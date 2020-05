Doubrava: Dnešní děti uvěří i Hitlerovi. Lidé jako Novotný ho přivedli k moci. Konec války? O tomhle se nemluví...

ROZHOVOR Kdo by chtěl otrávit nuly jako Koláře, Hřiba nebo sádelnatého Novotného? Podle senátora Jaroslava Doubravy tito lidé za nic takového nikomu nestojí, jen si to o sobě myslí, a proto se tím ještě vychloubají. Za hlavní problém současné doby senátor pokládá, že současná mládež uvěří naprosto všemu, co se jí s průhlednými záměry cpe do hlavy.

Jaký je hlavní smysl připomínání konce druhé světové války, i když to letošní 75. výročí ve světle trvající pandemie možná téměř zanikne?

Aby se vůbec na to, že byla nějaká válka, nezapomnělo. Vždyť podle polských ultrapravičáků Polsko a koncentrační tábory osvobozovali jenom Ukrajinci (oni Poláci mají nějak krátkou paměť, když cudně zapomínají, že to byli právě oni, kdo zabral naše území dříve, než to udělal Hitler s požehnáním našich „spojenců“, Anglie a Francie), Prahu osvobodili vlasovci, nejdůležitějším aktem války byla vylodění několika divizí na plážích Normandie atd. Takovým způsobem se můžeme dočkat, že Hitler byl vlastně obětí západní zlovolné politiky, proti které se bránil.

Podle některých tajtrlíků z KDU-ČSL, ale i dalších pravičáků již dnes tzv. sudetští Němci jsou obětí krutého vyhánění hnusnými Čechy, a nevadí těm trotlům, že to bylo rozhodnutí vítězných mocností. A tak lze pokračovat dál…

Vzpomeňte na projev prezidenta Beneše po válce: „Říkal jsem vám při jistých příležitostech, že máte všecko zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou očišťovací kampaní. Neboť na válku v letech 1938–1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni…“ Prorocká slova, že?

Co si myslíte o čím dál častějším přístupu k hodnocení druhé světové války, že všechnu tuto hrůzu způsobili jacísi „nelidé“, nacisté, a nikoli příslušníci jednoho velkého, kulturního a civilizačně velmi vyspělého státu, který si tehdy vsugeroval, že může všechno, neboť je „über alles“?

Všechnu tu hrůzu museli příslušníci jednoho velkého, kulturního a civilizačně velmi vyspělého státu nacistickým hovadům umožnit. Velmi vzdělaní bankéři a velcí průmyslníci jim poskytli finanční krytí, aby je Hitlerova sebranka očistila od levicového hmyzu… a byli zde miliony vzdělaných lidí a ti všichni drželi hubu, nebo dokonce Hitlera volili. Když zvolíte do svého čela idioty, sami jste idioty a nezasloužíte si nic jiného než ten, koho zvolíte. Připomeňte si dobové filmové záběry! Zdvižené pravice a „Sieg Heil“. Vybavte si záběry obličejů těch fanatiků. Ne, to nebylo několik „jakýchsi nelidí“. To byl zfanatizovaný celý národ. Těch, kteří takovými nebyli, bylo minimum a s těmi si ti mocní dokázali poradit.

Bývalý prezident Václav Klaus k letošnímu výročí uvedl, že viníci této hrůzné války, resp. jejich potomci, se už oklepali a začínají ji vykládat novátorsky. Její příčinu a svou vlastní vinu zamlčují. Zdá se jim, že přišel čas konstruovat novou budoucnost, do které se události druhé světové války nehodí. Dal byste mu za pravdu? Je v zájmu nějaké budoucnosti přepsat realitu největšího válečného konfliktu v dějinách?

O tom jsem již hovořil. Václav Klaus má pravdu. Je to spojeno s generační výměnou. Rodí se vždy děti bez paměti. Co se stalo, se jim rekonstruuje z vyprávění příbuzných, od učitelů a z celkového obecného pocitu mezi lidmi. To se generaci od generace oslabuje. Dnes již nežije prakticky nikdo z těch, kteří byli v době druhé světové války dospělí. Jejich děti bolestná historie jejich starších příbuzných již netrápí, nezajímá je. Ale zhruba vědí, o co šlo.

A jejich děti? Tedy děti, kterým bylo v roce 1989 sotva deset? Ty nevědí vůbec nic. Ti uvěří komukoliv, třeba i Hitlerovi nebo Hřibovi či šílenému Novotnému z Řitolezel. Dnešní mládež uvěří čemukoliv, co jim kdo narve do hlavy. Je strašnou chybou nás dospělých, že svým dětem a vnukům o době války a utrpení, která přinesla, neříkáme. Musíme to napravit, přestože jim budeme říkat o té době něco jiného než ve škole. Udělat to musíme.

V Česku se v posledních letech výrazně posunul pohled na osvobození země. Zatímco do roku 1989 se nemluvilo o osvobození západního území americkou armádou, nyní je pomalu otázkou odvahy zmiňovat roli Rudé armády a rok od roku se nekriticky zveličuje vojenská role Spojenců. Jak bychom měli na přínos velmocí pro naše osvobození pohlížet bez ideologických brýlí?

Fakta jsou jednoznačná. Od roku 1938 do června 1941 se nezmohly západní evropské státy k ničemu jinému než ke kapitulaci, Brity zachránila jenom slaná voda kanálu La Manche. Tažení fašistů do SSSR od června 1941 skončilo tím, že do konce roku 1943 Rudá armáda zlomila moc nacistické armády. A v letech 1944–1945 německou armádu Rudá armáda totálně zdevastovala a obsadila symbol hitlerovské moci – Berlín. Díky tomu, že SSSR vázal většinu armádních sil Hitlera na východě, mohlo dojít k vylodění západních spojenců v Normandii. Ústupové boje na západní frontě nebyly tak úporné jako na východě.

Drtivou většinu bojů s hitlerovským vojskem musel zvládnout SSSR. V půlce roku 1944 se západní spojenci vylodili v Normandii. V Evropě, kde hitlerovská armáda beznadějně ustupovala, a Sověti se blížili pomalu, ale jistě k původní německé hranici. Pro Němce již začal konec, ač si to nacistické špičky nechtěly připouštět. Druhá fronta v Normandii byla již jenom dalším hřebíkem do rakve. Podobný hřebík spojenci zatloukali při postupu Itálií stále blíže k Rakousku, tedy k předpokoji Německa. A že se nemluvilo o tom, že západ republiky osvobodili Američané? Jak kde, my jsme se to učili. Ale až v posledních letech jsme se dozvěděli, že při zločinném bombardování Plzně, jehož cílem bylo co největší poškození našeho těžkého a kvalitního průmyslu, bylo americkými bombami zavražděno více našich lidí, než zahynulo amerických vojáků.

A to nebudu připomínat prý omylem bombardovanou Prahu, bombardování mého rodného Ústí nad Labem a dalších míst. Ano jsem přesvědčen, že to byl úmysl, o kterém jsem již řekl. Věřím, že se z dobových dokumentů dozvíme, jak se v Plzni skutečně chovali její „osvoboditelé“. Jak si obyvatelé stěžovali na jejich chování, jak odzbrojili české policisty a důstojníky, jak zamezili lidem, aby odjeli na pomoc Pražskému povstání atd. atd.

Před rokem vyvolalo u příležitosti 8. května velkou pozornost vyjádření expremiéra Mirka Topolánka, který na sociálních sítích uvedl: „V květnu 1945 osvobodila většinu naší země Rudá armáda. Osvobození byl ale jen náš subjektivní pocit. Stalin neosvobozoval, Stalin dobýval a dobývaná území držel. Na svobodu jsme čekali dalších 44 let.“ Lze dát bývalému premiérovi a neúspěšnému kandidátovi na prezidenta za pravdu, nebo to je jen další z pokusů umenšit pomoc jedné z vítězných mocností?

Topolánek je podnikatelský primitiv, jinak by nemohl v ODS svého času sedět na trůnu. Trůn je vyhrazen jenom největším modroptačím hlupákům – viz Fiala. Proto se Topolánkovým slovům nedivím. Asi nikdy neslyšel o tom, jak měli lidé zatajený dech i plakali, když se dozvěděli o zničení Paulusovy armády u Stalingradu a o zničení nacistických tankových armád u Kurska. Znamenalo to naději, že sovětská vojska budou hnát nacisty až k nám do Čech… asi se nedozvěděl, že uspořádání Evropy po válce bylo mezi Spojenci v předstihu dohodnuto.

Zajímavé je, že se mu ještě nedoneslo, že sovětská, později ruská vojska, která měla pod svou správou, od nás dávno odešla, ale americká nejenže neodešla, ona se k tomu ani nechystá a staví další a další vojenské základny co nejblíže k hranicím Ruské federace! Proč asi!

Připomenu jen výrok prezidenta Zemana. „Agresorem je ten, kdo sousední stát napadne dříve než Američané.“ Tak nějak to řekl. Podívejte se na mapy vojenských základen Američanů a stejnou Rusů. Pak nebudete potřebovat žádné další důkazy, kdo je agresorem. A to nebudu připomínat Irák, Libyi a další. Ten seznam je již hodně dlouhý.

Někteří naši údajní pokrokáři zaměňují příčinu a následek při interpretaci poválečného odsunu Němců, který považují snad za větší tragédii než celou válku. Česká televize zase v den výročí vypálení Lidic a vyvraždění jejich obyvatel odvysílala reportáž o údajné udavačce, ale samotné tragédii a tomu, kdo ji způsobil, se nevěnuje. Považujete to za nevyhnutelný důsledek našeho vývoje po roce 1989 a příklonu – i ekonomickému – k našemu západnímu sousedovi?

Nevím, jestli je to snaha být za každou cenu originální, nebo jestli jsou někteří z nich potichu cíleně podpláceni odněkud z Germánie. Hlupákům, kteří znají vzhledem ke svému věku hroznou válku jenom z toho, co si někde přečetli. Jim se v pohodě píše cokoliv. Kdejaká ptákovina. Zajímavé je, že se věnují „chudákům“ sudeťákům, hajlujícím a vyřvávajícím svou touhu být Hitlerovými miláčky. Sudeťákům vraždícím naše lidi, když je hnali z jejich domovů, lidí, kteří si většinou nemohli s sebou vzít ani to málo co oni, těm se věnují a na ty naše, asi podřadné, si nejen nevzpomenou, ale cudně je zamlčí, popřípadě tvrdí, že to se nestalo.

Ostatně můžeme se divit, když naši vysoce postavení politici, jakými byli Herman a „Zlatohlávek“ Bělobrádek a jim podobní, se jezdí se sudeťáky objímat a poklepávat jim po ramenou. Myslíte si, že tato jejich zrada svého národa nevyvolává podivné otázky, třeba co jim tam slibují, co za do dostávají atd. atd.? A „Česká“ televize? Myslím, že i zmíněné zničení Lidic je jedním z důvodů, proč by neměla žít z jistoty koncesionářských poplatků.

Protiruské nálady u nás se snaží vystupňovat někteří pražští komunální politici, ať už odstraněním sochy maršála Koněva, odhalením pamětní desky vlasovcům nebo přejmenováním ulice, kde sídlí velvyslanectví Ruské federace. Myslíte si, že to je marginálie v česko-ruských vztazích, nebo je to může významně poškodit?

Tyto akce jsou prostě součástí nové studené války, ale i výrazem jejich ubohosti. Napsal jsem o nové studené válce nedávno knihu, ve které je řada odpovědí. Připadá mi to, že tuhle kampaň dělají hlupáci inkarnovaní z tupců, co přivedli k moci Hitlera.

Je to součástí bláznivého hledání nepřítele a zloducha. Snaha studenoválečnického rozšířit západní vliv co nejvíce na východ s konečným cílem ovládnout surovinové bohatství Ruska a také odvěká snaha likvidace slovanských národů. Jde prostě o válku a přihlouplí nýmandi, jako je nejedlý Hřib a nejapný Novotný a podobní šoumeni, jsou totéž jako řvouni SA za Hitlera, ale bez uniforem. Obávám se, že zatím. Oni si ti hlupáci stále nechtějí připustit, že budoucnost Evropy je na východě, a to nemyslím jen Ruskou federaci.

Jak na vás působí nejnovější aféra s „ruským agentem s ricinem“, kterou rozšířil týdeník Respekt s údajným odkazem na české zpravodajce. Je podle vás představitelné, že by Rusové toto podnikali právě kvůli Ondřeji Kolářovi, Zdeňku Hřibovi a Pavlovi Novotnému?

Takovou ptákovinu si mohli vymyslet jenom plnotuční blbečci. Jde prostě o studenou válku 2.0. a přihlouplí nýmandi perlí. Kdo by takové nuly jako Koláře, Hřiba a Pavlíka Novotného chtěl otrávit? Za tak významné je nikdo mít nemůže, za takové se mají sami. Kopnout do zadku, to ano, ale za více nestojí. Je to intelektuální spodina zalezlá do děr jako krysy. … Ještě něco nakonec. Na ČT2 vysílali 8. 5. pořad „Za svobodné Brno“ o tom, co se krutého dělo v Brně za války a jak tamní Češi prožívali konec války. Ruský voják vzpomínal, že v Maďarsku je nikdo nevítal a museli si dávat pozor, aby je někdo nestřelil do zad. Ale v Československu? Všude, kam vojáci přišli, byli s vděčností vítaní. Tento pořad byl ze vzpomínek skutečných lidí prožívajících kdysi dávno válku… takový byl skutečný konec války.

A k tomu důležitý dodatek: na válku doplatili ti nejtišší a nejbezmocnější – chudí lidé, kteří ve velké politice a ve válce neviděli nic jiného než utrpení. A to byli i Němci. Jeden kamarád mi povídal o tom, že první po mnichovském záboru severních Čech utíkali do tehdejšího Československa Němci, kteří se báli nacistické soldatesky… prostě historie není černobílá.

