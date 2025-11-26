Úklid po Lipavském? Jde o sudeťácký sjezd i Kolářovo dědictví

S očekávaným nástupem nové vlády se začíná spekulovat o změnách na postech velvyslanců. Nejde pouze o výběr a schválení nových čelných diplomatů do zahraničí, ale i o možnou výměnu těch, kterým ještě mandát nekončí, a též zastavení snahy o vyslání některých politických nominantů spojených s vládou Petra Fialy.
Výměny na místech vedoucích českých zastupitelských úřadů, o kterých se už nějakou dobu v kuloárech hovoří, by nebyly ničím novým. Právě naopak může jít spíše o reakci na chování Fialovy vlády, která po svém nástupu v roce 2021 vyházela několik diplomatů s údajným důvodem, že šlo o politické nominanty bez zkušeností.
Patrně nejkřiklavějším byl v tomto ohledu případ exministra a velvyslance Gustava Slamečky, který měl po návratu z čela naší mise v Jižní Koreji zamířit na velvyslanecký post do Dánska. Jeho výjezd byl schválen vládou i prezidentem a dokonce již získal agrément (souhlas přijímající země, pozn. red.). Nebylo to nic platné. Tehdy nová vláda Petra Fialy zasáhla, Slamečkův další výjezd zablokovala, na jeho místo vybrala svého člověka a Slamečkovi de facto vzkázali, že v diplomacii končí. Totožně bylo zameteno s Tomášem Tuhým, policejním exprezidentem a velvyslancem v Bratislavě, který měl vyrazit na post do slovinské Lublaně.
Gustav Slamečka ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz kroutí hlavou nad nedávnými výroky hradního klíčového poradce Petra Koláře, který zpochybňoval, že je v pořádku, aby nastupující Babišova vláda jednala podobně, jako před lety ta Fialova. „Obecně ale platí, že v civilizované zemi se do již schválených a prezidentem podepsaných nominací velvyslanců ani při změně vlády nemá zasahovat,“ sdělil před týdnem Kolář Seznam Zprávám.
Podle Slamečky to nedává smysl, neboť právě takovou praxi začala Kolářem podporovaná Fialova vláda. „Výrok pana Koláře neodpovídá realitě, jak ji nastavila Fialova vláda. Úkolem budoucího kabinetu je reforma zahraniční služby, aby mohla být účinným nástrojem obhajoby českých národních zájmů. Můj případ další komentář nepotřebuje. Pokládám si za čest, že jsem mohl sloužit naší zemi. Ti, kteří mi to dál neumožnili, si napsali vlastní vysvědčení,“ sdělil Slamečka.
Jeho odchod je insidery pokládán za akt politické msty ze strany Lipavského a Fialy. „Oficiální důvody neobstojí. Slamečka je výborně jazykově vybaven a na rozdíl od mnoha českých diplomatů má ekonomické vzdělání (2x MBA). Jako ministr dopravy řídil v době českého předsednictví v EU Evropské rady. Čtyři roky také sloužil jako velvyslanec v Korejské republice, která je strategickým partnerem ČR a diplomatická mise zde patří k těm složitým. Úspěšně ji zakončil vyřešením případu českého lékaře, kterého se velvyslanci Slamečkovi podařilo zachránit před vězením a dostat zpátky domů. Fialova vláda a prezident Pavel se mu odměnili odvoláním z funkce velvyslance v Dánsku, kam měl bezprostředně odjet ze Soulu,“ popsal okolnosti pro ParlamentníListy.cz zdroj dobře obeznámený s tehdejším děním v Černínském paláci.
Změna by měla přijít na českém velvyslanectví v Berlíně. Jak už mediálně proběhlo, po uvolnění tohoto místa by mohl post potenciálně obsadit muž, který ho už zastával. Jde o Rudolfa Jindráka, kariérního diplomata, který v Německu už z pozice velvyslance naši zemi zastupoval, a to dlouhých osm let. Působil rovněž jako velvyslanec v Rakousku a v několika dalších středoevropských státech, a navíc byl i náměstkem ministra zahraničí a vedl též hradní diplomacii. Andrej Babiš si navíc Jindráka váží jako profesionála.
V případě Jiřího Čisteckého, dosavadního velvyslance v Berlíně, je pozoruhodné, jak o něm informují některá média, dlouhodobě spjatá s Fialovou vládou a se současným Hradem. Současného českého velvyslance v Německu Jiřího Čisteckého tak například označila za „talentovaného diplomata“. Jde naopak o velmi problematickou osobu. Nástupu Čisteckého na ambasádu v Berlíně s jistou nelibostí přihlížely i německé úřady, agrément mu však nakonec dali spíše z důvodu, aby zbytečně nezpůsobily skandál.
Čistecký má za sebou podezřelou kauzu s pašováním stovek pilulek silných psychofarmak do Ruska, což dodnes nebylo řádně vysvětleno. ParlamentníListy.cz na případ upozornily již v dubnu letošního roku (VÍCE ZDE). Přešlapů ale mělo být v případě Jiřího Čisteckého víc. Naše důvěryhodné zdroje hovoří o jeho údajně nevhodném chování vůči zahraničním diplomatům včetně zasílání nevyžádaných zpráv včetně fotografií intimního charakteru. Toho se měl dopouštět rovněž během svého diplomatického angažmá v Rusku. Vzhledem k tomu, že tito zahraniční diplomaté se o své nepříjemné zkušenosti měli podělit, je pravděpodobné, že se informace dostaly i k ruským tajným službám, které by je teoreticky mohly využít či zneužít.
Ve své roli velvyslance v Německu má mít Čistecký na svém kontě i další „úspěch“. Tentokrát se týká jiné oblasti. Aktuálně mediálně probíraný a široce politicky i společensky kritizovaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má konat příští rok v Brně, měl být dle našich zdrojů z Ministerstva zahraničních věcí od počátku podporován a protlačován právě Jiřím Čisteckým. Kariéru měl tento kontroverzní diplomat v posledních dvou letech silně nahnutou, ale vše se mu dosud povedlo ustát. I to má svůj důvod.
„Patřil mezi chráněnce Tomáše Pojara, kterého by šlo označit za reálného ministra zahraničí. O tom, že Lipavský neměl absolutně žádnou moc a nic důležitého nerozhodoval jistě víte, to asi nemusíme řešit, takže to nemělo roli. Pojar za Čisteckým stál a jeho podpora znemožnila jeho odvolání a tiché uklizení na méně důležité posty tady v Praze. Dnes už Pojar nemá žádnou moc a nic nebrání tomu, aby nové vedení napravilo situaci a uklidilo ho. Němci se tehdy hodně divili, že jim ho chceme poslat do Berlína, jejich velvyslanec v Praze se na to dokonce ptal, ale ven se to nedostalo, Němci taktně pomlčeli,“ říká pro ParlamentníListy.cz kariérní diplomat, který pro český stát pracuje celou svou kariéru.
Zevnitř budoucí vládní koalice obecně zní, že pokud teď někdo kritizuje záměry odvolat některé stávající velvyslance nebo zarazit výjezd těch už schválených dosluhující vládou, měli by si uvědomit, že se tímto směrem vydalo právě vládní seskupení Petra Fialy a vytvořilo precedens. O nic úplně nestandardního nejde ani ve světě. Nemluvě o Spojených státech, kde výrazná část velvyslanců končí s mandátem prezidenta, který si je vybral, a čeká se na nominace toho nově zvoleného.
autor: Radim Panenka