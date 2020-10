Covid a špitál: Pět doktorů padne a je malér. Ti z USA neumí česky. Naši, vraťte se z ciziny. A toto žádáme

reklama

V minulém rozhovoru jste varoval, že dříve, než se vyčerpají lůžka pro pacienty, budou spíše vyčerpány personální kapacity. Nakažených přibývá, dá se říci, že už došlo na vaše slova?

Nechtěl bych se vytahovat, ale mám strach, že na moje slova brzo dojde.

Nákaza mezi zdravotníky je vážná, nemocnice volají dobrovolníky i studenty, aby jim pomohli. Jak to vypadá ve vaší nemocnici?

Abych pravdu řekl, nejsem schopen z hlavy říci, kolik do naší nemocnice přišlo dobrovolníků nebo zdravotních sester, které se nyní vrátily zpátky do praxe. Ale vím o sestrách, které už třeba několik let v praxi nedělaly a nyní se nabízejí, že se vrátí zpátky na výpomoc. Ano, přísun dobrovolníků je, ale kolik konkrétně a zda je to dostačující počet, nejsem schopen odpovědět. Pomoci se nabízejí i lidé, kteří ve zdravotnictví nikdy nepracovali, studenti. Ti nemohou dělat kvalifikovanou práci, ale různé pomocné práce zastat mohou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studenty, sestry, které ve zdravotnictví už chvíli nepracují nebo dobrovolníky, kteří nemohou vykonávat odbornou práci, nakolik zatěžují současný personál, aby jim dal základní průpravu?

Samozřejmě, že tito lidé potřebují základní průpravu, ale nemyslím, že by to byl tak extrémní problém. Je potřeba posoudit, jakou má ten člověk erudici, zda ve zdravotnictví pracoval, či nepracoval, a najít pro něj vhodné uplatnění. To je organizační věc a asi to poslední, co by nás tížilo – že ti lidé budou potřebovat nějaké zaškolení. Budeme rádi, když se hlásit budou, uplatnění se pro ně vždycky najde.

Jinak řečeno, berete každou pomocnou ruku.

Ano, v zásadě ano; pokud ta ruka bude ochotná skutečně fungovat, tak určitě ano.

Zmínil jste obavu, že se blížíme do bodu, kdy personálu bude nedostatek. V jaké fázi se nacházíme nyní, a jaký je váš odhad do dalších dní?

Pokud mohu mluvit za naše pracoviště, tak tady už jsou nakažení zdravotníci jak mezi lékaři, tak mezi nelékařským personálem, ale zatím se to ještě zvládá, takže výpadky nemocných jsou ostatní ještě schopni pokrýt. Zatím jsme ve stavu, kdy dokážeme za jednoho člověka najít náhradu, ale za cenu větší zátěže pro ostatní. Když vám vypadnou čtyři doktoři, jsou doma s covidem, tak jejich činnost přes den, ale hlavně služby – tedy 24hodinové pohotovosti – musí vzít někdo další. To znamená, že pro ty, kdo zůstávají zdraví, přibývá hlavně počet nočních a víkendových služeb. Zatím to zvládáme pokrývat, ale kdyby vypadlo třeba dalších pět lidí, budeme mít problém.

Obáváte se, že k tomu dojde, vzhledem k tomu, jak stoupají čísla nakažených? Včera padl další rekord – 15.663 pozitivních.

Ano, obávám se, že k tomu dojde. Navíc šíření v uzavřených prostorách je rizikové, i když všichni nosí respirátory a všichni dodržují předepsaná opatření. Jako příklad uvedu lékařský pokoj, kde bydlí několik lékařů, kteří se v něm střídají. Pokud jeden z nich onemocní, je nepřímý přenos v těchto prostorách možný. Zatím se to u nás ještě nepotvrdilo, ale je to určité riziko, takže mám obavy, že situace se v příštích týdnech zhorší.

Jak vám z tohoto pohledu pomáhá vláda svými kroky, ať už jde o povolávání lékařů ze Spojených států, shánění plicních ventilátorů a podobně?

S ventilátory zatím nemáme akutní problém, alespoň v nemocnici, samozřejmě lokálně být problém může. Počet ventilovaných pacientů bude v příštích týdnech určitě narůstat, takže je správné hledat zálohy, aby se nestalo, že by byl nedostatek plicních ventilátorů. Musíme počítat s tím, že je mnoho pacientů, kteří potřebují ventilaci z jiných důvodů, než je covid, ti se nemohou odpojit.

Problém bude s personálem, který je bude obsluhovat, protože vyškolení personálu k obsluze ventilovaného pacienta není jednoduché, nelze to udělat ze dne na den. Každá ruka, která se zapojí, bude dobrá. Pokud přijdou lékaři ze zahraničí, samozřejmě je to dobře, ale potom pro ně bude třeba uplatnění. Američtí lékaři neumějí česky, jsou zvyklí pracovat v jiném systému, ale předpokládám, že nějaké zařazení se pro ně najde.

Také by možná bylo dobré, když k nám přicházejí lékaři ze Spojených států, kdyby se vláda zamyslela nad tím, zda je nutné posílat naše zdravotníky do zahraničí. Přijede sem 28 lékařů, to je dobré, ale naši lékaři by v této krizi mohli zůstat doma. Každá lékař dobrý, ale český doktor v tomto systému bude fungovat lépe. Nemusí se adaptovat na jiné prostředí, než na které je zvyklý.

Může jít o projev solidarity, že jsme také ochotni pomoci. Na druhou stranu, 28 chybějících lékařů Spojené státy příliš nepocítí, zatímco pro tak malou zemi, jakou je Česká republika, která má deset milionů…

Těch 28 doktorů Spojené státy nepocítí. Je to dobré gesto a pomoc, ale tu situaci to určitě nezachrání.

Ode dneška začala platit ještě tvrdší opatření, zákaz nočního vycházení, omezení otevírací doby maloobchodů a další. Považujete tyto kroky vlády za nutné, v současné situaci?

Samozřejmě. Můj osobní názor je, že mohly být klidně i tvrdší.

V čem například?

Týká se to třeba omezení pohybu i přes den. Nebo ten takzvaný lockdown ve smyslu Izraele, aby došlo k úplnému uzavření společnosti asi na dva týdny. Existuje i mnohem tvrdší postup a je otázka, zda by se nemělo ještě přitvrdit. Alespoň, co mám data z Izraele, tak tam v podstatě na 14 dní úplně umrtvili jakýkoliv pohyb, ale efekt se poměrně rychle dostavil.

Jestli se nepoučit právě od nich, jde o rozhodnutí vlády, ale vítám, že se přistoupilo k tvrdším opatřením. Věřím, že i tato tvrdší varianta se zvažovala, ale mojí úvahou je, že i to zvážila vláda, ale proč k tomu nepřistoupila, je otázka na premiéra.

Asi doufají, že tato opatření už zaberou, a počkají si na výsledek.

Ano. Mluvil o tom i doktor Kubek (Milan, prezident České lékařské komory, pozn. red.), v podstatě se mu nelíbila salámová metoda, že se vždy trochu přitvrdí, když se ukáže, že předchozí opatření bylo nedostatečné. Obecně řečeno, současná opatření kopírují, co jsme viděli na jaře. Na jaře to fungovalo, a důvody, proč to nyní nefunguje, jsou dva.

Na jaře to fungovalo, protože případů bylo málo, tedy i kontaktů bylo méně a po omezení to rychle odeznělo. Nyní se opatření zavedla v okamžiku, kdy bylo nakažených mnoho, a kontakty už nebyly dohledatelné. A druhý důvod, že na jaře byla disciplína obyvatel nepochybně větší.

Minule jsme spolu probrali výměnu ministra zdravotnictví, tehdy nahradil Adama Vojtěcha Roman Prymula. Jeho přístup jste chválil, s tím, že přišel člověk, který dokáže rozhodnout a tvrdě si za svým rozhodnutím stát. Deník Blesk vyfotil minulý týden Prymulu, jak vychází z uzavřené restaurace bez roušky po schůzce s Jaroslavem Faltýnkem. Jaký vzkaz lidem to podle vás je?

Nerad bych se k tomu vyjadřoval veřejně, mám svůj názor, ale nemohu své tvrzení nijak doložit.

Měl Prymula, podle vás, ihned odstoupit z postu ministra?

Jedna věc je politický folklór, a druhá věc je skutečný obsah. Domnívám se, že pokud se na to člověk podívá z pohledu politických tanců, jde o jasný tlak na ministra, aby rezignoval. Já osobně nejsem příznivcem politického koloritu, myslím, že by se vždy mělo dívat na skutečnost a jaká je skutečná realita, nikoliv jaký je mediální taneček kolem. Vždycky záleží na tom, jaký je tlak na ministra, aby rezignoval, a pak může být tlačený k rezignaci za skutečnou a úplnou až absurdní volovinu. V jiných případech ministři provedli skutečně lumpárny, ale přežili. Je logické, že pokud byla určitá poptávka po rezignaci ministra, tak tohle k rezignaci nebo k odvolání vést muselo. Pokud by poptávka po rezignaci nebo odvolání ministra nebyla, tak by se to samozřejmě přešlo.

