Dva dvojníky Nejedlého a vyřídí celou koalici, směje se Jan Schneider. Bizár jak od Václava Havla

reklama

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4259 lidí

Některé servery se stále baví křikem kolem bývalého poradce Martina Nejedlého. Oživily i otázku, jestli představuje bezpečnostní riziko, nebo ne. Váš názor?

Jestli pan Nejedlý, coby bývalý poradce bývalého prezidenta Zemana a bývalý jednatel ruského Lukoilu, představuje současné bezpečnostní riziko? Buď je padlý na hlavu ředitel BIS, jestli si to myslí a plýtvá operativními prostředky zpravodajské služby sledováním Nejedlého, nebo je padlý na hlavu ten, kdo takovou (des)informaci rozšiřuje třeba „s odvoláním na zpravodajské zdroje“ nebo na ty, které „mají blízko ke zpravodajským službám“ (tj. třeba na ty, kteří bydlí ve Stodůlkách, čím blíže centrále BIS, tím jsou důvěryhodnější).

Jiná věc je ovšem obecně řečeno ta, že být dnes, podobně jako kdysi za „totality,“ předmětem zájmu politické části kontrarozvědky, může být později docela dobře vykládáno jako osvědčení mravní zachovalosti sledovaného.

Jak si vysvětlit, že vůbec mohou mít novináři přístup k utajovaným informacím? Nebo to nejsou zprávy BIS…

Protože to buď nejsou novináři, ale šmíráci, ve skutečnosti pak spolupracovníci, neboli „osoby jednající ve prospěch BIS“.

Anebo to jsou notoričtí práskači, z nichž si někdo dělá šoufky a tahá je za fusekli a krmí jim uši volovinami, přičemž snad jen oni sami si myslí, že dělají pro BIS.

Anebo to nejsou utajované informace, respektive jen si na ně hrají, ale nejsou utajeny v souladu s příslušným zákonem, který praví, že vyzrazení nebo zneužití takové utajené informace může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, přičemž musí být uvedena v seznamu utajovaných informací.

Protože uniklé informace tohoto typu, který zřejmě máte na mysli, působí újmu republice jenom tím, že jsme pro srandu králíkům.

V podcastu Insideru Michala Půra a Tomáše Jirsy oba analyzovali kauzu kolem setkání v dešti a varovali, že se stane to, co kdysi udělali voliči Ivanu Langerovi. Každopádně zpráva dne je pro ně, že vláda Petra Fialy vznikla díky Martinu Nejedlému. Co vy na to? Mimochodem, po Praze se prý říká, že je „novinář Valášek spolupracovníkem BIS a po Praze je jich asi pět.“ I to uvedli v podcastu Insideru. Je to jen ironie?

Já jsem ten podcast zkoušel poslouchat, ale nevydržel jsem, protože to byla snůška pavlačových žvástů, takže jsem se k vámi zmíněné pasáži vůbec neprobojoval, hanebně jsem selhal, to přiznávám bez mučení.



Místo toho bych doporučoval číst denní glosy Erika Besta, které jsou naopak miniaturkami, což je formát skutečných velmistrů, když na minimálním prostoru je on schopen problém uvést, okomentovat a zakončit pointou. Konkrétně myslím na Bestův komentář Falešná omluva ministra Blažka, protože na celé situaci v podstatě neshledává vůbec nic normálního.

To je na tom to příšerné – vláda a média se zabývají naprostými pitomostmi.

A jestli je Valášek spolupracovníkem BIS, není to dobré vysvědčení ani pro jednu z těchto stran.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se omluvil všem, kterých se dotkla zpráva o jeho soukromém setkání. Zaujala vás tato tisková zpráva ODS? Netuším, jestli už reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová.

V tom vidím Blažkovo selhání. Nasypal si popel na hlavu, a tím jeho osobnost naprosto ztratila kontury, měla-li jaké. Podobně jako soudce Fremr nebo prezident Pávek. Kdyby řekli, dělal jsem, co jsem dělal, ale furt jsem to já, a prezident Zeman kdysi řekl, že jen blbec nikdy nemění názor, takže buď berte, anebo nechte být a odešli by středem, nemusel bych vůbec s nimi souhlasit, ale mohli by mít můj respekt.

Takovíto gumítci amébovatí však nikoliv. Možná je však takovéto chování kvalifikačním předpokladem pětidemoličních politiků – a obávám se, že nejen jejich.

Psali jsme: Bobošíková o Blažkovi na koberečku u Pekarové. Uliční výbory blednou Babiš (ANO): Pamatujete Nagano? Až se vrátíme do vlády, sport pro nás zase bude prioritou „Distancování od Blažka“ Veselo na Pirátském fóru. A Chvilky svolávají akci Niedermayer (TOP 09): Babiš uvažoval jako trhovec na tržišti

Mimochodem, do jaké míry je vůbec rozumné se podobnými věcmi, o kterých hovoříme, zabývat? Co s těmi, kteří už životní „náraz do zdi“ mají za sebou a nechtějí ho opakovat?

Je dobré se těmi věcmi zabývat pouze pro výstrahu a ponaučení. Premiér Fiala zase vytáhl jednu ze svých trapných „filipik“, když udělal rozdíl mezi nepřijatelnou situací, kdy by si Blažek tu schůzku domluvil, třeba pětiminutovou, a mezi situací tolerovatelnou, kdy se odehrála nedomluvená pětihodinová schůzka. To je tak blbé, že na to snad ani nejsou protiargumenty. Připomíná mi to bonmot, jak šitý na Fialu: Lže tak, že ani opak není pravdou.

Člověku je opravdu trapně, když sleduje současné výstřednosti takzvané politické garnitury exekutivní i zákonodárné, která je snad nejhorší od založení Československa.

Ten Fialův otcovský příhovor Blažkovi, aby se už nikdy nic takového neopakovalo, mi připomněl slavnou scénu z Havlovy Audience, kdy se pivovarský sládek, zaúkolovaný Státní bezpečností, snaží spisovatele Vaňka přesvědčit, aby se nestýkal s jakýmsi Holubem /alias Kohoutem/. Stačí jen pozměnit jména:

„Blažek: Nezlobte se, ale já se přece můžu stýkat, s kým chci — Fiala: A říkám snad něco jinýho? Stýkejte se, s kým chcete! To je vaše nezadatelný právo! Do toho vám přece žádnej nemůže kecat! To si nemůžete nechat vzít! Jste přece chlap a ne nějaká onuce! To je zásadní věc! — Blažek: No vidíte — Fiala: A on to jistě taky pochopí, ten Nejedlý, že se budete stýkat, s kým chcete? Nebo ne?“

Když je nejhůř, za všechno můžou politici nebo novináři, případně naopak. Pane Schneidere, na koho bychom mohli ještě svést průšvihy českých kabinetů, potažmo demokratického systému Západu? Tedy kromě Východu. (úsměv)

Těch škůdců je opravdu hodně. Nejedlý je jeden případ za všechny. Stačí teď, aby byl viděn s dalším z koaličních politiků, a dotyčný bude vyřízen. Teď si představte, kdyby opozice našla ještě jednoho nebo dva dvojníky pana Nejedlého, kteří by se začali pohybovat v prostoru mezi Strakovkou, Sněmovnou a Senátem, a byli by vskrytu sledováni různými opravdovými novináři nebo jejich napodobeninami, kteří by dokumentovali jejich – třeba jen letmé – kontakty s koaličními politiky. To by byl masakr! A nejlepší na tom by bylo, že si ho tito takzvaní politici připravují na sebe sami.

Skutečným problémem Západu tedy je, že negeneruje osobnosti, ale preferuje osoby univerzálně přizpůsobivé a mdlé mysli. Stačí, když si uvědomí, že za normálních okolností by se nikdy do podobné funkce neměli šanci dostat. Takoví lidé budou sloužit do roztrhání těla. Bohužel, není to naše republika, komu slouží, ale to už je na jinou debatu.

Psali jsme: Pokyny z ciziny? Jurečka ještě vloni plánoval důchodovou reformu zcela jinak, rozebírá docent Valenčík Romancov zavrhl vězněného Navalného: Jde mu víc o moc Vondráček (ANO): TOP 09 a STAN jsou do Dozimetru namočeni víc, než se původně zdálo Válek představil řešení nedostatku antibiotik. Včetně boje proti „nadužívání“



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE