Dozimetr se bojí nástupu SPD. Okamura po tiskovce u Rakušana ještě přikládá

V týdnu jste uspořádal tiskovou konferenci před ministerstvem vnitra, kde jste poukázal na politické souvislosti vaší kauzy, kdy policie žádá o vaše vydání v souvislosti s kampaní s africkým „chirurgem“. Mluvil jste o souvislosti s lidmi kolem kauzy Dozimetr, korupčního skandálu STAN a TOP 09. Můžete prosím vysvětlit, v čem tyto vazby vidíte?

Hlavním důvodem, proč na mě podali z vládní koalice trestní oznámení za protiimigrační plakát, je podle mě nepochybně zabránit SPD ve vstupu do budoucí vlády, kde by naše hnutí mohlo vyšetřit jejich korupční kauzy. Připomeňme, že v kauze Dozimetr jsou politici STAN, TOP 09, lobbisté a mafie podezřelí, že vytáhli více než 114 milionů korun z veřejných peněz! Když se na to přišlo a začalo vyšetřování, záhy zemřelo už pět klíčových svědků! Jednoho přejelo auto, jeden spadl z balkonu v Dubaji, další spáchal sebevraždu... To jsou tedy náhody!

A další náhoda je, že exministr a pražský zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09, který na mě podal to trestní oznámení, podle policie organizoval klíčová setkání s kmotry a mafiány v kauze Dozimetr. Navíc o těchto schůzkách lhal a křivě přísahal. Dále, poradce pana Pospíšila Jiří Fremr se s hlavou zločinecké skupiny, podnikatelem Michalem Redlem, domlouval, jak rozkradou veřejné peníze v Praze a přitom šňupali kokain, což je zachyceno i na policejních videích. A to vše „vyšetřuje“ člověk, který je do toho sám zapleten – ministr vnitra Vít Rakušan!

Po mém obvinění je evidentní, že pan ministr asi opět začal používat šifrovaný telefon, stejný který vlastní a který používali také aktéři kauzy Dozimentr, a asi dostal pokyny, aby mě obvinil a umlčel. Já ale neodvolám! A aby ministrovy děti ale nebyly smutné, že si nemají s čím hrát, přinesl jsem jim nový telefon, který jsem předal na ministerstvu vnitra ministrovi Rakušanovi a doufám, že jim ho předá jako dárek ode mě. (smích)

Rušno bylo na začátku roku i v Poslanecké sněmovně. Vy jste ve středu jako poslanecký klub SPD zablokovali projednání navýšení platů politiků, které bylo ale nakonec schváleno v pátek. Vnímáte to jako neúspěch?

Zvyšování platů politiků je podle mě naprostá arogance, drzost a nemravnost, protože většině českých pracujících občanů reálné příjmy dlouhodobě klesají. Podal jsem pozměňovací návrh na zmrazení platů politiků na dobu pěti let, ale Fialova koalice mi to zamítla. Jde jim jen o jejich koryta. Podle nás je řešením navázání výše platů politiků na průměrné mzdy v ČR.

Stále se také řeší důchodová reforma ministra Jurečky. A podle průzkumu agentury STEM/MARK celých 70 % českých občanů odmítá posun odchodu do důchodu na 67 let. O čem to, podle vás, vypovídá?

Že Fialova vláda schvaluje kroky, které jsou v rozporu se zájmy drtivé většiny českých občanů. SPD, pokud bude ve vládě, zruší vládní důchodovou „reformu“ a vrátí maximální věk odchodu do důchodu na původní úroveň 65 let. V souvislosti s důchodovou reformou bych ještě připomenul, že Fialova vláda podrazila budoucí důchodce v náročných profesích a fakticky jim zamezila možnost dřívějšího odchodu do důchodu.

Podraz? Není to přehnané hodnocení, pane předsedo?

Vláda nedodržela svůj vlastní slib připravit do konce loňského roku legislativní návrh na řešení dřívějšího odchodu do důchodu u více než 100 tisíc zaměstnanců v náročných profesích ve III. rizikové kategorii. Tito lidé měli mít podle původního slibu ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nárok na dřívější odchod do řádného a plného důchodu již od 1. ledna 2025, ovšem na návrh vládních poslanců Marka Bendy (ODS) a Jana Jakoba (TOP 09) bylo toto právo těmto lidem odmítnuto. Jako alternativu vláda Petra Fialy prezentuje možnost využít tzv. předdůchod na základě povinného důchodového spoření v soukromých penzijních fondech a příspěvku zaměstnavatelů.

A to je podle vás špatně, že se lidé dostanou k předčasnému důchodu jinu cestou?

Ne, to není žádné řešení. Tato možnost bude pro drtivou většinu příslušných zaměstnanců v náročných profesích, zejména těch starších, prakticky nedostupná, protože vyžaduje minimálně desetiletou dobu povinného spoření a při navrhované výši příspěvku zaměstnavatelů (4 % z hrubé mzdy) lze částku vyžadovanou zákonem pro možnost čerpání předdůchodu naspořit zhruba až za 40 let! Pokud by byl tento nesmyslný vládní návrh realizován, budou z něj profitovat, na úkor zaměstnanců v náročných profesích, pouze vlastníci soukromých penzijních fondů, spořitelen a bank. Pokud se dostaneme do vlády, budeme iniciovat spravedlivou podobu dřívějšího odchodu do plného nekráceného starobního důchodu pro příslušníky náročných profesí ve III. rizikové kategorii.

Ještě bych se vrátil k těm vaším slovům o krocích vlády proti zájmům drtivé většiny českých občanů. Premiér Fiala minulý týden na Primě říkal, že lidé nemají důvod plakat a třeba špatné podmínky pro podnikání označil za nepravdivý narativ opozice. Za zdražování podle něj může situace spojená s válkou na Ukrajině, a proto vláda nemohla dodržet své sliby…

Premiér Fiala se arogantně vysmívá lidem a podle mého názoru naprosto otevřeně šíří lži a dezinformace. On už tak přirozeně lže, jako dýchá! S ekonomickým dopadem konfliktu na Ukrajině se potýkaly i jiné země, ale nikde tak obrovská inflace a propad reálných mezd nebyl! Nebyl tedy důvod, proč neplnit sliby. Takzvaným konsolidačním balíčkem podnikatelům i dalším občanům rekordně zvednul daně. A špatné podmínky pro podnikání označil za „nepravdivý narativ opozice“? Podle aktuální analýzy Indexu prosperity a finančního zdraví jen za uplynulý rok se naše země ve vstřícnosti k podnikání propadla v rámci Evropy na šestou příčku od konce.

Jen připomenu, že průmyslová výroba v ČR dle údajů Českého statistického úřadu v listopadu roku 2024 zaznamenala meziroční pokles o 2,7 %, což je meziměsíčně více než dvojnásobné zhoršení. A pro naši zemi klíčový automobilový průmysl poklesl meziměsíčně o sedm procent! To je nějaký narativ? To jsou fakta! A ještě připomenu pár faktů, které naopak vyvracejí dezinformační narativ pana premiéra.

Sem s nimi, ať neskončíme u narativů...

Kvůli Green Dealu EU a kvůli Fialově vládě se bude ničit přebytečná dotovaná elektřina ze solárů v kapacitě jednoho bloku Temelína. To je skutečně vrchol absurdity, debility, plýtvání a pálení peněz. Takže lidé dotují elektřinu z fotovoltaiky ze svých kapes, ale na základě umělé podpory obnovitelných zdrojů elektřiny se bude přebytečná elektřina pálit zbůhdarma. V létě je této elektřiny totiž přebytek a aby nepřetížila přenosovou soustavu a protože se její okamžitý prodej nevyplatí, musí se zničit a takzvané mařiče pouštějí do prostředí teplo vzniklé z elektřiny. Takže v létě si budeme ještě více oteplovat prostředí. To je opravdu geniální krok k boji proti globálnímu oteplování. Ukazuje se, že celý Green Deal EU podporovaný Fialovou vládou je jedna velká šílenost – a SPD proti němu bude bojovat ze všech sil.

A ještě připomenu, že v Česku mezi lety 2021 a 2023, tedy hlavně během Fialova vládnutí, přibylo 100 tisíc lidí s těžce rozvrácenou životní úrovní, plyne z dat Eurostatu. A ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že bydlení dnes Čechy vyjde ve vztahu k průměrnému příjmu třikrát až čtyřikrát dráže než v roce 1989.

Dobře, uznávám, že tady narativů moc nebylo. Máte ale nějaké řešení, jak třeba konkrétně bydlení rodin pomoci?

Receptem je zajištění levných energií a tím i zastavení zdražování, snížení daní, zastavení zadlužení a podpora českého průmyslu a živnostníků i podpora dopravní infrastruktury, aby zde byla větší produktivita práce a aby se zisky nevyvážely do zahraničí. Základem našeho plánu je snížení zdanění českých živnostníků a firem v oblasti přímých i nepřímých daní a povinných pojistných odvodů, státní garance dostupných cen energií a odmítnutí škodlivých regulací ze strany EU. SPD má též připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstup státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí, anebo podpory družstevního bydlení.

Když už jsme začali o energiích a jejich ceně, tak deset členských států EU včetně Česka vyzvalo Evropskou unii k úplnému zastavení dovozu plynu a rovněž zkapalněného plynu z Ruska. Je podle vás toto součástí receptu na levné energie?

Fialova vláda prosazuje další poškození českých občanů, protože to povede ještě k většímu zdražení plynu pro české spotřebitele. Ruský plyn je levný a nevidíme žádný důvod, proč bychom ho nemohli kupovat. Při odběru plynu bychom se měli řídit především jeho cenou a kvalitou a našimi zájmy. SPD prosazuje, aby si naše země přímo vyjednala kontrakt na levný ruský plyn bez prostředníků, kteří na tom vydělávají. To samé platí i pro ruskou ropu, která je levná. Zastavení dodávky ruské ropy, které také prosazuje Fialova vláda, prodraží ropné produkty. Chceme mír, ne válku, a nechceme být s Ruskem ve válce.

Měli bychom se ptát, proč předlužená země jako Ukrajina se odstřihla od příjmů za tranzit ruského plynu. Stačí se zeptat, komu to je ku prospěchu. Je to evidentně pokyn z USA, které chtějí odpojit EU od veškerých přímých dodávek ropy a plynu z Ruska. EU musí nakupovat třikrát, možná vícekrát dražší a méně kvalitní americký břidlicový plyn, případně ruský plyn, který nám ale přeprodají se ziskem američtí obchodníci. Chudá a závislá Evropa, to je to, co USA potřebují. Proč nám údajní přátelé chtějí prodávat ropu a plyn dráž než náš údajný nepřítel? Cílem sankcí proti Rusku není pomoc Ukrajině, protože na válku na Ukrajině nemají sankce vliv. Cílem sankcí je likvidace německého a evropského průmyslu ve prospěch hegemonie USA.

Odstřihávání od Ruska má v případě Fialovy vlády i jiné podoby; třeba ministr Mikuláš Bek v rámci reformy vzdělávání zavedl, že se již na základních školách nebude vyučovat ruština…

To je nepřijatelná politizace školství, která poškodí žáky. Pokud bude SPD ve vládě, prosadíme obnovu dobrovolné výuky ruského jazyka. Podle dat České školní inspekce ze školního roku 2022/23 je totiž ruština po němčině druhý nejčastější cizí jazyk, který si děti vybírají k angličtině. V tomto roce se rusky učila pětina deváťáků. Španělština byla až na třetím místě, učila se ji zhruba čtyři procenta deváťáků. Chceme, aby žáci měli co možná největší možný výběr světových jazyků včetně dobrovolné ruštiny. Rusky se hovoří v mnoha zemích bývalého Sovětského svazu a s ruštinou se domluvíte i v některých asijských zemích. Navíc rusky se lze domluvit i s Ukrajinci a mnoho Ukrajinců rusky mluví.