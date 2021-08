Bič a pryč! Nejnovější šílenost z Bruselu už je podle Majerové čirý apríl

reklama

Vaše hnutí upozornilo na sociálních sítích na bizarní instrukci úředníků z Bruselu. Podle opatření „nutri-score“, které je součástí Green Dealu, jsou hranolky, chipsy nebo cola označeny zelenou barvou jako zdravé, zatímco sýr, olivový olej, nebo maso z lososa jsou „červené“, tedy nezdravé. Co na tento nápad říci?

Že mám dlouhodobě pocit, že je to všechno snad jen apríl. Ale vést kolem toho dlouhé řeči snad ani nemá cenu. Budu proto stručná. Bič a pryč!

Celá vaše formace se také připojila k výzvě „Dejte roušky dolů“. Vy jste k tomu dodala, že „rouška není ve vztahu ke covidu zdravotnickou pomůckou, nýbrž pouze symbolem poslušnosti vůči systému“. Ať si to ujasníme – o jaký systém se podle vás jedná?

Jde o systém, ve kterém alibističtí politici vydávají nesmyslná, nelogická, přestřelená, a proto i škodlivá nařízení, a to jen proto, aby vypadali akčně a že něco vůbec dělají. A když pak virus samovolně zmizí, protože každý virus dříve či později oslabí a zmizí, připisují si za to zásluhy. Někteří lidé jim na to skáčou, neboť strach dělá divy a utlumuje rozum. Proč to politici dělají? Protože můžou. Ta moc manipulovat davem se jim líbí, a tak ten stav natahují co nejdéle. Rouška je toho všeho symbolem.

Nejnověji mnohé překvapilo vládní opatření, stanovující pravidla pro návrat žáků do škol. Neočkovaní žáci se musejí pravidelně testovat a budou omezeni v některých činnostech při tělocviku, hudební výchově nebo o přestávkách, budou muset například užívat vlastní umyvadla. Co říkáte na tato pravidla, jaká vláda nastavila?

Chovám pochybnost, zdali úředníci Ministerstva školství někdy viděli dítě. Zdali vědí, co naši miláčkové dokážou vymyslet, zdali tuší, jaké nápady se jim někdy honí hlavou a jaká alotria občas provádějí. Představa dětí, které jako nějací roboti plní zadání z ministerských opatření, tedy že nezpívají, necvičí, neběhají, nepošťuchují se, neperou se, ale zato poctivě nosí na pusinkách roušky a testovací tyčinkou se zodpovědně rýpou v nose, je vskutku fantasmagorická.

A co na ta pravidla říkám já? Říkám, že na ministerstvu pracují nebezpeční blázni, kteří jednají protiprávně a protiústavně. Po volbách jim vystavíme účet!

Jaké podmínky z hlediska pandemie byste si pro začátek školního roku představovala vy jako zkušený pedagog?

U respiračních onemocnění, kam nepochybně patří i covid-19, je kritériem pro vyhlášení epidemie 1 600 až 1 800 nemocných na 100 000 obyvatel. Taková čísla tu nejsou ani náhodou. Plyne z toho jediné: žádná epidemie tu není. A jestliže tu není žádná epidemie, natož pandemie, žádná protiepidemická opatření ve školách nejsou potřeba. Nechme děti normálně žít! A nejen děti.

V posledních dnech se přiostřuje předvolební kampaň. Pirátský poslanec Profant obviňuje pravicové poslance z fašistických tendencí, herec Jan Hrušínský zase hovoří o Trikolóře jako o „polovičních nacistech“ a posílá ji do Ruska… pozorujete zvýšený tlak i na svou osobu?

Ten pozoruji už od okamžiku, kdy jsem stanula v čele Trikolóry. Sprostota a nesoudnost některých lidí nezná mezí. Ale ono na každého jednou dojde. Poslanec Profant dělá Pirátům medvědí službu. Žádný soudný člověk nemůže podobné exempláře volit. Hrušínský zase kdekomu nadává, ale zároveň se nestydí natahovat ruce po dotacích na svoje divadlo, které ale nepocházejí odnikud odjinud než z daní právě těch občanů, které tak nesoudně uráží. Říkám tím, že každá akce volá po reakci. Není důvod hulváta jakkoli podporovat.

Předvolební kampaň letos obohatila soutěž „Šťastná volba“ na Seznamu, kde jste porazila nejprve Markétu Pekarovou, pak Roberta Šlachtu a postoupila do finále proti komunistovi Leo Luzarovi, který rozdrtil Piráta Ivana Bartoše. Sama jste uvedla, že tato anketa vám ukazuje, že na tom jste v kampani docela dobře. Jak se těšíte na finále? A máte kolem této soutěže nějaký zajímavý zážitek?

Spíš mě to vede k zamyšlení, v jakém světě žijeme. V ten samý čas, kdy jsem kolegyni Pekarovou, předsedkyni TOP 09 a jednu ze tří hlavních postav koalice SPOLU, v anketě, které se účastnilo 30 tisíc hlasujících, porazila poměrem 55,5 procenta ku 44,5 procenta, vydala agentura Kantar průzkum preferencí, dělaný na vzorku necelé tisícovky respondentů, podle kterého má SPOLU asi dvacet procent, zatímco my procenta dvě.

Je to ten samý Kantar, který dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí, která existenci pravicové formace Trikolóra Svobodní Soukromníci totálně ignoruje, zatímco Pekarovou cpe na obrazovku den co den, a ten samý Kantar, podle kterého jsme ještě nedávno měli pět procent, ale od té doby, co jsme spustili kampaň, už máme jen procenta dvě. Postrádá to jakoukoli logiku. Já samozřejmě chápu, jaký je rozdíl mezi internetovou anketou a průzkumem preferencí, ale nic to nemění na skutečnosti, že Kantaru a podobným kouzelníkům s čísly na objednávku nevěřím ani slovo.

