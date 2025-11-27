Vondra (ODS): Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu

Smutný den v EU. Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu pod pláštíkem ochrany dětí. Dopoledne v Radě prošla Chat Control (přes nesouhlas ČR). Teď v EP byla schválena rezoluce (přes nesouhlas ODS a Pirátů, viz obrázek), která žádá, aby děti do 16 let neměly přístup na sítě.
De facto to znamená plošné skenování ID dokumentů všech a poskytování citlivých údajů na servery v USA a Číně. A také zřízení dohledového úřadu v EU. O tom, o čem by za nezletilé měli rozhodovat jejich rodiče, by podle návrhu rozhodoval stát. Ano ochraně dětí, ale ne cestou cenzury všech!
autor: PV