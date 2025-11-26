HK ČR: Prezident republiky přijal mladé profesionály z reprezentace na EuroSkills 2025

Vyrobit ikonickou motorku pro prezidenta byl nápad Jiřího Hrušky, který Českou republiku reprezentoval na předchozím EuroSkills 2023. Sám vypráví, že právě „motorka“ byla tehdy jedním z nejtěžších soutěžních zadání. Zároveň je ale také symbolem, jak vysoká laťka je v soutěži EuroSkills v oboru CNC frézování nastavena.
Dar pro prezidenta je symbolem krásy oboru CNC frézování a zároveň je v něm ukryta i vášeň všech mladých lidí, kteří se této technicky mimořádně náročné profesi věnují. A právě to propojil Jiří Hruška s vášní jinou, prezidentskou, motorkářskou.
EuroSkills je největší evropská soutěž řemesel, technických a technologických oborů pro mladé profesionály do 25 let. Účast mladých tuzemských profesionálů organizuje Hospodářská komora ČR. Letošní český tým tvořilo čtrnáct soutěžících v jedenácti oborech – od CNC frézování, mechatroniky a průmyslu 4.0 až po malířství, obkladačství nebo webdesign, kteří v dánském Herning konfrontovali své dovednosti s šesti stovkami závodníků z 33 evropských zemí. Nejlepší český výkon podal CNC frézař Martin Češka, oceněný titulem Best of Nation.
„Dnešní setkání na Hradě vnímáme jako potvrzení toho, že úspěch české ekonomiky je spojen s technickými obory a že naše budoucí prosperita bude i nadále stát na šikovných českých rukou a hlavách. My v Hospodářské komoře jsme hrdí, že můžeme stát za projektem, který podporuje mladé lidi na jejich cestě k mistrovství a pomáhá jim posouvat hranice dovedností, na kterých bude stát naše konkurenceschopnost,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Darovaný model motocyklu byl frézován z hliníkového bloku na pětiosém CNC obráběcím centru. Zázemí pro výrobu poskytla FST ZČU v Plzni, kde Jiří Hruška aktuálně také studuje. Motorka je připomínku náročného soutěžního zadání, které v roce 2023 patřilo k největším výzvám celé soutěže. V Gdaňsku tehdy Jirka popisoval, že právě „motorka“ byla okamžikem, kdy chtěl soutěž na chvíli vzdát. Vytrvalost a odborná pomoc trenéra a také mezinárodního experta, Luboše Krofta, mu ale nakonec pomohly soutěž zvládnout a uspět mezi nejlepšími v Evropě.
EuroSkills je největší evropský šampionát odborných dovedností pro mladé profesionály do 25 let, který se koná jednou za dva roky pod hlavičkou WorldSkills Europe. Česká republika se jej účastní teprve potřetí v historii, a právě proto dnes dohání země, které své talenty systematicky připravují už desítky let. Národním koordinátorem české účasti je Hospodářská komora ČR, která převzala odpovědnost za přípravu reprezentace i posílení prestiže technických a řemeslných oborů. Aby mohli mladí čeští profesionálové soutěžit podle mezinárodních standardů, Hospodářská komora loni poprvé zorganizovala národní nominační šampionát CzechSkills, jenž přenesl pravidla EuroSkills na domácí půdu a vytvořil platformu propojující školy, firmy, cechy a další odborné partnery. Na přípravě reprezentantů se podílí více než padesát partnerů, mezi nimi například FESTO Česká republika, Scania Czech Republic, ICT Unie, CNC Skills Czech Republic, Cech obkladačů ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech parketářů ČR, Svaz chladicí a klimatizační techniky nebo Moravskoslezská technologická akademie. Národním partnerem soutěže je Letiště Praha.
autor: Tisková zpráva