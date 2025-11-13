Proto platíte za jídlo víc než Němci. Pikora slibuje, že vláda si posvítí na velké řetězce

Akcie ČEZ rostou, firma za tři čtvrtletí vydělala 21,5 miliard korun. Spekuluje se o zestátnění ČEZ. Co by to lidem přineslo?
ČEZ plánuje do roku 2030 investovat přes 426 miliard korun. Peníze půjdou do nových i současných zdrojů, na rozvoj distribučních sítí i do modernizace jádra. Považujete investice do jádra za strategické? Měl by ČEZ k jádru přistupovat jako ke své prioritě?
Když se podíváme na to, kam směřuje česká energetika, tak je jasné, že je nutné investovat do všeho. Bohužel odcházející vláda vše tak protahovala, že s velkou pravděpodobností nedostaneme od EU v příštím roce notifikaci na další bloky, takže se nejspíš stále nezačne stavět.
Jinými slovy, prodlouží se období, kdy budeme více energie spotřebovávat než vyrábět. To bude průšvih. Když se nedostatečně vyrábí, tlačí to ceny nahoru. To zaplatí všichni voliči.
Zároveň s tím se staneme zase velmi dobře energeticky vydíratelní. To jsme přece nechtěli, proto jsme se zbavili závislosti na Rusku.
Nám prostě nic jiného než jádro nepomůže. Potřebujeme ohromný výkon.
Co se týče infrastruktury, tak i tady musíme investovat. Jinak si budeme koledovat o další blackout.
Spotřebitelské ceny rostou. Meziročně v říjnu zrychlily na 2,5 procenta, zdražily zejména potraviny. Mléko, sýry a vejce o 8 procent, maso o 6 procent a pečivo o 3 procenta. Ale od Fialovy vlády jsme slyšeli, že z nejhoršího jsme venku a ekonomika roste. Tak jak to je?
Z těchto čísel nemá smysl dělat nějaké dramatické závěry. Inflaci do jednoho procenta okem nepostřehnete. Tady přitom už někteří křičí, jak bude v příštím roce dramaticky vysoká inflace, když vyšplhá těsně nad 3 %. A ti největší borci už křičí, že to bude Babišovou vládou. To je samozřejmě nesmysl. V ekonomice se věci propisují v řádu roku, takže vlivy budoucí vlády se začnou projevovat v roce 2027.
Já si myslím, že jsme a budeme z nejhoršího venku. To, co jsme viděli v roce 2022 a 2023 bylo dost jiné kafe. To se nedá srovnat. Takže klid.
Samotný problém, který jistě ČNB velmi intenzivně řeší, jsou ceny potravin. Bojím se, že tady vidíme důsledky zničeného maloobchodního trhu. Budeme si muset více posvítit na velké řetězce. Tady je slabší konkurence, než bychom si všichni přáli. Není prostě únosné mít vyšší ceny než v Německu. Ten, kdo četl programové prohlášení vlády, tak viděl, že toto bude velkým tématem vlády.
Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší od března 2017. Bez práce je 4,6 procenta lidí. Mluvíme pořád o zdravé nezaměstnanosti? Souvisí růst míry nezaměstnanosti s ekonomickými problémy firem?
Vidíme, že míra nezaměstnanosti roste. Jsme na dlouhodobém maximu. Někdo to vidí jako problém. Já si myslím, že to zatím není problém. Jako problém jsem vnímal nezaměstnanost pod 3 %. To nebyla zdravá situace. Tehdy trh zamrzl. Firmy si nemohly vybírat a držely i ty, kteří už měli být mimo firmu.
Stávající situace je pro mě OK. Horší to bude, až bude nezaměstnanost kolem 6 %. To budeme nejspíš vidět, pokud budou Němci pokračovat v řízeném ničení německého průmyslu.
Němci chudnou. V půlce 90. let platilo, že na nové auto Němec vydělával 32 týdnů, dnes to je 43 týdnů. Roste cena materiálů i čipů, výrobu prodražují i emisní pravidla Evropské unie. Automobilkám se levnější vozy ani nevyplatí vyrábět. Co bude potřeba udělat, aby se věci zlepšily?
Bude třeba zvolit jiný evropský parlament nebo přesvědčit poslance, kteří podpořili Ursulu Von der L.. (jak se to píše?), aby změnili názor.
Brusel protlačil Evropou strašné nesmysly, které vše zdražují a komplikují, kde je důsledkem vždy to samé, a to je pokles konkurenceschopnosti. Proto nám utíkají jak USA, tak Čína. Německo jako ekonomická velmoc končí.
Nicméně pokud budeme mít premiéra, který je ostrý jako břitva a jen nekýve Bruselu a ministr zahraničí, který není jen do počtu, tak se otevírá velká šance, že si Češi budou po letech schopni i něco prosadit. Pro nás jsou automobilky klíčové, takže nebudeme bojovat jen za sebe, ale i za německé automobilky, na které němečtí politici v zeleném fanatismu kašlou.
Vláda ANO, Motoristů a SPD hned na prvním zasedání pošle Bruselu jasný vzkaz, že se tady dost otočila situace a že kývání na povolenky skončilo. Až se Frans Timmermans rozčílí do ruda, bude jasné, že to děláme dobře.
Máme poslední šanci zachránit evropský průmysl a my ho budeme bránit.
autor: Jan Novotný