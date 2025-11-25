Ombudsman převzal ocenění na Slovensku i v České republice

27.11.2025 7:33 | Tisková zpráva

Hned dvě ocenění získal v krátkém časovém sledu ombudsman Stanislav Křeček. Ve čtvrtek 20. listopadu mu slovenský komisař pro děti předal Zlatý dáždnik, následující den obdržel Medaili cti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Ombudsman převzal ocenění na Slovensku i v České republice
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Ombudsman Stanislav Křeček převzal 20. listopadu z rukou slovenského komisaře pro děti Jozefa Mikloška významné ocenění Zlatý dáždnik. Předání se uskutečnilo na slavnostním ceremoniálu v Bratislavě za přítomnosti prezidenta Slovenské republiky Petra Pellegriniho.

Zlatý dáždnik je určen osobnostem, které se dlouhodobě, systematicky a s mimořádným nasazením zasazují o ochranu práv dětí. Komisař Mikloško při předání ocenění vyzdvihl nejen profesionální, ale i osobní odhodlání Stanislava Křečka, které po desetiletí formuje veřejnou debatu nejenom o právech dětí v České republice.

Jozef Mikloško ve svém projevu ocenil také roli, kterou Stanislav Křeček sehrál při politických a odborných debatách o vzniku dětského ombudsmana v České republice: „Stanislav Křeček důsledně trval na tom, aby nová instituce nebyla jen symbolická, ale skutečně nezávislá – politicky i finančně.“

Stanislav Křeček se už jako advokát a poslanec opakovaně zastával dětí, které se octly v nevýhodě nebo čelily diskriminaci. Tedy dávno předtím než se stal ombudsmanem. V poslední době se postavil například  za neslyšící sourozence vyloučené z dětského sportovního kurzu . Zasáhl také ve prospěch  dětí se zdravotním postižením, které změna vyhlášky připravila o hrazené lázně .

„Ocenění si velmi vážím. Patří nejen mně, ale celému týmu pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, kteří denně pomáhají dětem i jejich rodinám. Žádné dítě nesmí stát v koutě a každé si zaslouží zastání a pomoc,“  uvedl po převzetí ocenění Stanislav Křeček.

Den nato předal ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Zbyněk Dvořák  Stanislavu Křečkovi Medaili cti. Tou ocenil jeho dlouhodobou a příkladnou spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje.

Stanislav Křeček zasvětil svůj profesní život nejen právu, ale i ochraně lidí, kteří se sami často nemohou bránit – mezi nimi zejména dětí.  Jeho životní příběh zahrnuje studium geologie, výtvarného umění i práv. V 70. letech byl nucen opustit justici a pracoval jako dělník či horník. Po roce 1990 působil jako advokát, dlouholetý poslanec a předseda Sdružení nájemníků ČR. V roce 2013 byl zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a od února 2020 zastává funkci veřejného ochránce práv.
Od mládí je také aktivním skautem – od roku 1953 je členem tehdy ilegálního skautského oddílu, nositelem skautských vyznamenání Stříbrná Syrinx a Medaile díků.

autor: Tisková zpráva

