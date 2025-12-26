„Chvála bohu za pohádky před revolucí.“ Další rána ČT. Vyoral se neudržel

Jako první tu máme pro některé potěšující zprávu. Čtyři neziskovkáři a jeden bývalý eurokomisař si vysloužili sankce ze strany Spojených států, které je viní z toho, že spolupracovali na potlačování svobody slova amerických občanů. Jak se na sankce na bývalého evropského funkcionáře díváte vy? Je to vyřizování účtů? Nebo něco jiného?
Sic se staronovou americkou administrativou malinko pootočilo kormidlem, tak režimní kurz zůstává v zásadě stejný. Jde především o zprávu směrem k veřejnosti. O kosmetickou změnu, která se má na oko tvářit, že kluci alespoň v něčem jedou agendu, která má co do činění s jakous takous svobodou.
Z českých luhů a hájů, na Štědrý den vypustila ČT novou pohádku. A jediný způsob, jak na ni koukat, bylo dělat při tom něco jiného. Co by se podle vás muselo stát, aby ČT natočila něco, co má hlavu a patu, zázrak, nebo hrozba fyzických trestů?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Na ministerstvu zahraničí nám prý probíhají čistky. Ale diplomati, se kterými PL hovořily, míní, že je to naprosto normální systemizace. Co myslíte vy, máte obavy, že Petr Macinka povyhazuje nějaké cenné odborníky zbylé po Lipavském?
To vskutku nemám. Petrovi držím pěsti a zatím před jeho kroky smekám pomyslný vánoční klobouk. Jsem přesvědčený, že svět není černobílý a že i po Lipavském by mohla zbýt nějaká ta kvalitní černá ovce, která se tam za něj dostala nedopatřením… Ovšem ta pravděpodobnost je tak malá, že si Petr nemusí příliš lámat hlavu s čištěním zapleveleného ministerstva.
Prezident Pavel se opět vyznamenal. A to větou: „Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti.“ Takže už vlastně nezáleží na tom, jestli jste něco skutečně řekl, ale jak se na to dívá veřejnost. Kde myslíte, že se tato myšlenka vzala?
ProtoKolářova tragikomická marioneta se nám nějak rozjela a začíná si vymýšlet, jak se mu co hodí. Respektive někdo vymýšlí za něj samozřejmě. V tom případě by soudruh PePa Stosedmička neměl řešit ale Babišův střet zájmů, neb ho velká část veřejnosti volila navzdory tomu, že o těchto aspektech jeho života věděla. Ale to jsou pořád ty dvojí metry dobroserů a věčných převlékačů kabátů či uniforem… Soudruh Petr Pavel se svou nectěnou chotí jsou charakterově a morálně vůbec zřejmě nejpokleslejší a nejodpornější bytosti v prezidentském úřadu v naší historii. Věční a všehoschopní bezpáteřní oportunisti, lokajové a přisluhovači cizí moci. Vždy té, která je v rámci vládnoucího režimu u kormidla.
A máme tu druhého generála, který je v politické funkci. Totiž Jaromíra Zůnu, který zjistil, že v této vládě se hlasitá podpora Ukrajiny nenosí. SPD s ním pak natočila klipy, které dokázaly, že ministr dokáže říct, co se mu zadá, ale byly dost jako pěst na oko. Jak jste vnímal tuto kauzu?
Že každý má samozřejmě právo na svůj názor, ale v rámci vládnoucí kliky a klaky by snad naši politruci měli být alespoň v tom základním politickém směřování trochu sladěni. Tady jim to tak nějak uteklo a stala se z toho trapná šaškárna. Buď nás SPD a celá vláda vodí za nos a v důsledku si myslí a budou konat jinak, než nám tvrdí. Nebo se nám generál s pro vojáky typicky nebystrým mozečkem nechal unést a ukázal svou pravou tvář. Tak jako tak následná náprava skrze prefabrikovaná videa, která jsem nutno dodat neviděl – sic si dokáži představit, pak už vždycky působí směšně, trapně a nedůvěryhodně.
V amerických MAGA kruzích se šíří myšlenka, že by Spojené státy měly vystoupit z NATO, když Evropská unie nevyznává stejné hodnoty jako USA. Myslíte, že z toho něco bude?
Rozhodně nebude. A to s pravděpodobností hraničící s jistotou. Zřejmě nějaká kouřová clona, aby USA ukázaly ostatním svou nepostradatelnost a jistou nejistotu. Vzhledem k tomu, že agresivně útočná organizace NATO je nástrojem USA k šíření jakože demokracie humanitárním bombardováním, ohněm a mečem, je dost nepravděpodobné, že by z ní vystoupily.
Na závěr doufám, že naši čtenáři měli bohatého Ježíška a ještě nám všem přeji hlavně zdravíčko a spousty sil a radosti v novém roce. A mějme na paměti, že co nás nezabije, to nás posílí… když se k tomu správně postavíme!
