Hamáček problém v liberálních kruzích?

Už se perou. Na těchhle majitelích jediné pravdy z řad liberálů ohánějících se demokracií, lidskými právy a vším možným na oko a ucho krásným je roztomilé, jak stačí malinký odklon z jejich vidění světa a jsou schopni si skočit po krku všichni navzájem. Budiž jim tak dobře.

Opět se řeší téma fake news. Jejich největším šiřitelem prý nejsou ruské servery, ale sociální sítě, jako například Facebook, tvrdí datový analytik František Vrabel. Co na to říkáte? Kolem Facebooku se obecně v poslední době situace přiostřuje, očekáváte, že dojde i k nějaké regulaci obsahu?

Bezmezně souhlasím, klaním se přitom k modrému plátnu s dvanácti žlutými pentagramy a pouštím si na plné pecky Ódu na radost. Jen bych to malinko upřesnil. Nikoliv největším šiřitelem, ale jediným! Přece každý rozumný lepší člověk ví, že dezinformace šíří jenom Rusko, maximálně Čína a v krajním případě Írán, a naopak informace šíří EU, USA a ČT. Amen.

Jinak na paranoického fake analytika protežovaného českými veřejnoprávními médii, který si založil slušný byznys na prorežimním rektálním alpinismu nazvaném „ruské dezinformace a fake news“, měl někdo už dávno poslat Chocholouška. Bylo by to dobře především pro Františka, který nemá nic společného s Dobrotou ani s rodákem z blízké vesnice.

Reportéři ČT ve spolupráci s časopisem Respekt vystopovali, kdo stojí za portálem Aeronet. Marka Pešla, introvertního podivína, který se údajně topí v dluzích, po několika letech usilovné práce našli na sídlišti ve slovenském Trenčíně. V reportáži zmínili, že Pešl přijímá měsíčně vysoké desítky tisíc od dobrovolných dárců na provoz kontroverzního webu. Viděl jste reportáž? Co si z ní máme vzít za poselství?

Levní hrdinové za naše drahé peníze se honí, tuším, za podpory Bakalova Respekta Kundry, který je na rozdíl od Rozumka naopak hoden svého jména – ač já nemám moc co mluvit – za alternativním webem. Ten jim z nějakého důvodu dlouhodobě pije krev. Protože nejede podle jejich notiček a má čtenost? Nějak nerozumím, proč se zrovna za ním tak honí a dělají mu skvělou reklamu. A když už, tak bych očekával, že budou řešit obsahovou stránku a vyvracet ty všechny lži, jsou-li doložitelné. A ne se pořád dokola jak ratlíci za ocasem ztrapňovat a hledat majitele, nebo koho pořád hledají.

Reportáž jsem neviděl. Pustím si. Ale z vaší otázky vidím, že pan Pešl přijímá vysoké desítky tisíc od dobrovolných dárců, zatímco zprivatizovaní Wollnerovi Reportéři ČT, Fridrichové 168 hodin, Rosího Newsroom ČT24 nebo Moravcovy Otázky a odpovědi od nedobrovolných dárců tahají statisíce na svou propagandu, kterou sleduje úzká skupinka jejich kámošů a pár sebetrýznitelů, mezi něž patřím třeba já. Mám-li se na to podívat touto optikou, pak budu radši za dezinformace placené dobrovolnými plátci, než za ty placené nedobrovolně všemi.

Stále žije také kauza senátního kandidáta Pirátů Tomáše Tožičky. Ten totiž před lety na Facebooku publikoval příspěvek, ve kterém do izraelské vlajky přidal hákový kříž. Podle Apoleny Rychlíkové nás tato kauza naučila jen dvě věci – u nás se prý neodpouští kritika soukromého vlastnictví a kritika státu Izrael. Zato rasismus, xenofobie a sexismus jsou v pohodě, posteskla si Rychlíková. Je skutečně česká společnost taková?

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Je 74% Není 21% Nevím / nezajímá mě 5% hlasovalo: 10536 lidí

Jinak soukromé vlastnictví je tak nějak jedním z demokratických prvků, což je ale často pro liberální levičáky podobně jako pro bolševiky mimo rozeznávací schopnost. Má pravdu soudružka, že sexismus a xenofobie je v pohodě. Ale jen z určité strany. Z té druhé pak přicházejí výjimečné tresty a stíhání i za slovní vyjádření nebo příspěvky na sociálních sítích.

Aktuálním příkladem budiž případ poslankyně Karly Maříkové, kterou prý policie vyžaduje k vydání ke stíhání za to, že migranty přirovnala k invazivním druhům. Jak pravda často smrděla bolševikům, smrdí i hurá Evropanům. A pokud někteří jedinci od policie, Hamáček nebo soudci tak nějak dumají a nevědí, doporučuji vyjet na hranice Řecka s Tureckem. Okamžitě a střelhbitě, jak říká můj táta. Pár tisíc invazivních „druhů“ tam bezesporu zastihnou a mohou je prozkoumat.

Sám Tožička zvolil metodu protiútoku. Poté, co se Miroslav Kalousek (TOP 09) rozhodl Tožičku poučit o morálce a řekl, že za hákový kříž v izraelské vlajce by dal přes hubu i vlastnímu bráchovi, vytáhl Tožička na oplátku takřka deset let starý výrok poslance Dominika Feriho o sociálních dávkách, cituji: „Bohužel nejsem cikán, takže kde nic, tu nic.“ Ferimu bylo v době těchto slov 14 let a nyní se za ně omluvil. Povedlo se tímto krokem Tožičkovi ukázat, že je TOP 09 pokrytecká, nebo jen své problémy prohloubil?

Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. A třetí Feri bez tří za sedmnáct. Jinak, že by dal abstinent Mirda po hubě kdekomu, mě zas tak nepřekvapuje. Ostatně před lety to aplikoval tuším i na nějakém cizím náctiletém.

