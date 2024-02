Dveřmi, oknem, komínem nám to euro budou cpát. Drahé oslavy ministra Dvořáka a melouni ve žlutomodrém hábitu

„STAN si dělá zcela co chce, cpe nám euro horem dolem, dveřmi, oknem, komínem. Premiér je strašně slabý, nechává sebou totálně zametat,“ říká Petr Mach. Lídr evropské kandidátky SPD by především vyhodil ministra Dvořáka a zrušil jeho nesmyslný post, který sestává z propagace eura a vyhazování veřejných peněz na pompézní oslavy dvaceti let v Unii.

Sledujeme v posledních dnech trochu neuvěřitelné dění kolem vládního zmocněnce pro euro. Ministr Dvořák jej jmenoval, aniž o tom kdokoliv věděl, pak zase bylo jmenování zrušeno. Co na tuto rošádu říkáte?

Celá kauza ukazuje, že STAN si dělá zcela co chce, cpe nám euro horem dolem, dveřmi, oknem, komínem. Premiér je strašně slabý, nechává sebou totálně zametat. Na podrazy STAN není schopen nijak reagovat.

Co vůbec říct na působení „ministra pro Evropu“ Dvořáka, který zdědil portfolio, jehož účelem bylo připravit české předsednictví a nyní jeho smysl není úplně jasný?

Pan Dvořák se chová jako nějaký zástupce EU u nás, místo aby hájil naše zájmy vůči EU. Podle popisu práce má hájit zájmy ČR na jednáních Rady nebo připravovat podklady pro naši vládu. On to ale pojal jako prostor pro propagaci zavedení eura nebo organizaci oslav výročí vstupu do EU za peníze daňových poplatníků. Přiznala to i kandidátka STAN do eurovoleb Nerudová, že chtějí být „ambasadorem“ EU. Kdyby bylo po mém, Dvořáka bych z vlády vyhodil a celý jeho post, který nedává žádný smysl, bych zrušil.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan si pochvaloval, že díky této partyzánské akci se v přijímání eura pokročilo nejvíce za celých dvacet let. Co na to říkáte?

Ano, myslel jsem si ještě před půlrokem, že téma euro je u nás mrtvé, a STAN to najednou začal tlačit hlava nehlava. Ale tlačí na pilu, jak se říká. I když většina ministrů by asi euro chtěla zavést, pokud možno hned, je tady naštěstí veřejné mínění a většina lidí má v tomto více rozumu. Lidé to těmto eurofanatikům musejí jasně dát najevo ve všech nadcházejících volbách.

Debatu o euru sledujeme od počátku roku, kdy jeho přijetí podpořil prezident Pavel a ministr Dvořák se vysmál české koruně jako „pidiměně“. Co podle vás tato debata zatím ukázala?

Na mě ten nečekaný odstavec v projevu prezidenta Pavla působil nelogicky, jako kdyby mu ho tam někdo jako Dvořák vecpal. STAN se rozhodl k agresivní volební kampani, kdy chce při padajících preferencích vládních stran urvat co nejvíc euronadšených voličů na úkor ODS, Pirátů a lidovců. Takto jim to jako taktiku zřejmě poradil nějaký expert na marketing. Budou se dál posmívat české měně, České republice a do nebes vynášet vše z Bruselu, aby se stali pro nekritické nadšence EU volbou číslo jedna. Proto jsou z nich nervózní hlavně koaliční partneři. My na to spíš zíráme s údivem.

Na druhou stranu: Co říkáte argumentu, že inflace posledních let a trochu rozpačitá reakce ČNB ukazuje, že samostatná měnová politika může být i nevýhodou?

Naše inflace byla vysoká kvůli strašné chybě, kterou ČNB udělala v letech 2013–2017, když zafixovala kurz k euru. Už jsme z toho venku a očekávám, že statistický úřad ohlásí velmi nízkou meziroční inflaci za leden. Ta epizoda s fixním kurzem a vylétnutím inflace nám ukázala, jaké by byly trvalé důsledky vstupu do fixního kurzu ERM II a zavedení eura – tedy trvalá inflace bez návratu k normálu.

V rámci EU čelí členské státy trvalému tlaku na centralizaci a odevzdávání pravomocí do Bruselu. Ve kterých oblastech očekáváte, že tento tlak bude v horizontu příštího pětiletého volebního období nejintenzivnější?

Chtějí hlavně zrušit princip jednomyslnosti (tedy práva veta členských států) tam, kde ještě zbyl, tedy v daních a zahraniční politice. Budou chtít také vybrat více peněz pro Brusel na úkor členských států z prodeje emisních povolenek.

Sledujeme další ambiciozní plány na dekarbonizaci kontinentu, s plánem na snížení o 90 procent do roku 2040. Existují nějaké reálné náznaky, že se tyto cíle podaří splnit?

Je to holé šílenství. Průmyslová výroba se kvůli tomu propadá a propad bude pokračovat, dokud toto zelené šílenství nezastavíme.

Proti greendealovým plánům se hlasitě stavějí evropští zemědělci. Očekáváte, že tyto eurovolby budou ovládány agendou tohoto protestu?

Ve Francii určitě ano. Zemědělcům začalo docházet, že jim politika EU škodí. Euro je sice kvůli STANu hlavní téma eurovoleb u nás, ale jinak to je určitě Green Deal.

Požadavky zemědělců se dotýkají i protekcionistické ochrany evropského zemědělství. Jak se jako ekonom a vyznavač volného trhu díváte třeba na jejich odpor proti obchodní dohodě EU s jihoamerickou organizací Mercosur, která má být zásadním příspěvkem k omezení světových celních bariér?

Farmáři v západní Evropě byli vždy proti volnému dovozu, což je z jejich pohledu logické. Obchod s potravinami ale byl u všech dohod o volném obchodu velmi politicky citlivou položkou, a potraviny bývaly z takových dohod obvykle vyjmuty. Osobně jsem naprosto přesvědčený, že bez greendealových a dalších euroregulací by evropští zemědělci byli konkurenceschopní a dovozu argentinského hovězího by se nemuseli bát.

V souvislosti s programem Green Dealu se hovoří o vlivu ambiciozních europoslanců ze zelené frakce. V tomto volebním období byl mimořádně silný; vy si jako europoslanec pamatujete jejich působení v minulém volebním období. Myslíte, že jejich očekávané oslabení po těchto volbách může vést k přehodnocení některých těchto ambiciozních plánů?

Tu zelenou ideologii mají v sobě hluboce zakořeněnou i hlavní vládnoucí kliky v EU – socialisté, lidovci a liberálové. Vezměte si třeba Ursulu von Layenovou, předsedkyni komise, ta je z CDU – tedy z vládnoucích křesťanských demokratů. Z českých poslanců zase pro Green Deal vehementně hlasuje ANO a celý zbytek jejich „liberální“ frakce.

Pokud bude zvoleno méně zelených poslanců podle jména, ale budou tam dál politici jiných barev, kteří jsou skrytě Zelení, nic se nezmění. O Zelených říkalo, že jsou melouni – zvenku zelení, uvnitř rudí. O straně evropských lidovců EPP pak můžeme říct, že jsou melouni zabalení do žlutomodrého hábitu.

