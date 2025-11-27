Brusel nám bude určovat, kdo je manžel? Vondráček po rozsudku EU soudu: Muž je muž, žena je žena

Nedávný rozsudek Soudního dvora EU z 25. listopadu 2025 vyvolal v celé Evropě bouřlivé reakce. Nejvyšší unijní soud totiž rozhodl, že členské státy musejí uznávat manželství osob stejného pohlaví uzavřená v jiném státě EU, a to i tehdy, pokud jejich vlastní právní řád takové manželství nezná, typicky jako v Polsku nebo v Česku.
V Česku se proti tomuto verdiktu ostře vymezil předseda Svobodných, poslanec za jižní Čechy a nově zvolený předseda Stálé komise pro ústavu Poslanecké sněmovny Libor Vondráček, který rozhodnutí komentoval pro Českou televizi a následně i na sociálních sítích. Podle něj nejde o technický detail, ale o další krok k tomu, aby Brusel přebíral moc nad oblastmi, které mají patřit výlučně národním parlamentům.
„Tohle je další ukázka, jak Brusel přebírá kompetence, které patří výhradně členským státům! My Svobodní, stejně jako naši spojenci v SPD, jsme zásadně proti tomuto předávání suverenity do rukou nevolených euroúředníků,“ píše Vondráček s tím, že právě rodinné právo, včetně definice manželství, má zůstat v rukou národních parlamentů, ne v Bruselu.
Co vlastně soud v Lucemburku řekl
Případ Wojewoda Mazowiecki vzešel z Polska. Tamní úřady odmítly zapsat do matriky manželství dvou mužů, uzavřené v Německu, s odkazem na polskou ústavu a národní definici manželství. Spor doputoval až k Soudnímu dvoru EU, který rozhodl, že členský stát musí takové manželství v matrice uznat, pokud bylo řádně uzavřeno v jiném členském státě, kde pár využil svobodu pohybu a pobytu.
Lucemburský soud přitom výslovně uvádí, že nevyžaduje, aby všechny státy zavedly manželství pro osoby stejného pohlaví, ale zároveň jim ukládá povinnost takové manželství z jiných států právně uznat pro účely rodinného života, pobytu, majetku, sociálních dávek či daní.
Mgr. Libor Vondráček
Právě tady vidí Vondráček zásadní problém. Podle něj se tím fakticky mění obsah národních právních řádů, aniž by o tom rozhodovali čeští poslanci. „Manželství pro všechny tady je. Muž a žena,“ prohlásil jasně Vondráček, který dlouhodobě patří k nejvýraznějším kritikům konceptu „manželství pro všechny“ v české politice. V komentáři připomněl i své dřívější výroky:
„Už v minulosti jsem jasně řekl: Manželství pro všechny tady je, každý muž a žena mají právo uzavřít manželství, ovšem musejí si k tomu najít vhodný protějšek,“ citoval z rozhovoru pro Pravda Česko. Na to navazuje další citací z roku 2023: „A dodávám: Muž je muž, žena je žena a manželství je manželství.“
Tím Vondráček dává jasně najevo, že definice manželství jako svazku muže a ženy je pro něj nepřekročitelná hranice. V aktuálním komentáři zdůrazňuje i civilizační rozměr. „Chceme zachovat přirozené a tradiční hodnoty, které umožnily naší civilizaci a našemu národu přežít stovky či tisíce let v prostoru Evropy. Žádné vnucování ideologií zvenčí!“
Český právní řád: manželství vs. partnerství
Rozsudek přichází v situaci, kdy Česko sice manželství osob stejného pohlaví nezavedlo, ale od 1. ledna 2025 výrazně rozšířilo práva stejnopohlavních párů v rámci institutu „partnerství“. Partnerství je podle občanského zákoníku trvalý svazek dvou osob stejného pohlaví, s převážně stejnými právy a povinnostmi jako manželství – s výjimkou názvu a některých oblastí, zejména úplné adopce.
Současně však české právo stále definuje manželství jako „trvalý svazek muže a ženy“. V praxi tak může nastat situace, kdy český právní řád nebude dovolovat uzavřít manželství dvou mužů či dvou žen v ČR, ale bude nucen uznat jejich manželství zapsané například v Německu či Nizozemsku. Právě v tom Vondráček vidí typický příklad toho, jak unijní judikatura postupně „přeorává“ národní právo.
EU má být trh, ne centrální vláda, říká šéf Svobodných
„EU by měla být o volném trhu a spolupráci, ne o centrálním řízení našich životů,“ připomíná Vondráček ve svém komentáři. Podle něj se Evropská unie místo ekonomické spolupráce stále více proměňuje v nadnárodní mocenské centrum, které se snaží mluvit členským státům do daní, energetiky, migrace a nyní i do rodinného práva a definice manželství.
„Rodinné právo, včetně definice manželství, musí zůstat v rukou národních parlamentů – ne v Bruselu!“ opakuje.
Směr Švýcarsko? Varování před odchodem z EU
Na závěr svého komentáře Vondráček přidává i politické varování: Pokud bude podobných zásahů přibývat, může se to Evropské unii krutě vymstít.
„Pokud to takhle půjde dál, bude to mezi lidmi ještě zvyšovat zájem o odchod z EU a snahu přijmout model jako Švýcarsko – v EFTA bez bruselských nařízení, která nám berou veto a suverenitu,“ píše s tím, že Češi si zaslouží svobodný a nezávislý stát, ne diktát z Bruselu.
Debata tím rozhodně nekončí. Rozsudek Soudního dvora EU je závazný pro všechny členské státy a Praha se mu nevyhne. Zda se z něj stane další výbušné téma české politiky a zda posílí hlasy volající po „švýcarské cestě“, jak varuje nový šéf ústavní komise sněmovny, ukážou následující měsíce.
autor: Karel Výborný