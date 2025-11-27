Vondra (ODS): Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu

27.11.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Vondra (ODS): Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Alexandr Vondra

Smutný den v EU. Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu pod pláštíkem ochrany dětí. Dopoledne v Radě prošla Chat Control (přes nesouhlas ČR). Teď v EP byla schválena rezoluce (přes nesouhlas ODS a Pirátů, viz obrázek), která žádá, aby děti do 16 let neměly přístup na sítě.

De facto to znamená plošné skenování ID dokumentů všech a poskytování citlivých údajů na servery v USA a Číně. A také zřízení dohledového úřadu v EU. O tom, o čem by za nezletilé měli rozhodovat jejich rodiče, by podle návrhu rozhodoval stát. Ano ochraně dětí, ale ne cestou cenzury všech!

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Z Hradu nám přišel vážný odstavec k Filipu Turkovi
Brusel nám bude určovat, kdo je manžel? Vondráček po rozsudku EU soudu: Muž je muž, žena je žena
Mám tři svědky v kauze Dozimetr, vyjelo z Rajchla při řevu na něj
Bijte mě, ale tohle ne. Ivan Langer vystoupil proti Pavlovi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Vondra

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se budoucí Babišova vláda Chat Control postavit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.