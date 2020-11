ČT ukradla fotky a pustila si je v reportáži. Dopis, který pak poslala poškozenému autorovi, vás posadí do židle. Bude soud!

ROZHOVOR Podle odborníka na výcvik bezpečnostních složek a prezidenta organizace LIGA LIBE Pavla Černého jsme pod tlakem diktátu z Evropské unie, která nás nutí přijímat nařízení pod pohrůžkou pokut a vydírání. I tak ocenil české politiky, kteří se správnou formulací zákona a doplněnými částmi dokázali s dalším omezením Bruselu vypořádat tak, aby co nejméně poškodila práva majitelů soukromých legálních zbraní. V jejich obraně míní pokračovat. Mimo to se rozhodl žalovat Českou televizi, která měsíce nijak nereagovala na jeho stížnosti a po předžalobní výzvě pochybení odmítla. „Česká televize považuje paradoxně za naprosto normální použít vaši podobu a vaše autorské fotky libovolně a v jakémkoliv, pro vás dokonce poškozujícím kontextu,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Po vašich pokusech řešit s Českou televizí téma, které jsme spolu probírali - tedy použití vašeho videa s titulkem Policejní technika, která zabíjela, jste se rozhodl podat na Českou televizi žalobu. Je to tak?

Ano.

O jaké porušení zákona by se mělo jednat?

Rozhodně by mělo jít nejen o využití autorsky vázaného díla, tedy fotografií, které jsem fotil já. Ale především se tu jedná o poškození dobrého jména. Prostě nevím, proč si vypůjčili fotky mojí osoby z mých policejních kurzů kolem světa a ty následně ve své doslova aktivistické reportáži spojili s velmi nepříjemným titulkem Policejní technika, která zabíjela. Je to podobné, jak jsem říkal minule. Být například jako doktor nepochopitelně spojen s nějakým podobným titulkem, třeba ve znění Lékařský zákrok, který zabíjel, z toho by také žádný, mediálně známý doktor, neměl bezpochyby velkou radost. Ne?

Zaslal jste České televizi předžalobní výzvu, protože na předešlé stížnosti a pokusy o řešení nijak nereagovala. Přišla nějaká reakce na tuto výzvu?

Ano, nyní konečně přišla mému advokátovi Miloslavu Jančíkovi odpověď, že Česká televize neshledává naprosto důvod pro nějakou omluvu, či nějaké peněžní vyrovnání. Chci připomenout, že peněžní vyrovnání jsme nejenom nastavili symbolické, nedosahující milionů korun, ale zejména by částka nebyla využita mojí osobou, ale věnována na dobročinné účely. To aby nebyli vlastně tímto potrestáni koncesionáři, kteří žel musí ze zákona nedobrovolně na Českou televizi přispívat. To by se nám zdálo velmi nefér. Jak jsme před časem slíbili, vysouzená částka by byla odevzdána, a to nejslušnější části české veřejnosti. Posloužila by na boj za ohrožená práva českých držitelů legálních soukromých zbraní.

Psali jsme: Omluví se ČT? A zaplatí škodu? Tipněte si. Smrt černocha Floyda má dohru, hrozí soud

Znamená to, že Česká televize použití vašich fotografií, videa s vaší osobou bez vašeho souhlasu nepovažuje za jakékoliv pochybení?

Ano, považuje to paradoxně za naprosto normální záležitost. Tedy vaši podobu a vaše autorské fotky může Česká televize libovolně převzít do pořadu. Míněno jakkoli je využít a v jakémkoliv, pro vás dokonce poškozujícím kontextu, volně používat? To určitě ne. Prostě, to sprosté ukradení 17 fotek, které postupně v pořadu pouštěli, odůvodnili takzvaným ilustračním použitím. A co se mi zdálo ještě více legrační, když to řeknu hovorově z jejich dopisu, že prý na fotografiích stejně nelze nikoho poznat. Mě na těch fotkách rozhodně tedy pozná kdekdo a identifikace je naprosto nezpochybnitelná. Prostě zase se k tomu Česká televize poté, co dlouho vůbec nekomunikovala a vůbec se o tom nechtěla bavit, otočila naprosto zády. Je to od nich výsměch.

Váš další krok je tedy podání žaloby?

Anketa Obáváte se, že islámský terorismus udeří i v České republice? Obávám 96% Neobávám 4% hlasovalo: 14638 lidí

Poslanecká sněmovna schválila v říjnu novelu zákona o zbraních. Zajímalo by mne, jak vnímáte, že argumentem Evropské unie pro schválení tohoto zákona je boj s terorismem, a to i přesto, že teroristé jsou ve valné většině vybaveni zbraněmi nelegálními?

Asi nebudeme nějak šířeji diskutovat o vámi zmíněném bruselském pseudoargumentu. Jde o naprostou do nebe volající volovinu, kterou se právě její autor, to je Evropská komise jaksi snaží ospravedlňovat onu zákazovou směrnici. Prý nezbytné kroky proti terorismu, zločinnosti. A nakonec, kdo jsou ti, které to postihlo, a budou buzerováni? V západních státech jsou to lovci, sportovní střelci a u nás ti, jejichž obdoba na Západ od nás neexistuje - lidé, co nosí zbraň pro ochranu sebe a svých blízkých. Tedy neodskáčou to rozhodně teroristé používající zbraně nelegální, ale ti nejslušnější a nejvíce prověření ve společnosti, tedy majitelé soukromých legálních zbraní.

K dalšímu ale: my rozhodně nemáme radost, že Sněmovna musela o něčem takovém vůbec jednat a pak to schvalovat. Principiálně je totiž tato věc vlastně naprostým hanebným diktátem, tedy vnucováním těchto nesmyslností výhružkami a silou. Je to ve stylu: jinak vás potrestáme a vy budete platit pokuty. Budeme vás vydírat - a pokud nezapracujete sebehloupější zákony, co vám naservírujeme, do své legislativy, budete postihováni a ožebračováni. Takový čím dál méně demokratický postup Evropské unie je ale navíc i signálem, že se nejedná do budoucna pouze o zbraně. Mělo by se uvažovat o principech legislativy, vůbec našeho fungování v Evropské unii a v neposlední řadě i o situaci, do níž nás dostalo podepsání Lisabonské smlouvy, kterou jsme velkou část moci odevzdali bruselským úředníkům, jež o nás bohužel stále více rozhodují. A pak můžeme už jen diskutovat, na co máme své politiky a na co jsou u nás vlastně volby, když asi 65 procent bruselské legislativy rozhodnou přímo v Bruselu s následnou povinností členských zemí Evropské unie ji zapracovat. Prostě, máme být snad znovu jakýmsi protektorátem?

Psali jsme: Odveta voličů. Dienstbier balí kufry. Pavel Černý rozhýbal mašinu, Češi mění Senát Je čas udělat Jirkovi pá pá! Výsměch Dienstbierovi od těch, kterým dělal potíže Zbavte nás Dienstbiera! Tohle vykládal. Střelci se vložili do boje o Senát VIDEO Nápady z Bruselu jsou stále hloupější a nebezpečnější. Co je to tam za lidi, chytal se za hlavu Okamura

Takže, nové zákony týkající se zbraní s sebou nesou jen negativa?

Naštěstí ne, protože ta implementace doslovných bruselských, pardon, hovadin byla naštěstí u nás velmi fundovanými úředníky ministerstva vnitra a následně našimi poslanci zpracována alespoň takovým způsobem, aby byla co nejméně bezbolestnou pro české vlastníky zbraní. A navíc v jednom balíčku doplněna ještě dalším, velmi užitečným zákonem. Ten pojednává o využití českých majitelů zbrojních průkazů jako takzvaně branně bezpečnostní rezervy a mluví i o materiální podpoře střeleckých dovedností naším státem pro tyto účely. To musíme, a nejenom co by naše lidsko-právní organizace, která u nás hájí práva majitelů soukromých legálních zbraní, tedy Liga Libe, ale za všechny střelce, myslivce, majitele českých zbraní ocenit. Také jsme se pravda, v tomto snažili odborně pomáhat a realizovat v tomto procesu naše četné připomínky. Prostě, nakonec se podařilo vytvořit něco, co v této fázi naše majitelé zbraní co nejméně poškodí. Tím to ale nekončí. Znamená to jen jakési překlenutí a odsunutí problémů - protože Brusel se žel vůbec netají dalšími vlnami zbraňových zákazů a omezení, co mají přijít.

Domníváte se, jak také bylo zmiňováno, že by mělo být právo na držení zbraně zahrnuto do české ústavy? To je legislativně velmi těžký proces.

Ano, mně a mým kolegům o tom můžete povídat, jak těžký proces to je, protože Liga LIBE tohle prosazuje dlouhodobě. Věnujeme tomu obrovské úsilí a dennodenní práci už po několik let. Není to skutečně legrace a jde o běh na dlouhou trať.

Fotogalerie: - Petice za zbraně

Vy ten běh běžíte.

Ano. Mimochodem, velmi oceňujeme i klauzuli, kterou nyní zahrnuli čeští politici jako jeden z bodů nového zákona o zbraních. Tedy zapracování toho, že právo na zbraň bude tímto zákonem přímo zaručeno. Ovšem v době, kdy čekáme další vlny bruselských restrikcí, budeme i nadále stát o zakonzervování ústavní formou. Důvod je jednoduchý, zákon byť sebedokonalejší a sebelépe znějící, je prostě jen zákon. A ten je velmi zranitelný na jakýkoliv tlak a případnou změnu. Navíc jde nejen o tlaky Bruselu.

Po získání většiny nějaké politické strany, co legálním soukromým zbraním ve společnosti moc nepřeje, nebo třeba v rámci nějakého politického kšeftu a domluvy ve Sněmovně, může být obyčejný zákon doslova lusknutím prstu přes noc změněn. Třeba jen nějakým takzvaným přílepkem. A jediné ústavní zastřešení nám tak umožňuje potřebné zakonzervování legislativního stavu, který je dokonalý, ověřeně funkční, a který by nám měl do budoucna vydržet. Prostě, jak už někdo řekl: ústava by coby největší pojistka měla sloužit především lidem, občanům této země. Pro ochranu jejich práv, zájmů a bezpečí. A tak by to mělo být, ne?

Psali jsme: Dienstbier by v takový moment byl za zbraň v ruce rád. Policejní expert Černý k tomu, jak manželé v USA ubránili dům proti hordě demonstrantů Rána z milosti evropské myšlence. Zatímco v Itálii umírají lidé po stovkách... „EU i teď řeší hovadiny,“ žasne Pavel Černý. Hanba. Pomáhá „zlá“ Čína, Rusko, a dokonce i Kuba Humanisté, nečtěte! „Dali jsme jim špunty do uší. Sežrali je!“ Elitní instruktor jel cvičit policisty do Afghánistánu. Ne, tohle se vám nezdá Až Čechům zkusí sebrat zbraně, oni je „ztratí“ a schovají. Ani nacisté nepochodili. A to hrozil trest smrti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.