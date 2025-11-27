Paroubek: Pavel „překročil čáru“. Ženou Babiše do konfliktu

Rychetský v České televizi připomněl, že prezident podle Ústavy nemá prostor odmítnout jmenovat předsedu vítězného subjektu premiérem. „Prezident Petr Pavel nemá žádný prostor nejmenovat šéfa ANO Andreje Babiše premiérem,“ uvedl s tím, že přesto považuje za problematické, že by se předsedou vlády stal obžalovaný člověk. „Člověk, který je obžalován – to je unikátní, to nemá obdobu, když se podíváte napříč demokratickým světem, je to navíc usvědčený lhář,“ prohlásil Rychetský.
Vedle toho kritizoval i nominaci Filipa Turka (Motoristé) na post ministra zahraničí. „Stane-li se pan Turek – s ohledem na to, co všechno se na něj objevilo – naším ministrem zahraničí, bude to do jisté míry ostuda,“ uvedl. Turek dlouhodobě čelí kritice za rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích; za některé výroky se omluvil, u jiných autorství odmítá.
Rychetský současně upozornil, že prezident má při vzniku nové vlády jistý prostor dojednávat s budoucím premiérem personální i věcné záležitosti. „V okamžiku, kdy vláda podá demisi a formuje se kabinet nový, má prezident relativně široký prostor pro to, aby s potenciálním premiérem vedl vážnou řeč o tom, kdo bude ve vládě sedět,“ uvedl. Dodal však, že po jmenování premiéra se prostor hlavy státu „zúží na minimum“. „Možnost odmítnout už jmenovanému předsedovi vlády nějakého ministra je velmi malá,“ doplnil.
V této souvislosti označil za legitimní, že prezident žádá po Babišovi vysvětlení řešení jeho střetu zájmů. Ten má podle Rychetského „gigantické rozměry“. Zdůraznil také význam neformálních dohod mezi prezidentem a budoucím premiérem. „Jde o gentlemanskou dohodu, takže záleží na mravní kvalitě obou stran,“ poznamenal.
Paroubek: Prezident jedná neústavně
Oproti tomu bývalý premiér Jiří Paroubek ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz uvedl, že kroky prezidenta Pavla považuje za překročení ústavních mantinelů. „Andrej Babiš je už po týdny v absurdní situaci. Byl prezidentem pověřen jednáním o vytvoření nové vlády, což je krok, řekl bych, mírně řečeno neústavní,“ uvedl. Podle Paroubka navíc Babiš „nemá v tuto chvíli jistotu, že bude příštím premiérem“.
Za „absurdní a mírně komické“ označil i požadavek, aby Babiš předložil programové prohlášení vlády ještě před svým jmenováním. Podle Paroubka se prezidentovo okolí snaží „hnát prezidenta do konfliktu s šéfem výkonné moci“, přičemž cílem má být zabránit jmenování Babiše. „Proto se snaží o to, aby prezident stupňoval své legislativní kutilství, své neústavní požadavky,“ uvedl.
Paroubek uvedl, že Ústava dává případnému premiérovi 30 dnů od jmenování na vyřešení případného střetu zájmů. Prezident by podle něj měl „ctít Ústavu státu“ a nezdržovat proces jmenování nové vlády. Zároveň ostře kritizoval dosluhující kabinet. Ten je podle něj „naprosto nekompetentní“ při přípravě rozpočtu, který „je natolik chybný, že ani nemůže být přepracován“.
Expremiér upozornil, že ve volbách byla dosavadní vládní koalice poražena. „A to by měl prezident vzít na vědomí a neměl by hnát společnost do dalšího konfliktu,“ uvedl. Varoval, že politické napětí může vyvolat protesty podobné těm ze 17. listopadu. „Chápou vůbec lidé kolem prezidenta Pavla, ta kávová sedlina na Hradě, kam až můžou tuto zemi dovést?“ dodal.
Podle Paroubka se revizi programového prohlášení nové vlády „hradní skupině nepodaří dosáhnout“. Babišův kabinet podle něj „chce jít jinou cestou nežli ta Fialův ve vnitropolitických i zahraničně politických otázkách. Voliči rozhodli o tom, že chtějí zásadní změnu,“ uzavřel.
autor: Jakub Makarovič