Ministr Výborný: Mladí zemědělci si polepší o stovky milionů

Žádosti o dotace bude možné podávat od 14. října do 4.listopadu letošního roku prostřednictvím Portálu farmáře.
Na podzim se v 6. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova rozdělí přibližně 7 miliard, které budou směřovat zejména na investice do zemědělských a potravinářských podniků, na zahájení činnosti mladých zemědělců, do lesnictví a také na podporu inovací a projektů spolupráce.
„V letošním podzimním kole dotací na rozvoj venkova jsme se opět zaměřili na mladé zemědělce a menší zemědělské podniky. Mladí zemědělci mohou v tomto kole získat až 1,1 miliardy korun, navíc jsme jim usnadnili administrativu, takže si bez zbytečného papírování budou moci sami určit, na co dotaci nejlépe využijí. Menším podnikům zase pomůžeme tím, že jim přidělíme bodové zvýhodnění například při žádosti o dotaci na rekonstrukci stájí nebo přechodu z klecových chovů nosnic na jiný způsob chovu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Novinkou pro mladé začínající zemědělce je zavedení sazbového systému podpory. Zemědělci tak již nebudou muset dokládat konkrétní výdaje, na které dotaci použili. To maximálně zjednoduší administrativní proces a pomůže odstranit zbytečné překážky při zahájení zemědělské činnosti. Základní sazba dotace je 1 500 000 korun na uskutečnění podnikatelského plánu zaměřeného na zemědělskou výrobu. Pokud bude předmětem plánu i výroba potravin z vlastní produkce, je sazba 2 030 000 korun.
Zvýšily se celkové podpory pro mladé začínající zemědělce. Zatímco v minulém kole mohli získat 714 milionů korun, v letošním podzimním kole si mohou rozdělit 1,1 miliardy korun. Při nastavování výše dotací tak Ministerstvo zemědělství (MZe) reagovalo na poslední kolo, kdy byl o tento typ dotací velký zájem, podaných žádostí bylo 780, doporučeno k financování 427. Právě proto nyní v podzimním kole MZe celkovou částku pro mladé začínající zemědělce do 40 let zvýšilo, aby mohlo uspokojit více zájemců.
Další přibližně 3 miliardy korun budou moci získat zemědělci na rekonstrukce stájí (včetně přeměny klecových chovů, například pro nosnice, na jiný způsob chovu), skladů ovoce a zeleniny či pořízení precizní zemědělské techniky. Dotace může být ve výši až 25 milionů korun na jeden projekt. Novinkou je podpora skladů bioprodukce obilovin a olejnin, skladů semenných trav a jetelovin. Přednost při žádosti budou mít mikro, malé a střední podniky, které budou bodově zvýhodněné. Významný bodový bonus mohou získat také školní podniky vysokých a středních škol.
Přes 2 miliardy korun čeká na zpracovatele zemědělské produkce, kteří mohou využít dotaci na vybudování jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zkrácení dodavatelských řetězců, podpora místních trhů a zvýšení přidané hodnoty zemědělského podniku. Podpora velkých zemědělských a potravinářských podniků je zde výrazně omezena pouze na projekty, které přispějí ke snížení spotřeby vody, energie, obalů, odpadů nebo zaměřené na bioprodukci. Bodově jsou opět zvýhodněny menší projekty. Mikro a malé podniky mají o 10 % vyšší míru dotace než střední a velké.
Dotaci až 15 milionů korun na projekt mohou získat operační skupiny Evropského inovačního partnerství. Cílem operační skupiny je podle principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Dotaci lze získat jak na spolupráci i na konkrétní investice. Až 18 milionů korun na projekt mohou získat potravináři na inovace (například uvedení na trh zcela nového produktu, zavedení inovovaného postupu nebo nové technologie výroby).
Peníze na 6. kolo SZP jdou z národního i evropského rozpočtu. Na investice pro zahájení činnosti mladého zemědělce přispívá ze 100 % rozpočet EU.
Žádosti bude možné podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. 10. 2025 od 8:00 hodin do 4. 11. 2025 do 18:00 hodin.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.gov.cz/spszp (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a také na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.gov.cz v sekci Strategický plán 2023–2027.
