Co chystá Turecko? 50 tisíc mužů dostalo mrazivý příkaz. Na co je potřebují? Bezpečnostní expert varuje

Na konci února prezident Erdogan „otevřel migrantům bránu do Evropy“, Řecko muselo hranici tvrdě bránit a koncem března hlásaly novinové titulky, že krize na řecko-turecké hranici je u konce, protože Ankara nechala vyklidit tábor pro tisíce běženců s odvoláním na pandemii koronaviru. Veškerý mediální prostor pak zaplnily jen informace o pandemii. Jenže začínají prosakovat zprávy, že se na řecko-turecké hranici opět něco vážného děje. Jaké jsou vaše informace?

To, co se v poslední době děje na řecko-tureckých hranicích, je jen Erdoganova politická hra. Chce donutit EU, aby podpořila jeho vojenské tažení v Sýrii, a také samozřejmě chce větší výpalné, které mu EU pravidelně vyplácí. Migranty používá jako nástroj politického boje a k vyvíjení tlaku na Evropu. Původní záměr byl poslat do Evropy další migrační vlnu přes pozemní řecko-turecké hranice. Tento záměr díky odhodlání Řeků nevyšel a Turek mění taktiku. Koncem března turecká vláda poslala autobusy na řecko-tureckou hranici a odvezli odtud přes 6 000 migrantů zpět do tureckého vnitrozemí. Ty migranty, které tam o měsíc dříve ty samé autobusy přivezly. Turecká vláda to vysvětluje jako opatření proti koronaviru. Faktem ale je, že se velká část migrantů přemísťuje do jiné oblasti. Podle dostupných informací armáda migranty sváží na turecké pobřeží na místa, odkud je to lodí blízko na řecké ostrovy. A podle řeckých médií jsou v přístavech a v letoviscích naproti řeckým ostrovům připraveny desítky tisíc migrantů.

Pokud teď Erdogan znovu převáží migranty pomocí autobusů na pobřeží a na místa, odkud je to lodí blízko na řecké ostrovy, proč je předtím stáhl? Testoval, jak se zachová Řecko? Jak se zachová EU? Nebo si vzal čas na rozmyšlenou?

Podle mě to byl takový průzkum bojem. Zkusil vyvinout tlak na Řeky a pokusil se prorazit hranici. Když mu to nevyšlo, zkusí něco jiného. I když se nedá říct, že by byl úplně neúspěšný. Po tlaku na řecké hranici mu Evropa zvýšila výpalné o 1,3 miliardy eur, takže se mu to vyplatilo. Může to být i politická hra. „Poslali jste peníze, tak je stáhnu z pozemních hranic,“ což mohla být součást dohody. „Ale obratem je pošlu po moři, o tom jsme se nebavili.“ Jsou to samozřejmě moje domněnky. U těch jednání jsem nebyl, ale logicky mi to vyplývá z vývoje situace. Každopádně tlak na Evropu bude Erdogan vyvíjet dál a já se mu nedivím. Vidí, jak je Evropa slabá, tak toho využívá. Chyba je na straně evropských politiků, že se mu nedokážou postavit.

Jakou formu by podle vás měla mít reakce EU?

Evropská reakce měla přijít již dávno. Hned v počátcích migrační krize se měly nastavit mantinely, za které nelze ustoupit. Problém vidím v tom, že tady není nastavený systém, jak migrační krizi řešit. Některé státy jsou pro přijímání migrantů, jiné jsou zásadně proti. Nikdo přesně neví, co dělat, a pokud by i někdo přišel s adekvátním návrhem nebo řešením, tak byl okamžitě nařknut z xenofobie, rasismu, potlačování demokracie a já nevím z čeho ještě. Takže vlastně ani po těch letech jsem neslyšel jediný návrh na řešení migrační krize, který by měl hlavu a patu. V podstatě stojíme na tom, že velká část migrantů zůstává v Turecku a my za to Erdoganovi platíme obrovské výpalné. A Erdogan si je toho vědom, a protože peníze se hodí, zvláště v době, kdy turecká ekonomika slábne, tak tlačí na Evropu. A pandemická krize mu hraje do karet. Věří, že v současné složité době nebudeme mít tolik síly řešit migrační krizi a raději mu zaplatíme a ustoupíme v jeho požadavcích. Je to ovšem obrovská chyba. Vyděračům se neustupuje, protože v tom případě vydírání nikdy neskončí.

Měla by přijít nějaká reakce NATO? Turecko je členem a navíc jsou v Turecku strategické základny, které nikdo nebude chtít ztratit…

Z NATO si Erdogan moc nedělá a proč také. Vládne zemi, která je členem NATO. Má druhou největší armádu v NATO. Turecko je z geopolitického hlediska pro NATO velmi důležité. Po invazi Turecka do Sýrie na podzim loňského roku, kdy Erdogan zaútočil na Kurdy, kteří byli naši spojenci, v boji proti ISIS, jsem si naivně myslel, že se NATO proti této agresi postaví. A co se stalo? Evropský parlament odmítl schválit rezoluci proti Turecku a Donald Trump prohlásil, že nevidí důvod, proč by Kurdům dál pomáhal, když ani Kurdové nepomohli Američanům v roce 1944. A aby toho nebylo dost, tak generální tajemník NATO v Ankaře vyzval ke zdrženlivosti v protikurdském tažení. Takže Erdogan ví, že se nestane nic.

Psal jste i o tom, že tento měsíc turecký ministr obrany Hulusi Akar rozhodl o prodloužení vojenské služby 53 tisíc vojáků v základní službě. Co to tedy znamená?

Pokud prodlužujete vojákům základní vojenské služby jejich vojenskou povinnost, tak k tomu budete mít pouze jeden důvod. Víte, že ty chlapy budete bezprostředně potřebovat. Otázkou je na co. Oficiálně na boj s koronavirem. Ale může to být pokračování agrese v Sýrii, můžete je poslat na „pomoc" Libyi nebo je nějakým způsobem použijete při transportech tisíců migrantů k řecké hranici. Otázka, na kterou neznám odpověď. Ale pouze pro zábavu si tam ty vojáky nenecháte.

Do jaké míry se podepíše na dalším jednání Erdogana to, že svět čelí pandemii? Samotné Turecko má desítky tisíc nakažených.

V Turecku je oficiálně evidováno více než 60 tisíc nakažených čínskou chřipkou. Úřady oficiálně přiznávají asi 1 200 zemřelých. Situace je však podle lékařů pracujících v Turecku mnohem horší. Nemocnice jsou přeplněné a řadě infikovaných se nedostává péče. Počet nemocných je tedy zřejmě mnohonásobně větší. Infikována může být i značná část migrantů, které autobusy pod dohledem armády svážejí na pobřeží. Pandemie Erdoganovi nahrává, jak už jsem psal, a vyslání infikovaných migrantů do Evropy může posloužit i jako biologická zbraň.

Pokud by chtěl uprchlíky, kteří jsou nemocní, použít jako biologickou zbraň k ještě většímu oslabení Evropy, jak by zajistil to, aby se do států dostali? Hranice jsou hlídané.

Pokud by se mu podařilo poslat najednou stovky nebo tisíce migrantů, mezi nimi byli i infikovaní a podařilo by se jim překročit hranice… tak absolutně nemáte šanci to uhlídat.

