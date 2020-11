Děsí mě to, co je za Bidenem. Trump byl záruka. To skončí, zesílí útok na řád. Do Česka korespondenční volbu ne! varuje Skopeček

ROZHOVOR Do Bílého domu má zřejmě blíže demokratický kandidát Joe Biden. Poslanec Jan Skopeček (ODS) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentuje i právě probíhající tahanice kolem korespondenčních hlasů. „Jsem rád, že žiji v zemi, kde se výsledky voleb v drtivé většině dozvím ve stejný den, kdy se uzavřou volební místnosti,“ říká Skopeček. A připomíná prezidentské volby v Rakousku v roce 2016, které se musely opakovat a kde vítězství Van der Bellena nad Hoferem výrazně dopomohla právě vlna korespondenčních hlasů. Skopeček zavedení podobné věci v Česku přirovnává ke hře se sirkami. A zřejmý vítěz voleb v USA Biden? Skopeček vidí velké nebezpečí v tom, co se skrývá za ním.

Co říkáte na průběh amerických prezidentských voleb, protože finální výsledek stále komentovat nemůžeme, neboť jej neznáme?

Trumpa jsem preferoval proto, že je podle mě tím, kdo by přibrzdil běsnění radikální levice v USA, která nabírá na síle. Biden tomu, bojím se, dá další zelenou. To, co se dělo poslední měsíce, strhávání soch, odmítání vlastní historie, útok na řád, to mě na dnešních Spojených státech děsí. Dění v USA se často, byť se zpožděním, přelévá i do naší části světa. K Donaldu Trumpovi mám řadu výhrad, kdo by neměl, ale byl pro mě zárukou, že se o svobodu člověka a o řád bude zasazovat. Pro duo Biden – Harrisová budou hlavní úplně jiné cíle a priority, které dnes artikuluje progresivní levice.

Co říkáte zmatkům provázejícím americké volby, zejména pak chaosu spojenému s korespondenčním hlasováním? Jsou tady návrhy například od Pirátů, abychom to zavedli i v ČR.

Volební proces Spojeným státům závidět opravdu nemusíme. Jsem rád, že žiji v zemi, kde se výsledky voleb v drtivé většině dozvím ve stejný den, kdy se uzavřou volební místnosti. Korespondenční volba se ukázala jako destabilizující prvek už při prezidentských volbách v Rakousku. Pochybnosti kolem zneužitelnosti korespondenční volby, nabourání a prodloužení standardního sčítání, dramaticky z minuty na minuty měnící se dlouho stabilní výsledky, to je něco, na co bychom rychle měli všichni zapomenout.

Korespondenční volba prostě podkopává důvěru ve volby, tím podkopává důvěru v demokracii a v legitimitu politického systému, a to jsou věci, se kterými bychom si neměli hrát. A neříkám to vůbec jen kvůli volbám v USA. Dlouhodobě si myslím, že akt volby je natolik vážná věc, že by se člověk měl zvednout a dojít do nejbližšího volebního okrsku, který máme všichni v naší zemi v docházkové vzdálenosti. Korespondenční volba je hrou se sirkami ve stohu sena. Fakt to nedělejme a neměňme, co u nás funguje dobře.

Pojďme k domácímu dění. Vláda ruší superhrubou mzdu, danit se bude „jen“ hrubá mzda. Vítáte tento krok? A přišel včas?

Vláda nic neruší, spíš se vládní strany navzájem hádají, jakou variantu rušení superhrubé mzdy chtějí. Nakonec z toho nemusí být vůbec nic. Skoro si myslím, že způsob, jak premiér návrh na zrušení superhrubé mzdy podal, tedy jako poslanecký pozměňující návrh bez vyjednané podpory, naznačuje, že mu moc nezáleží na jeho osudu. Premiérovi Babišovi šlo hlavně o PR body před krajskými a senátními volbami a teď už se jen bez zájmu bude dívat, jak to ve Sněmovně dopadne.

Se zrušením superhrubé mzdy samozřejmě souhlasím, nikdy jsem to nepovažoval za šťastný konstrukt. Navíc ODS navrhla zrušení superhrubé mzdy už před lety v Poslanecké sněmovně, a pokud by pro to tehdy premiér Babiš a jeho hnutí hlasovali, mohla být superhrubá mzda dávno pryč a lidé mohli mít vyšší příjmy. Je až úsměvné, že premiér pro tento návrh ODS nehlasoval, a teď se tento nápad snaží ukrást pro sebe.

Pro neplátce DPH byla schválena paušální daň, která by měla především snížit byrokratickou zátěž. Nyní se také spouští nový program podpory pro ty živnostníky, kteří jsou zasažení omezeními spojenými s druhou vlnou koronaviru. Jak zhodnotit pomoc vlády živnostníkům, je dostatečná?

Paušální daň je další myšlenka, se kterou přišla ODS. Vítám schválení paušální daně a jsem rád, že se mi podařilo prosadit zvýšení limitu obratu pro možnost jejího využívání z vládních 800 tis. Kč na 1 mil. Kč. To znamená, že paušální daň bude moci využít více malých podnikatelů, kterým tak odpadne část byrokratické zátěže, se kterou se musí dnes prát.

Co se týká pomoci živnostníkům, je třeba si hlavně přiznat, že žádná pomoc ze strany státu, resp. ostatních daňových poplatníků, nemůže nahradit dnes zavřené provozovny. Je to neuvěřitelný zásah do osudu tisíců lidí, jejich rodin, zaměstnanců apod. Musí být v našem zájmu co nejrychleji, jak jen to půjde, otevírat a umožnit těmto lidem základní věc, tedy živit se. Já osobně bych preferoval, aby řada provozoven mohla, třeba i s přísnými hygienickými opatřeními, s limitovaným počtem zákazníků omezeně fungovat. Zmražení ekonomiky, ale i zavřené školy nás neuvěřitelně do budoucna poškodí. Všechny škody dnes zatím nedokážeme ani dohlédnout. Anketa Obáváte se, že islámský terorismus udeří i v České republice? Obávám 96% Neobávám 4% hlasovalo: 11923 lidí

Jak nahlížíte na to, že některé nové typy státní podpory pro živnostníky nelze kombinovat? Ke kompenzačnímu bonusu 500 Kč na den tak již například nelze přidat některý ze speciálních programů covid, živnostník navíc musí opět platit alespoň minimální odvody, tzn. z 15 tisíc mu reálně zbyde maximálně necelých 10 tisíc…

Stát v krizové době ukázal, jak je zkostnatělý, neflexibilní, jak mu všechno trvá, jak dělá chyby. Prosím, pamatujme si to, až nám nejrůznější socialisté zase budou tvrdit, jak má mít stát tu či onu pravomoc navíc nad našimi životy. Platí to i pro nejrůznější formy podpor a pomocí, které jsou často byrokraticky velmi složité. V tomto duchu se mi vybavuje známý citát Ronalda Reagana, že nejhorší věta, kterou můžete slyšet je – jsem z vlády a přišel jsem vám pomoci.

Tam, kde to lze, je vždy lepší formou pomoci snížení daní či odstranění přísné a komplikované regulace, než daně vybírat a z nich vytvářet dotační programy. Tam, kde podnikání stát nadlouho zakázal natvrdo, ale samozřejmě musí pomoci přímými platbami. Vámi uvedené byrokratické problémy jsou špatně, ale je to důsledek výše popsaného.

Premiér Andrej Babiš chce společně s rušením superhrubé mzdy také rozvolnit rozpočtová pravidla – otevře se tím cesta k obřím deficitům?

Cesta k obřím deficitům už otevřena byla schválením letošního deficitu ve výši 500 mld. Kč. Předstupněm k tomu byly roky minulé, kdy premiér Babiš s ministryní Schillerovou připravovali deficitní rozpočty, i přes slušná tempa ekonomického růstu. To je ekonomický zločin a nelze to ničím obhájit. Ať si premiér zadlužuje svoji firmu, a nikoliv občany ČR, z jejichž daní si do svých firem posílá dotace. Rozvolnění rozpočtových pravidel je zanášení anarchie do rozpočtového procesu a do našich veřejných financí. Už jen to, že ve Sněmovně projednáváme návrh rozpočtu, který byl vytvořen na vodě, protože ministryně ani neudělala pravidelnou makroekonomickou predikci a nezapočetla do návrhu plánované daňové změny, ukazuje, jaká nemehla nám vládnou.

Ve kterých kapitolách státního rozpočtu by se, podle vás, nyní dalo nějaké peníze ušetřit?

Samozřejmě ve všech kapitolách, vyjma těch, které jsou zasaženy bojem s koronavirem, a mají tak objektivně vyšší výdaje. Jestliže zažíváme historický ekonomický propad, jestli naše ekonomika vyprodukuje mnohem méně než v předchozích letech, tak je logické, že máme méně prostředků na přerozdělování. Je děsivé, že to lidé jako paní Maláčová nechápou a myslí si, že peníze rostou na stromech a stačí si je jen natrhat. Anketa Věříte novému ministru Blatnému víc než Prymulovi? Věřím víc Blatnému 7% Věřil(a) jsem víc Prymulovi 58% Věřím oběma 7% Nevěřím ani jednomu 28% hlasovalo: 15399 lidí

Guvernér ČNB Jiří Rusnok věří, že s vyhrocenou epidemickou situací nepřijde ekonomická katastrofa. Poukazuje na to, že ekonomické struktury nejsou rozvráceny tak, jako např. po válce či po několikaleté krizi, a věří díky tomu v rychlou ekonomickou obnovu. Sdílíte tento optimismus?

Ten ekonomický zásah je velký, bude bolet více, než se dnes zdá, protože všechny důsledky zatím nevidíme. Ale samozřejmě to nelze srovnávat s válečným rozvratem. Jsem neuvěřitelně rozčílený, jak se v souvislosti s covidem používá válečnická rétorika a srovnání. Válka byla neskutečně děsivější, tragičtější a bolestivější zkušeností než covid, a to naprosto nesrovnatelně. Ti, kteří to dělají, urážejí oběti a ty, kteří válečné běsnění museli prožívat. Ta hysterie a strach, který se kolem koronavirové krize rozdmýchává v médiích a od řady politiků, je nezodpovědný a neodpustitelný přístup. Hovořit například o mrazácích na ulicích pro mrtvoly je fakt na hlavu.

Pojďme k pravidlům a jejich respektování. Premiér Babiš je zklamán z toho, že část národa platná nařízení obchází, jak to jen jde. Jak z tohoto problému ven? Jakou roli v tom hraje kauza nočních fotografií Romana Prymuly?

Řadu vládních opatření považuji za nefunkční a zbytečnou. Ale jako politik nechci rozdmýchávat v této době politické hry na toto téma; opatření se snažím poctivě dodržovat a vyzývám k tomu i ostatní. Jiná věc je smysluplně o opatřeních debatovat a analyzovat je, ale toho vláda není stále schopna. Ve vládě se překvapují ohledně vyhlašování opatření jednotliví ministři navzájem, tak jak po nich chtít jakoukoliv smysluplnou debatu. Způsobují tím chaos a z toho plyne přístup lidí k těmto vládním opatřením. Jako opozice, která v tomto vládu nikdy nepotápěla, bychom podle mě měli začít u jednotlivých opatření mnohem kritičtěji analyzovat jejich smysluplnost a vládu s tím konfrontovat.

Vláda zavedla omezení maloobchodního prodeje o nedělích a do konce nouzového stavu omezení volného pohybu osob mezi 21:00 a 5:00. Jsou to smysluplná opatření? Člověk by řekl, že nedělní nákup lidé přesunou na sobotu.

Považuji noční omezení volného pohybu za naprostou hloupost. Jsou-li restaurace i bary uzavřeny, kam by lidé masově večer či v noci chodili? Jde o opatření s nulovým účinkem na koronavirovou krizi, ale na straně druhé je to symbolicky i fakticky obrovský zásah státu do svobody každého z nás. Stejně tak zákaz nedělního prodeje. Dosáhne se tím jen větší koncentrace lidí v obchodech v sobotu. Důsledek tedy horší, než kdyby tato hloupá regulace nikdy nevznikla.

Vláda v úterý 27. 10. „odpískala“ návrat dětí do škol k 2. 11. Z ohlasů na sociálních sítích je patrné, že lidé s původně stanoveným termínem stejně nepočítali. Jak zhodnotit komunikaci vlády stran opatření v posledních týdnech? Je dostatečně konkrétní a věrohodná?

Samozřejmě není takový způsob informování předvídatelný a věrohodný. Zavření škol považuji rovněž za chybu a věc, která ničí vzdělání celé jedné generaci.

