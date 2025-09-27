Do roka budete bydlet. Stát dohlédne. Z SPD přišel recept

Pane doktore, pravice tvrdí, že máme málo bytů kvůli tomu, že levice blokuje výstavbu. Levice tvrdí, že máme málo bytů, protože je zabírají spekulanti a nepronajímají je. Kde na téhle ose jste vy?
Moje zahraniční zkušenost jako architekta ve Spojených arabských emirátech je následující. Zde se staví řadové či individuální vily pro mladé rodiny za státem určenou cenu. Jednu třetinu ceny domu dostane rodina od státu, na druhou třetinu dostane od státu dlouhodobou bezúročnou půjčku a poslední třetinu musí pokrýt z vlastních zdrojů. Takto ideálně má fungovat národní politika země na podporu rodin.
To je i program SPD, s kterým se ztotožňuji. U nás by to bylo tak, že stát dá zadarmo pozemky, to by byl jeho vklad, postará se o úvěr a zorganizuje práce na projektu. Takto jednoduše by mohl získat byt prakticky každý občan ČR. Stačí upravit legislativu – a jedeme.
Má se nechat výstavba na developerech? Do jaké míry má stát nadiktovat, že určité procento na sociální bydlení, postavíte školku, nákupní centrum, zeleň... Jaká je nejlepší praxe takových vztahů tam, kde jste působil?
Více než 25 let byla výstavba bytů ponechána téměř zcela na soukromém sektoru (developeři, investiční skupiny), zároveň se ale jejich aktivity maximálně omezovaly, komplikovaly a prodlužovaly. Výsledek je katastrofální. V Praze chybí 20 tisíc sociálních bytů plus 60 tisíc dostupných bytů. Stát, města a obce musí zahájit vlastní bytovou výstavbu pro sociálně potřebné. Například Praha za posledních 10 let postavila pouze slabě přes 500 sociálních bytů!
K tomu je třeba zásadně změnit povolovací proces. Zrušit extrémní byrokracii, desítky stanovisek. Vydání stavebního povolení trvá i přes 1 rok, změna územního plánu i 10 až 15 let. Technické normy, vyhlášky, nařízení a klasifikace jsou v ČR přísnější než v EU. Vše zrevidovat na nejnutnější.
Starší generace vzpomíná ještě na družstevní bydlení, které bylo nejen za „bolševika“, ale i za první republiky: Stát poskytl pozemek, družstevníci se složili a stavělo se. Lze něco takového dělat i dnes?
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Levicoví ekonomové tvrdí, že bychom měli podporovat spíše nájemní bydlení a že Česko je nenormální v tom, že tu lidé mají své vlastní domy a byty. A že je u nás nízká daň z nemovitého majetku. Jak se na to díváte?
Svobodný člověk s vlastní střechou nad hlavou a schopností se sám uživit je pro každou totalitu a její pochopy vždy úhlavní nepřítel. Vidím jako pozitivum po roce 1989, že v ČR byl z většiny privatizován bytový fond a že jsme na evropské špici podílu osobního vlastnictví nemovitostí.
Tvrzení levice, neomarxistů a jejich sponzorujících globalistů mne jen utvrzuje ve správnosti osobního vlastnictví nemovitostí. A volání po opětovném několikanásobném zvýšení daně z nemovitosti je jen snaha nás o tyto nemovitosti připravit. Když slyším pana Peksu a piráty, jak chtějí zvýšit daň z nemovitosti na dvě procenta její hodnoty, tak padám v sloup. Lidé by platili od 10 tisíc do 20 tisíc korun měsíčně za běžný byt. U domů by částky byly 30 tisíc až 100 tisíc a více měsíčně.
Třeba Florida, kde měli podobně vysoké daně, už tuto daň úplně ruší. Guvernér řekl, že to je nejvíce nemorální daň, protože daní váš osobní majetek, který jste několikrát už zdanili. SPD chce tuhle daň omezit nebo úplně zrušit.
Piráti a jiní liberálové tvrdí, že v západní Evropě se ustupuje od jízdy autem, a že proto je třeba v Praze „zklidňovat dopravu“. Je stavba cyklopruhů a neustálé uzavírky „zklidňováním“ dopravy?
Samozřejmě že není. Je to politická buzerace svobody pohybu. Ti kazisvěti natolik nenávidí svobodný pohyb lidí, že brání dostavbě městského okruhu a potřebných radiál. Praha je tak zaplevelena zmatečnými křižujícími cyklopruhy, plastovými patníky, ubíráním pruhů a míst k parkování, zbytečným rozšiřováním chodníků a stanic tramvají a dalších. SPD neustále požaduje opětovně zřídit oddělení koordinátorů dopravní výstavby v Praze – je to ale koalicí stále zamítáno. V Praze se jede dle hesla – čím větší dopravní chaos, tím lépe. Po vyhraných volbách všechna jejich škodolibá opatření zrušíme. Uvolníme řidičům cesty.
Kdyby to bylo na vás a mohl byste jeden rok rozhodovat o čemkoliv, co se týká bydlení a urbanismu v Praze – co byste udělal?
Okamžitě bych zahodil současný stavební zákon a připravil bych nový. A SPD hodlá prosazovat: Zjednodušit stavební řízení omezením počtu stanovisek (získané v časové lhůtě stavebním úřadem); vždyť i povolení na studnu trvá třičtvrtě roku! Dodržovat časový limit pro vydání stavebních povolení a změn územního plánu. Zahájit státní a městskou bytovou výstavbu na obecních pozemcích státem garantovanými družstvy.
Umožnit hustší a vyšší výstavbu nad stanicemi metra a na brownfieldech. Nastavit parametry dokončení pražského a městského okruhu a radiál se státní finanční participací. Umožnit typizaci, prefabrikaci a standardizaci bytových a veřejných staveb. Pro developery nastavit pravidla, že by určité procento bytů předali městu pro nájemní ubytování učitelů, zdravotních sester a složek IZS. Zamezit blokaci strategických infrastrukturních, dopravních a bytových projektů „ekology“. Neplnit pravidla Green Dealu, ETS2 a ESG, tedy všech regulací EU.
To vše povede k tomu, že problém s dostupným bydlením přestane existovat. Lidé budou moci zakládat rodiny a vyřešíme i důchodovou otázku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml