Ceny potravin, co vám tají. Dopad balíčku. Z praxe a výroby

Vláda nám představila „záchranný balíček“. Šoupe se v něm s DPH, zvyšuje daň z nemovitosti, zvyšují odvody zaměstnancům apod. Kolik to tak koštuje vaší rodině, že se tak blbě ptám? Jistě to jako hospodář umíte vyčíslit.



Řeknu vám, že den ode dne více rozumím moudrosti starých hospodářů, kteří se nepokoušeli si všechno koupit v obchodě, ale naopak se snažili si maximum vypěstovat a zařídit sami. Chápu, proč to tak dělají i Redneckové na americkém jihu. A jsem rád, že jsem na dědečkovy dobré rady dal a místo abych svoje pozemky zatravnil, tak je obdělávám.

Z toho, co mi vyroste na záhumenku, totiž neplatím žádné DPH, víme? Z mých vlastních hroznů, které si pro svou potřebu vykvasím, neplatím ani spotřební ani jinou daň z tichých vín. Moje brambory sice stojí kus práce a ohnutý hřbet někdy bolí, ale je mi vlastně tak nějak jedno, v jaké jsou sazbě. Na mých pozemcích zarývám svůj hnůj a světe div se, žádný výměr na DPH mi nepřišel. Minulý víkend jsem navíc doma zprovoznil loupačku, takže už nenakupuji ani kroupy, a pokud se to naučím, brzy budu mít i svoji mouku.

Mého hospodářství se tak týká především zvýšení daně z nemovitosti, což sice zabolí, ale zatím nijak fatálně, protože mé pozemky i nemovitosti jsou nevelké. Ale být pětisethektarový zemědělec, tak bych asi nespal a přemýšlel, jestli má vůbec smysl se pokoušet vydělávat... Ceny pšenice budou nízko, náklady jsou vysoké, a aby toho nebylo málo, daň z nemovitosti se zdvojnásobuje.

Jak vidno, globalizované zemědělství a potravinářské koncerny sice umějí vyrobit levné jídlo, ale k čemu to je, když vám stát dneska zdaní i kojeneckou vodu, že? Moje rada je pořád stejná... Buďte co nejvíc soběstační a vyměňujte si navzájem produkty, to je bez daně. Vláda brzy bude muset přijít s dalším balíčkem, peníze stále tečou do černé díry a vláda dělá všechno pro to, aby zdroje ubývaly.

Lidovci se radují, že do balíčku zasadili prorodinná opatření. Odbory zase varují, že rodiny s dětmi přijdou o 20 % příjmů. Každopádně když jsme probrali vaši rodinu... Jak se na dnešní situaci dívají rodiny vašich mladších kolegů či přátel? Těch, kteří mají třeba vyloženě malé děti a žijí na Moravě?



V mém okolí přibývá lidí, kteří mají druhou práci. Ráno vinohradník, večer taxikář. Také si pamatuji, že místní samoobsluha bývala plná lidí a dvě pokladny měly co dělat, aby to odbavily. Naposledy jsem tam zažil frontu o Vánocích. Od té doby je tam poměrně prázdno. Jezdí se do levnějších hytlermarketů a nakupuje se méně.

Od jisté doby, kdykoliv slyším od vlády, že nám zase pomůže, tak se křižuju a nejraději bych se vykoupal ve svěcené vodě, protože je mi jasné, co bude následovat. Ale na druhou stranu, vláda má pořád ještě nadšené příznivce, kteří si stále myslí, že svou osobní obětí zajistí vítězství evropských hodnot a zachrání planetu od oxidu uhličitého. Ještě nějakou dobu potrvá, než zjistí, že budou prachsprostě obráni a zneužiti. Následně pak všichni uvidíme, že z největší lásky je největší nenávist. Bývalí nadšení svazáci jsou dodnes největší komunistobijci.



Ta daň z nemovitosti, to je zajímavé. Ono nejde jen o to, jak se to dotkne majitelů domů, ale i zemědělců. Ohrozí to některé?



Ještě neznáme konkrétní výpočty, ale myslím, že to poznají. Běžný český zemědělec nehospodaří jen na svém, ale většinou na půdě, kterou si pronajímá od jiných malých vlastníků. Česká zemědělská půda je v rukou dvou a půl milionu lidí. V samotném zemědělství pracuje asi sedmdesát tisíc osob. Daň z nemovitosti za zemědělskou půdu je podle bonity cca 800 Kč za hektar a zemědělec ji zaplatí v nájmu, který při stejné bonitě dělá, řekněme 4 000 Kč za hektar. Zemědělec najednou za hektar nezaplatí 4 800 Kč, ale 5 600 Kč. Dvacetiprocentní zdražení... K tomu máte výrazné zdražení hnojiv a dalších vstupů, ale úroda se bude prodávat levně.

A nesmíme zapomenout na škrtání národních dotací, což se také projeví. Jinými slovy, český zemědělec je bit jako nikdy. Já prostě nevěřím tomu, že by se lid(l)ovci ještě někdy mohli dostat do Sněmovny. Jejich bašty jsou silně zemědělské. Moravský šelma sedlák jim toto bačování nezapomene.



Když jde o zemědělce, budou se jim škrtat tzv. národní dotace. Čili ty, které nenaděluje EU, ale stát. Už se tak nějak tuší, které to budou? Jistě to musí být někde zpracované.



Když se půjdete zeptat kteréhokoliv zemědělce, tak vám řekne, že by byl nejraději, kdyby vůbec nebyly žádné dotace, protože on chce jezdit po poli s traktorem a vydělávat na obilí, a ne na vyplňování lejster pro Zemědělský intervenční fond. Ale samozřejmě by vláda musela zajistit, aby k nám nepřicházely dotované potraviny odjinud.

Pětikoaliční vláda si z těchto tužeb vzala to nejhorší. Seškrtá část dotací a cizí dotovanou produkci sem neomezeně pustí. Výsledek se už dostavil, a to jsme teprve na začátku. Možná by si každý zemědělec měl někde nechat trochu nafty do traktoru, aby až to na něj dopadne, z posledních peněz alespoň zablokoval v Praze dopravu.



Alespoň vinaři, ti mohou lidovcům i dalším z vlády ruce líbat. Nebo ne?



Ta spotřební daň na tichá vína, to byl totiž tak kardinální nesmysl, že si to netroufl prosazovat ani Nekula. A ten jinak snese všechno. Vinaři mohou být na chvíli v klidu a s nimi i celá moravská vesnická kultura. Ale je třeba být ve střehu. Co se jim nepodařilo teď, to zkusí za chvíli znovu. Koneckonců celá řada ekonomů tvrdí, že vládní opatření situaci ještě zhorší. Čekal bych tedy brzy další vládní balíček.





Agrární komora se dopustila úvahy . Když prý může Kaufland nebo Albert prodávat své privátní značky tak lacino, mohou jistě zlevnit i ty ostatní čili vlastněné dodavateli. Není to úvaha trochu postavená na hlavu? Zákazník by vysvětlení jistě uvítal.



Viděl někdo někdy nějakou smlouvu, za jakou cenu obě mléka henten hytlermarket koupil? Tady se pořád mluví o zlevnění, zdražení, šermuje se argumenty, říkají se naprosto neuvěřitelné prouzoviny, že nad nimi zůstává můj vidlácký rozum stát, ale nikdo nikdy ani náznakem nevytáhl ceny, za které to mlékárna do marketu dodala. Já si asi udělám z mojí domácí kukuřice mísu popcornu, posadím se před sociální sítě a budu sledovat vládní neumětely a jejich apologety, jak zoufale manévrují.Viděl někdo někdy nějakou smlouvu, za jakou cenu obě mléka henten hytlermarket koupil? Tady se pořád mluví o zlevnění, zdražení, šermuje se argumenty, říkají se naprosto neuvěřitelné prouzoviny, že nad nimi zůstává můj vidlácký rozum stát, ale nikdo nikdy ani náznakem nevytáhl ceny, za které to mlékárna do marketu dodala.

Já to samozřejmě nevím, protože právě toto je nejpřísnější obchodní tajemství, a pokud ho některý dodavatel propálí, už si nikdy u obchodního řetězce neškrtne, ale řekl bych, že privátní značka i značka dodavatele dojela do Kauflandu za úplně stejně nízkou cenu a Kaufland teď prostě jen likviduje dodavatelské obchodní značky a posiluje svoje vlastní. Dodavatel na to nemá vliv. Může se bouřit, může na to upozorňovat, ale nic s tím asi nenadělá.

Tak nějak pochybuju, že by se našel nějaký pravdomluvný investigativní novinář, který by to chtěl rozklíčovat a zjistit skutečné cifry.



Již jsme zmínili odbory. ČMKOS vyhlašuje stávkovou pohotovost. Je to dostatečný krok? Jindřich Rajchl shromáždí zástupce z celé země na setkání, zvažuje vážnější kroky. Čili co dělat, ptáme se s Leninem?



Zrovna dneska mám na svém blogu článek, kde přesně o tomtéž přemítám. A začínám mít dojem, že naše vláda spotřebovala všechny své kapacity na upevnění víry v líbodémo hodnoty a bohužel už jim nezbyl žádný prostor, aby si upevnili také schopnosti vládnout. A tak možná není zapotřebí dělat už nic. Peníze se jim vymkly z rukou, léky se jim vymkly z rukou, ať dělají, co dělají, všechno je špatně a situaci to jenom zhoršuje... Možná bude stačit jen stát hned vedle a počkat, až se odvaří sami.

Ale řekl bych, že Jindra Rajchl se pokusí udělat i něco víc.



Ve světě se děje prakticky jen to, že na Ukrajině se u Bachmutu Ukrajinci mírně posouvají, protože Prigožin se hádá s Moskvou. Nebo jsem něco přehlédl?

Víte, co mě na tom nejvíc bere? Když Prigožin řekne, že u Bachmutu postoupili, tak naši novináři okamžitě řeknou, že lže. Ale když se ten stejný bájivý Prigožin hádá s Moskvou, tak je to jako slovo Boží... Ale myslím, že jsem na to už přišel. Pro většinu našich analytiků je pravda to, co je pozitivní pro Ukrajinu, a lež je to, co je pozitivní pro Rusko.

Já si s dovolením počkám. Nějak nedokážu být nadšený z toho, když vojska jedné nebo druhé strany postoupí o půl kilometru v naprosto zruinovaném městě. Nemyslím si, že se tím něco mění. Ani pro Rusko, ani pro Ukrajinu. Putinovi je evidentně jedno, kde přesně je frontová linie, hlavně když je na Ukrajině, a ne v Rusku. Hlavně když na Ukrajině není americká základna. Myslím, že na tom nic nezmění ani ukrajinská ofenziva.

Mnohem zajímavější mi přijde životopis čínského diplomata, kterého říše středu vyslala na Ukrajinu, aby tam všem to válčení rozmluvil...

