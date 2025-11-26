ČEZ ESCO a CTP spouštějí největší střešní fotovoltaiky na jižní Moravě

Fotovoltaické elektrárny v lokalitě CTParku Brno (Černovické terasy I, II) a Brno South (Blučina) ročně vyrobí přes 5,2 GWh bezemisní energie, objem odpovídající spotřebě 1 500 průměrných domácností. Soláry běží ve zkušebním provozu na Černovických terasách na dvou střechách v místní průmyslové zóně. V Blučině ČEZ ESCO aktuálně dokončuje největší střešní fotovoltaiku na jižní Moravě o výkonu 3 MWp.
„Udržitelnost je pro nás dlouhodobý závazek, nejen součást strategie. Výstavba fotovoltaik pro vlastní spotřebu je dalším krokem k energetické soběstačnosti našich parků a ke snižování jejich uhlíkové stopy. V rámci našeho strategického partnerství s ČEZ ESCO chceme rozvíjet chytrá a efektivní řešení, která přinášejí úspory našim klientům a zároveň posouvají celý sektor směrem k moderní energetice,“ říká Jakub Kodr, Managing Director CTP pro Českou republiku.
„CTP to jako náš strategický partner myslí s dekarbonizací skutečně vážně a o moderní trendy se zajímá dlouhodobě. Desítky našich fotovoltaik se už v ostrém provozu osvědčily po celém Česku a nyní finalizujeme několik velkých projektů v Brně. Letos bychom v Brně měli zprovoznit více než 5 MW solárních elektráren pro CTP, konkrétně na Černovických terasách a v Blučině. Fotovoltaika v Blučině bude zároveň největší střešní i největší firemní fotovoltaikou na Jižní Moravě. Mám radost, že se vlastní solární zdroje energie postupně staly naprostým standardem a firmy jej vnímají jako něco naprosto přirozeného,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Projekt Blučina
V areálu CTParku Brno South se finalizuje montáž fotovoltaiky převyšující svým výkonem 3 MW, která je tou vůbec největší střešní fotovoltaikou v Jihomoravském kraji. Na ploše přes 51 tisíc metrů čtverečních bude vyrábět 2,8 GWh čisté energie a ročně ušetří 1 600 tun emisí CO2. Nájemce této haly je společnost Inventec, výrobce čipů pro automobilový průmysl.
Projekt Černovické terasy
Fotovoltaiky postavilo ČEZ ESCO také na střechách dvou hal v průmyslovém areálu CTParku Brno. První z hal slouží jako sklad pro výrobce serverů a datových úložišť Wistron. Druhou z budov využívají jako skladové a výrobní prostory technologické firmy Honeywell a Hitachi. Celková plocha bezmála 35 tisíc metrů čtverečních obou střech s panely odpovídá rozloze pěti fotbalových hřišť. Roční objem výroby elektřiny dosahuje 2,3 GWh. Více než polovinu tohoto objemu spotřebuje ve svém provozu společnost Wistron.
„Tento projekt je dalším krokem v našem dlouhodobém úsilí o udržitelný a odpovědný provoz. Ve Wistronu systematicky hledáme cesty, jak snižovat naši uhlíkovou stopu a zároveň zvyšovat energetickou efektivitu. Využívání zelené elektřiny z fotovoltaiky nám umožňuje částečně pokrývat spotřebu naší výrobní haly a snižovat závislost na externích zdrojích energie. Tento projekt zapadá do naší globální environmentální strategie, jejímž cílem je výrazné omezení emisí CO2 a podpora inovací šetrných k životnímu prostředí,“ říká generální ředitel společnosti Wistron Eric Lin.
Wistron se optimalizaci spotřeby energie věnuje dlouhodobě. Ve svých provozech využívá systém pro monitoring spotřeb energie, který pomáhá optimalizovat provoz, snižovat náklady a zvyšovat udržitelnost. Díky přesnému měření sledují spotřebu elektřiny v klíčových částech budov – od klimatizací a osvětlení přes serverovny až po výrobní haly a kantýnu. Systém umožňuje rychle identifikovat odchylky a neefektivní spotřebu, což umožňuje lépe plánovat náklady a zvýšit energetickou efektivitu napříč celou společností.
CTP zároveň prověřuje další možnosti spolupráce s ČEZ ESCO, které by přispěly k úsporám energií i zelenějšímu provozu. Jde například o instalaci úsporného osvětlení nebo vytápění, klimatizace a ventilace. Další možností je využití projektů komplexních energetických úspor formou EPC, kdy dodavatel přímo ve smlouvě ručí, že bude těchto úspor dosaženo. Další oblastí, kde ČEZ ESCO a CTP spolupracuje, je oblast klimatizace, vytápění a vzduchotechniky. Dceřiná společnost ČEZ ESCO AZ Klima pro CTP buduje tyto technologie, zejména v oblasti jižní Moravy.
Projekty ČEZ ESCO pro CTP
|
Místo
|
Plocha osázená panely (m2)
|
Plánovaný výkon (kWp)
|
Plánovaná výroba (MWh / rok)
|
Úspora emisí
|
CTPark Prague East (Nupaky)
|
26 300
|
2006
|
1941
|
964
|
CTPark Prague West (Chrášťany)
|
13 200
|
898
|
869
|
431
|
CTPark Cerhovice II
|
20 400
|
774
|
774
|
395
|
CTPark Hradec Králové, fáze I
|
5 200
|
350
|
339
|
168
|
CTPark Hradec Králové, fáze II
|
7 060
|
309
|
299
|
148
|
CTPark Ostrava–O23
|
47 724
|
2510
|
2429
|
1206
|
CTPark Brno (Černovické terasy I) –A4,1
|
16 500
|
1154
|
1117
|
554
|
CTPark Brno (Černovické terasy II) – D4
|
18 330
|
1289
|
1248
|
620
|
CTPark Blučina) – BLU 3
|
51 072
|
3 008
|
2 840
|
1595
|
celkem
|
205 786
|
12 298
|
11 856
|
6 081
Společnost CTP je největším developerem zalistovaným na burze, vlastníkem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí dle hrubé pronajímatelné plochy s 13,5 miliony m2 GLA v 10 zemích (k 31. březnu 2025). CTP certifikuje všechny nové budovy dle standardu BREEAM na úrovni Very good či lepší a od Sustainalytics získala ESG hodnocení “Negligible-Risk”, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikatelem. Více informací naleznete na webových stránkách CTP ZDE. Kontakt pro média: Jan Volf, Mediální zástupce (AMI Communications), +420 722 933 834
Wistron InfoComm (Czech) je součástí globální technologické skupiny Wistron Corporation, jednoho z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Brněnská pobočka byla založena v roce 2007 a specializuje se na výrobu serverů pro datová centra předních světových značek. V současnosti zaměstnává více než 600 lidí a patří mezi významné zaměstnavatele v regionu. Wistron dlouhodobě klade důraz na inovace, kvalitu a udržitelnost. Moderní výrobní procesy kombinuje s odpovědným přístupem k životnímu prostředí a péčí o zaměstnance. Součástí firemní strategie je také snižování uhlíkové stopy a využívání technologií, které podporují efektivní a ekologický provoz závodu. Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov nebo ENESA. Více ZDE.
autor: Tisková zpráva