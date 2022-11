ČT u soudu s „dezinformátory“. Bývalý šéf veřejnoprávní televize nekompromisně: Redaktory odvolat!

reklama

Česká televize se bude muset bránit u soudu kvůli reportáži o Zdravém fóru. Členy platformy v pořadu Newsroom ČT24 označili za dezinformátory a šiřitele nebezpečných výmyslů. Nijak však tvrzení nepodložili, a navíc nedali v celé reportáži prostor nikomu ze Zdravého fóra, jichž se reportáž týká. Pochybení a porušení kodexu odhlasovala i Rada České televize. Vezměme to postupně. Jak vnímáte reportáž a odvedenou práci jako bývalý ředitel slovenské televize?

Příslušní nadřízení měli konat, což se zřejmě nestalo. Rada České televize proto měla celou věc vytknout generálnímu řediteli, jehož jediného může úkolovat i postihovat. Třeba i projednáním usnesení o tom, že šéf televize svým konáním, či nekonáním porušil zákon o České televizi.

Jste bývalým ředitelem televize na Slovensku, jak byste se v takovém případě zachoval vy – být ve vedení České televize?

Autory reportáže bych odvolal a přesunul na intelektuálně méně náročné pracovní pozice.

Zdravé fórum se obrátilo na soud jako poslední možnost, Rada České televize totiž uložila řediteli televize Petru Dvořákovi, aby vyvodil důsledky a informoval o nich radní. Po neurčité reakci museli radní ředitele žádat znovu, Zdravé fórum však nemá hmatatelný výsledek. Jak si to vysvětlujete?

Zřejmě jde o důsledek systému práce generálního ředitele, jenž se vyhýbá konfliktním manažerským rozhodnutím. To se mu zřejmě vyplatí, jelikož ve své pozici působí od roku 2011 a od roku 2014 je členem představenstva Evropské vysílací unie. To je něco, co se jen tak někomu zopakovat nepovede. No a co se týče soudního sporu, Zdravé fórum nakonec pochopí, že pravomocný rozsudek bude vzhledem k době, která mezitím uplyne, pouze Pyrrhovým vítezstvím.

Česká televize také prohrála v poslední době několik soudních sporů, protože odmítla poskytnout informace různým žadatelům. Sdělit bude muset, kolik stojí výroba pořadu Otázky Václava Moravce, což odmítala, také na základě rozhodnutí soudu. Vyplatit musí odškodné osobám zmíněným v pořadu Fakta. Nevole diváků se strhla po reportáži o manželství pro stejnopohlavní páry, kde nezazněl ani jeden protinázor a Česká republika byla v podstatě označena za zaostávající v tomto tématu. O čem tohle všechno vypovídá?

Všechno, co jste uvedla, ale i neuvedla, naznačuje, že i v takzvané demokracii se obdobně jako v totalitě na nejvyšších postech dlouhodobě uplatní pouze charakterové typy Petra Dvořáka či kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Václav Moravec to pochopil už dávno, tudíž náklady na výrobu jeho programů by měly být co nejvyšší, aby toho moc nezbylo na ostatní retro – propagandisty, kteří na Kavkách rostou jako houby po dešti.

Někteří bývalí zaměstnanci České televize mluví po odchodu o zastavování reportáží nebo nepříjemné atmosféře na pracovišti. Když tohle všechno shrneme, v jaké formě se podle vás nachází česká veřejnoprávní televize?

Autoři zákona o České televizi - a nejen oni - v devadesátých letech minulého století předpokládali, že veřejnoprávní televize postupně dospěje do role jakéhosi mediálního etalonu v kategorii poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací. Jejich záměrem bylo vytvoření nezávislé permanentní platformy pro pestré, faktografické zpravodajství a svobodnou, profesionální publicistiku, coby relevantní a důvěryhodný zdroj pro samostatné vytváření názorů a upevňování právního vědomí obyvatel České republiky. Nicméně tuzemský mainstream včetně veřejnoprávních médií postupně ovládla stejná lobby, jak je tomu v západních zemích, ve Spojených státech zvláště.

Jmenování jejího reprezentanta mediálním poradcem premiéra Petra Fialy proto nebylo velkým překvapením. Michal Klíma, bývalý člen správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, v níž se podílel na takzvaném rozdělování grantů, však svou pozici ve Strakově akademii zneužil k naplňování svých představ o globálních mediálních hodnotách v tažení proti dezinformacím, kterým se však ve své publicistické praxi rovněž nevyhýbal. Svým sloganem Nahlásit dezinformace není práskačství, se zapsal do historie, coby tuzemský první polistopadový vládní cenzor. Není se proto co divit, že v prostředí budov veřejnoprávní televize a rozhlasu, včetně prostorů ČTK zhustla atmosféra a napětí už pamětníkům připomíná dobu reálného socialismu.

Profesionálové, kteří po nocích čtou produkci zejména amerických alternativních serverů jako cs.gatestoneinstitute.org nebo unz.com a řadu dalších z německé či anglosaské produkce musí před příchodem do práce nasadit progresivistickou masku liberálních globalistů a po celou pracovní dobu odsuzovat takzvané dezinformace alternativních médií, ačkoliv vědí, že ve srovnání s dezinformacemi mainstreamu jsou většinou zanedbatelné. Přesto všechno je Česká televize profesionálně na výši ve většině profesních kategoriích, krom zpravodajství a publicistiky, jejichž zaměstnanci dle všeho trpí charakterovými nedostatky, a to nemluvě o členech středního a vrcholového managementu, kteří jsou dle všeho ochotni naplňovat Klímovy teze v praxi. Alespoň zvenčí to tak vypadá.

A jak si oproti tomu vede Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář?

Produkce většiny programových kanálů Českého rozhlasu je vysoce profesionální. Nicméně jejich výsledky znehodnocuje vysílání kanálu ČRo 6, který je školním příkladem primitivní jednostranné propagandy na bázi bezuzdného globalistického nepotismu. Naproti tomu Česká tisková kancelář je natolik sterilní, že by mohla ze dne na den působit coby státní tisková kancelář jakéhokoliv politického režimu. Ostatně její generální ředitel Jiří Majstr má zkušenosti s oduševnělou předlistopadovou žurnalistikou ČTK a navíc v uvozovkách sdílí krevní skupinu Michala Klímy, jemuž napomáhal rozjíždět dezinformační týdeník Respekt.

Nedávno proběhla před budovou České televize menší demonstrace. Organizátoři žádali prostor v živém vysílání, aby přednesli své požadavky. Česká televize jim odpověděla, že takto nefunguje. Učinila správně?

Učinila správně přesto, že v případě jiných demonstrací za účasti podstatně nižších desítek tisíců demonstrantů jako ve zmíněném případě tak nepostupovala.

Několikrát jsme spolu hovořili o svobodě projevu. K blokování webových stránek vládou jste uvedl, že „žádná krize není důvodem k cenzuře, která vždy předchází totalitě“. Ministerstvo vnitra hodlá monitorovat státní zaměstnance, kteří se podle něj radikalizují ve svých názorech. Ministr Vít Rakušan (STAN) mluví o tom, že Česká republika je ve válce s dezinformacemi, chystají se změny legislativy. Nedávno jsme oslavili 33 let od revoluce, v níž Čechoslovákům šlo mimo jiné o svobodu projevu. Když se ohlédnete, kam se naše země dostala?

Současná pětikoalice ve Sněmovně včetně většiny senátorů zřejmě vede naší zemi do černé díry, alespoň podle proruských švábů z Nomury. Zachránit nás může leda nová Perestrojka, tentokrát však made in USA, která jednou pro vždy odstraní lichvářský parazitizmus, jenž před třiatřiceti lety Václav Havel přesvědčivě odmítal a pak najednou zcela obrátil.

Jaká je podle vás budoucnost koncesionářských poplatků v České republice?

Doufám, že nová vládní koalice, která co nejdřív vystřídá současné militantní jestřáby, zefektivní činnost veřejnoprávních médií skrze jejich spojení v jedno médium, jehož financování bude navázáno na státní rozpočet a výnosy z reklamy. Tudíž předpokládám, že koncesionářské poplatky dlouhou perspektivu mít nebudou.

Jaký model „veřejnoprávních“ médií v zahraničí se vám zamlouvá a dá se něco z toho použít v Česku?

Navazujíc na svoji předcházející reakci považuji za vzor rakouskou televizi a rozhlas ORF, britskou BBC nebo slovenskou RTVS.

