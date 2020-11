Desítka zbytečných úřadů, které by se měly rovnou zrušit. Ekonom Mach ukazuje cestu z rozvratu veřejných financí

reklama

Český rozpočet přijde příští rok o dalších 130 miliard korun snížením daně a zrušením superhrubé mzdy na dva roky. Rozpočet na příští rok, zdá se, bude mít schodek přes 400 miliard, letos to činí minimálně 500 miliard. „Znamená to, že hospodaření státu je zcela mimo kontrolu a může to skončit katastrofou,“ řekl jste mi minule. Jakou katastrofu jste měl na mysli? Co reálně hrozí?

Dřív bylo dobrým zvykem, každou miliardu pečlivě vážit. Teď to vypadá, jako že sto miliard sem, sto miliard tam nic neznamená. Ten obří dluh se ukáže jako problém, až zas narostou na trhu úroky a stát bude muset dluh tři tisíce miliard refinancovat s úrokem třeba pět procent. To pak budou každý rok jen úrokové náklady dluhu činit 150 miliard a už se toho nezbavíme.

Poslední kroky označil nejen ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ale také poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek za rozvrat veřejných peněz. Souhlasíte s tak ostrými slovy?

Rozvrat je už to, že premiér nebo ministr financí nemá rozpočet pod kontrolou.

Jak tedy dostat hospodaření státu pod kontrolu?

Je to v rukách Poslanecké sněmovny. Ta schvaluje vládě rozpočet na příští rok. V prvním čtení schválili poslanci schodek 320 miliard. Podle mě je to nepřijatelně mnoho.

A jak dlouho to může trvat? Jak dlouho můžeme čelit následkům současné krize? Ozývají se hlasy, že oživení ekonomiky nebude zase tak pomalé… a na čem to závisí?

Předpokládám, že na jaře už žádné zavírání ekonomiky nebude. Nařídí nám třeba roušky v městské hromadné dopravě, ale ekonomika by měla normálně fungovat, takže i výběry daní se vrátí na obvyklou úroveň.

Překvapilo vás, že zmíněné návrhy schválilo hnutí ANO s hnutím SPD a d ODS, a že v tomto směru nefunguje koalice s ČSSD?

Babiš si už hledá nové potenciální koaliční partnery, se kterými bude moci po volbách sestavovat většinovou vládu. ČSSD už k ničemu nepotřebuje. Když hlasy hnutí ANO, ODS a hnutí SPD schválily snížení daně z příjmu, budou mít společný zájem na tom, aby se to udrželo, a společnou odpovědnost, aby se i s tímto výpadkem vešly do schváleného rozpočtu. Neříkám tím, že ODS půjde s Babišem do vlády. Jen říkám, že si Babiš už hledá možné spojence.

Mezi doporučeními, která jste dal české vládě, patřilo seškrtání dotací politickým stranám, neziskovkám, které se zabývají zachraňováním migrantů a školením genderu. Kromě toho jste doporučil zrušit deset zbytečných úřadů, s tím, že pokud tak neučiní, nemá vláda morální právo na žádný deficit. Jaké konkrétní úřady jsou podle vás v České republice přebytečné?

Úřadů na zrušení je spousta a každý rok přibývají. Z těch nově vzniklých, bez kterých jsme se ještě nedávno obešli, je to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran – k tomu bych zrušil i dotace politickým stranám, Generální ředitelství státní služby a také Centrum proti hybridním hrozbám, které špehuje internet, jestli tam nepíšeme něco nenávistného. Z dalších namátkou Czechinvest, Czechtrade, CzechTourism, ombudsman, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Všechny jsou zbytečné.

Vidíte mezi evropskými, ale i světovými státy nějaký dobrý příklad, jak se v krizi zachovat k národnímu rozpočtu? Koho, a proč?

Je pravda, že všechny evropské země dnes hospodaří s deficitem. Náš deficit kolem 8 procent HDP je někde uprostřed. Lepší než my jsou Švýcarsko, Dánsko, Švédsko. Ty mají deficit menší než 5 procent HDP, protože nezavřely ekonomiku na jaře tak tvrdě.

Sedmiletý rozpočet Evropské unie včetně covidové pomoci zablokovalo Maďarsko s Polskem. Podle nich není podmínka na čerpání peněz – tedy dodržování principů právního státu – fér. Souhlasíte s nimi, či nikoliv a proč?

Jasně, že to není fér. Je to čisté politikaření ze strany Evropské unie, snaha mít páku na neposlušné členy. Polsko a Maďarsko by byly blázni, kdyby s něčím takovým souhlasily.

Jak se díváte na podobné podmínky ze strany Evropské unie? A jsou až příliš obecné na to, aby se daly reálně použít, tedy aby bylo možné vyžadovat jejich dodržování?

Je to celé nesmysl. Pokud si opravdu myslí, že někdo nedodržuje principy právního státu, ať ho z Evropské unie vyloučí. Jinak je to jen trik, jak někomu svévolně krátit práva.

