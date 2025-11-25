ÚOOÚ: Vznikl informační list věnující se digitálním trhům

„Data – nahlíženo naší optikou – v podobě údajů osobních i neosobních, anonymizovaných, pseudoanonymizovaných či syntetických se stala palivem digitální ekonomiky a základním zdrojem celé řady obchodních modelů, až se někdy zapomíná, že jejich ochrana je základní lidské právo. Právě proto již nelze ochranu osobních údajů a hospodářskou soutěž vnímat odděleně,“ připomíná předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký.
Podle předsedy ÚOOÚ budeme moci dosáhnout synergického efektu a čelit výzvám, které přináší digitální ekonomika, jen propojením odborných poznatků ochrany osobních údajů a hospodářské soutěže. Předseda ÚOOÚ v závěru svého úvodního slova pro informační list poukazuje na jeden zdánlivý paradox.
„Úkolem nás všech je podporovat digitální inovace, ale současně chránit základní hodnoty, na nichž stojí Evropská unie – svobodu, soukromí a důstojnost člověka.“
Informační list Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na téma „Ochrana osobních údajů a hospodářská soutěž: pohled ÚOHS a ÚOOÚ na digitální trhy“ naleznete ZDE.
autor: Tisková zpráva