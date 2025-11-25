Ombudsman převzal ocenění na Slovensku i v České republice

Ombudsman Stanislav Křeček převzal 20. listopadu z rukou slovenského komisaře pro děti Jozefa Mikloška významné ocenění Zlatý dáždnik. Předání se uskutečnilo na slavnostním ceremoniálu v Bratislavě za přítomnosti prezidenta Slovenské republiky Petra Pellegriniho.
Zlatý dáždnik je určen osobnostem, které se dlouhodobě, systematicky a s mimořádným nasazením zasazují o ochranu práv dětí. Komisař Mikloško při předání ocenění vyzdvihl nejen profesionální, ale i osobní odhodlání Stanislava Křečka, které po desetiletí formuje veřejnou debatu nejenom o právech dětí v České republice.
Jozef Mikloško ve svém projevu ocenil také roli, kterou Stanislav Křeček sehrál při politických a odborných debatách o vzniku dětského ombudsmana v České republice: „Stanislav Křeček důsledně trval na tom, aby nová instituce nebyla jen symbolická, ale skutečně nezávislá – politicky i finančně.“
Stanislav Křeček se už jako advokát a poslanec opakovaně zastával dětí, které se octly v nevýhodě nebo čelily diskriminaci. Tedy dávno předtím než se stal ombudsmanem. V poslední době se postavil například za neslyšící sourozence vyloučené z dětského sportovního kurzu . Zasáhl také ve prospěch dětí se zdravotním postižením, které změna vyhlášky připravila o hrazené lázně .
„Ocenění si velmi vážím. Patří nejen mně, ale celému týmu pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, kteří denně pomáhají dětem i jejich rodinám. Žádné dítě nesmí stát v koutě a každé si zaslouží zastání a pomoc,“ uvedl po převzetí ocenění Stanislav Křeček.
Den nato předal ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Zbyněk Dvořák Stanislavu Křečkovi Medaili cti. Tou ocenil jeho dlouhodobou a příkladnou spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje.
Stanislav Křeček zasvětil svůj profesní život nejen právu, ale i ochraně lidí, kteří se sami často nemohou bránit – mezi nimi zejména dětí. Jeho životní příběh zahrnuje studium geologie, výtvarného umění i práv. V 70. letech byl nucen opustit justici a pracoval jako dělník či horník. Po roce 1990 působil jako advokát, dlouholetý poslanec a předseda Sdružení nájemníků ČR. V roce 2013 byl zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a od února 2020 zastává funkci veřejného ochránce práv.
Od mládí je také aktivním skautem – od roku 1953 je členem tehdy ilegálního skautského oddílu, nositelem skautských vyznamenání Stříbrná Syrinx a Medaile díků.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva