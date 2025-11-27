Komisařka EU jde proti USA: „Digitální regulace je otázkou naší suverenity“

Napětí v obchodních jednáních narůstá
Kontroverzi rozpoutalo pondělní prohlášení amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka po jednání v Bruselu. Naznačil, že Spojené státy mohou změnit svůj přístup k clům na ocel a hliník, pokud EU přehodnotí své digitální předpisy. Podle vysokých evropských úředníků šlo o nepřímý, ale zřetelný pokus zasáhnout do strategické agendy unie – především do zákona o digitálních trzích (DMA) a zákona o digitálních službách (DSA).
USA tyto normy dlouhodobě kritizují. Tvrdí, že DMA je namířen především proti velkým technologickým platformám, z nichž většina pochází ze Spojených států. Podobně se staví i k DSA, který zpřísňuje pravidla proti nelegálnímu obsahu na internetu a podle amerických úředníků může omezovat činnost platforem jako je X, dříve Twitter.
Riberová: Evropská pravidla nejsou součástí vyjednávacích balíků
Riberová ve středečním rozhovoru jasně uvedla, že EU nenechá své digitální předpisy zapojit do obchodních dohod. „Digitální regulace je otázkou naší suverenity,“ zdůraznila. „Stejně jako respektujeme americká pravidla, ať se týkají zdravotnictví, ocelářství nebo automobilového průmyslu, očekáváme stejný přístup i k našemu legislativnímu rámci,“ řekla podle informací Politico.
Riberová jako výkonná místopředsedkyně komise stojí v hierarchii ihned za předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. Klíčové digitální předpisy spadají do její gesce a v posledních letech se staly jedním z hlavních pilířů technologické politiky EU. Společně s další komisařkou, Hennou Virkkunenovou, dohlížejí na implementaci DMA a na jeho dopady na hospodářskou soutěž.
Virkkunenová v úterý po rozhovorech s americkými představiteli potvrdila, že EU nepřipouští, aby DMA či DSA byly použity jako směnná karta v obchodních jednáních. Oznámila také představení nového „digitálního předpisu“, který má snížit administrativní zátěž a zpřesnit některé procesy v digitální legislativě. Zatímco EU jej prezentuje jako krok ke zjednodušení regulačního prostředí, někteří pozorovatelé jej vnímají jako možnou reakci na obavy amerických technologických firem.
Odpor v EU není zcela jednotný
Přestože Evropská komise drží tvrdou linii, uvnitř EU se objevují náznaky rozdílných postojů. Howard Lutnick po pondělním jednání uvedl, že někteří evropští ministři projevili „větší otevřenost“ k revizi digitálních pravidel. Dodal, že pokud Evropa chce přilákat více amerických investic, měla by podle něj zvážit úpravu svého regulačního modelu.
Jeden z ministrů či státních tajemníků tuto perspektivu skutečně potvrdil. Německá představitelka Katherina Reicheová řekla novinářům, že podporuje další uvolnění digitální regulace, a upozornila, že Evropa musí zajistit, aby mohla „hrát roli v digitálním světě“. Konkrétně zmínila právě DMA a DSA jako oblasti, které by podle ní mohly projít přezkoumáním.
Politologové upozorňují, že tyto rozdíly mohou oslabit vyjednávací pozici EU. Pokud se americké straně podaří prosadit dojem, že evropská jednota není pevná, může to posílit tlak na další ústupky.
USA stupňují globální tlak na digitální regulaci
Lobbistické úsilí Washingtonu se neomezuje pouze na Evropu. Tento měsíc se pod tlakem americké administrativy odchýlila od svého původního plánu také Jižní Korea, která přehodnotila návrh vlastního zákona zaměřeného na hospodářskou soutěž v digitálním prostředí. Tento krok vnímá řada analytiků jako součást širší snahy USA bránit postupnému zpřísňování pravidel, jež by mohla omezit globální vliv amerických technologických firem.
Americký obchodní zástupce zároveň připravuje svou pravidelnou zprávu o obchodních bariérách pro rok 2026. V nadcházejících týdnech má zahájit konzultace s technologickým sektorem i s mezinárodními partnery, což by mohlo dále vyostřit spory o digitální politiku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič