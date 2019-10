Chtěli nachytat Xavera, ale chytili se do sítě sami. Podle experta Mikeše Rosího parta zkušeného rozhlasáka těžce podcenila

ROZHOVOR Bývalý prezident Rady pro reklamu, lektor na Vysoké škole ekonomické v Praze a dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš, promluvil o sporu Luboše Xavera Veselého s tvůrci pořadu České televize Newsroom. „Kdo seje vítr, sklízí bouři. Na Xavera měli poslat někoho zkušenějšího,“ řekl Mikeš a dodal, že nechápe, proč by si Xaver nemohl do své talk show pozvat premiéra a dávat mu nepolitické otázky.

V Brně se konal ustavující sněm hnutí Trikolóra. Povšiml jste si nějakých zmínek v médiích? Bylo podle vás pokrytí sněmu ze strany veřejnoprávních i jiných médií dostačující? Hnutí má takřka od startu podporu 3–4 % voličů, takže jde o subjekt s potenciálem vstupu do Sněmovny.

Hnutí si vybralo Brno a udělalo dobře. Praha přijde na řadu později. Média byla obecně opatrnější, stále ještě kalkulují s nějakými 3–4 %. Trikolóra kavárně a láskařům každopádně nesedí. A co teprve po volbách. To bude poprask. Štika bude v rybníku.

Moderátor Luboš Xaver Veselý se pustil do konfliktu s tvůrci pořadu Newsroom ČT. Štáb Newsroomu totiž dorazil za Xaverem na Český rozhlas, kde moderátor pracuje. Reportérka ČT se na místě z Xavera snažila vymámit odpověď na otázku, proč si Xaver pozval do svého pořadu premiéra Andreje Babiše. Místo rozhovoru ale přišla poměrně vypjatá konfrontace, kterou si obě strany natáčely, jak Xaver, tak Newsroom ČT poté video z incidentu zveřejnili na sociálních sítích. Viděl jste celou situaci také? Jak na vás přístup štábu ČT a samotného Xavera působil?

Kdo seje vítr, sklízí bouři. Na Xavera měli poslat někoho zkušenějšího. Tohle byla téměř malá sebevražda Newsroomu. Nemluvě o široké odezvě na sociálních sítích. Co víc si mohl ten bonviván přát.

Xaver označil Newsroom za „nejodpornější bulvár“ a „nevyváženou stoku“. Jde podle vašeho názoru o přehnaná vyjádření, nebo moderátor poukazuje na skutečný problém uvnitř ČT?

Trochu to Xaver přehnal, ale takový je již náš mediální dvoreček. Každopádně by se asi podobně vyjádřilo i pár odbojných novinářů.

Je špatně, že si Xaver do svého pořadu na veřejnoprávní rozhlas zve vrcholového politika, tedy Andreje Babiše?

Vskutku nechápu, proč by si Xaver nemohl pozvat pana Babiše a dávat mu nepolitické otázky. Proč to neví Hlídací pes, je mi záhadou. Právě tyto otázky zajímají posluchače víc než báchorky o politickém spektru, o našich europoslancích či o různých hnízdech.

Xaver argumentoval tím, že si dříve zval např. Petra Gazdíka, Jiřího Čunka nebo Alexandra Vondru. Proč tedy podle vás nevadili tito politici? Nebo je náhoda, že se štáb Newsroomu jel zeptat až „po Babišovi“? Jde ze strany štábu o tendenční chování?

Xaver argumentoval, jako by argumentoval kdokoliv. Po pravdě. Premiér není v Newsroomu zajisté v oblibě. Chtěli nachytat Xavera, ale do sítě se chytili sami.

Luboš Xaver Veselý se v reakci na výše zmíněné události rozhodl kandidovat do Rady ČT. Pro svůj záměr již získal podporu předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause ml. a je pravděpodobné, že by jeho kandidaturu podpořili i další politické strany a hnutí.

Osobně se Xaverovi divím, že tam chce jít. Asi má silné nervy. Šarapatkové mu dají zabrat. Trikolóra je pro ČT pravděpodobně trochu jako rudá barva pro býky.

Opět na veřejnosti ožívá téma koncesionářských poplatků – Babiš by je omezil, Zeman rovnou zrušil. Jaká je vaše pozice? Jste pro změnu?

Zde bych se přidal na stranu pana Babiše, a nikoliv na stranu pana prezidenta. Prezidentský návrh by prozatím v Parlamentu a v Senátu neprošel.

Sice se už chýlí ke konci rok 2019, ale v Poslanecké sněmovně dosud leží výroční zprávy ČT za roky 2016 a 2017. Jak vážný to je problém a co je jeho příčinou?

Boj o směrování ČT je během maratonským, a nikoliv během na sportovním oválu. Nicméně je i trochu pravděpodobné, že hlas lidu, koncesionářů, bude jednou třeba rozhodujícím. Zatím je současná situace jaksi patová. Esa v rukávu má EU.

Co by v současné situaci znamenala volba nové Rady ČT? Změnilo by se nějak směřování ČT?

Volba nové rady podle starých parlamentních předpisů a pořádků by potřebnou změnu nepřinesla. Chce to změnu. Poohlédnout se po světě, vybrat si z různých volebních postupů to nejlepší. Nic nevymýšlet, jen tomu „nej“ dát českou podobu. Jen pro pána to nenechat na našich poslancích, a zvláště pak i na jejich dodatcích a připomínkách.

autor: Marek Korejs