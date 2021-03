EU nám napaří nové daně a všechno zdraží, varuje Okamura. A ještě nám vyhrožují, že nechceme jejich šunty. Čím dřív zmizíme, tím lépe

Konečně se nám daří prosadit do ústavy právo lidí na legální držení zbraně a právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní. Vlastním již více než dvacet let zbrojní průkaz a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu v disciplíně trap – a konečně máme šanci odrazit silný nátlak EU na postupné omezování nás, legálních držitelů zbraní. Je nás v ČR celkem 320 tisíc, kteří vlastníme zbraň, včetně myslivců, policistů a vojáků. Ve Sněmovně právě prošel prvním čtením návrh změny ústavy, tak doufám, že to nebudou ostatní strany zdržovat! SPD prosazuje, aby byla do ústavy včleněna věta: „Právo bránit život svůj, či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“ Já prosazuji již dlouhou dobu právo na to, aby občané České republiky mohli legálně držet zbraň, a ne vždy jsme se tady setkali s pozitivním přístupem.

Ten důvod, proč je to velmi důležité začlenit do ústavy, je hlavně to, že se dostáváme jako Česká republika pod tlak Evropské unie. Dostáváme se pod velký tlak Evropské unie na odzbrojování a omezování legálních držitelů zbraní. A to je pro SPD absolutně nepřípustná věc, protože Evropská unie ukrajuje postupně z naší suverenity opravdu kolečko po kolečku, je to ta salámová metoda, až nám potom už nezůstane vůbec nic. Takže my se opravdu musíme postavit těmto tlakům z Evropské unie na omezování střelců, ale i rybářů v souvislosti s olovem a s těmi podobnými záležitostmi. Jak víme, EU plánuje registraci legálních držitelů zbraní a jejich totální kontrolu.

Hnutí SPD má v této souvislosti také zásadní návrh zákona, který už tady téměř tři roky leží ve Sněmovně, a je to náš návrh zákona, který bych pojmenoval podle jednoduchého hesla „můj dům, můj hrad“. Chceme posílit právo na tzv. nutnou obranu, tedy že když někdo překoná překážku (vypáčí okno, vylomí zámek, přeskočí plot) a přepadne vás nebo vaše blízké doma, ten, kdo se brání a je přepaden, bude vždy v právu. Dnes to tak bohužel neplatí a soudy posuzují přiměřenost obrany. Jak má ale nad přiměřeností obrany přemýšlet třeba rozespalý člověk, kterému v noci lupič vykrádá dům, a ještě ohrožuje jeho manželku a děti? Navíc vidíme, že na našem území přibývá i nelegálních imigrantů. Každou chvíli policisté nějaké zadrží v kamionech a je to podle mě jen vrchol ledovce. Jeden z takových nelegálních muslimských imigrantů, Abdalláh Diallo z Afriky, byl u nás vloni odsouzen za znásilnění nezletilé dívky u Terezína. Těch případů, kdy imigranti u nás někoho napadli, je více. Lidé musejí mít možnost se bránit.