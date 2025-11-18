Sleva 30%? Ne, 0. Black Friday se blíží a pasti už jedou

Trh do velké míry narovnala poslední novela zákona o chraně spotřebitele, která nastavila jasná pravidla pro uvádění slev. Veškerá oznámení o slevách musejí obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za jakou ho prodejce nabízel v době třiceti dnů před poskytnutím slevy. Z této takzvané referenční ceny se pak vypočítává skutečná výše slevy.
V praxi dochází k tomu, že někteří obchodníci toto pravidlo dodržují jen nedůsledně, nebo dokonce vůbec. Pro zákazníky je orientace v cenách složitá a časově náročná. Někteří z nich o nové povinnosti pro uvádění slevových cen dokonce ani nevědí. Zákazníkům pomáhá projekt HlídačShopů.cz, za kterým stojí trojice společností Apify, Keboola a TopMonks. „Hlídač shopů je neziskový projekt, jehož cílem je chránit české spotřebitele před vynalézavostí marketingových oddělení velkých českých e-shopů. Monitorujeme vývoj cen produktů na největších českých e-shopech včetně uváděné slevy a ‚původní ceny‘, ze které byla sleva vypočítána. Příklady, na které jsme narazili, vnímáme jako jasné klamání zákazníka,“ uvádějí tvůrci aplikace HlídačShopů.cz.
Jejich projekt hlídá a nahlašuje nejčastější prohřešek velkých obchodníků, ke kterému dochází po novele zákona o ochraně spotřebitele. Obchody se někdy uchylují k tomu, že v dostatečném časovém odstupu před slevovou akcí uměle navýší cenu zboží tak, aby se pozdější „sleva“ počítala pro ně výhodně z této zvýšené ceny. Zákazník si toho nevšimne a produkt přeplatí v domnění, že dělá výhodný obchod.
Podvodné chování obchodníků kontroluje Česká obchodní inspekce. Ve třetím čtvrtletí 2025 rozdala obchodním řetězcům pokuty v celkové výši 7,49 milionu korun za 87 odhalených pochybení. HlídačShopů.cz se nebojí ani velkých hráčů. Uvádí příklad řetězce Mall.cz, který u aku vrtačky falešným zvýšením původní ceny vyčaroval black friday slevu 45 % místo skutečných 2 %. Konkurenční Alza.cz podle HlídačShopů.cz prodávala koloběžku zlevněnou na 6 290 Kč ze 7 500 Kč, ale uváděla jako původní cenu 9 999 Kč. Tím ze 16% slevy udělala 37% slevu, která vypadá lépe. Po zveřejnění informací zareagovala i ČOI. Je potřeba dodat, že tyto příklady jsou už několik let staré a chování velkých prodejců se zásadním způsobem zlepšilo.
Potvrzují to data z loňské analýzy black friday. „Hlídač shopů je tu již sedm let, novela zákona definující výpočet reálných slev již dva roky. Díky tomu na největších námi monitorovaných českých e-shopech ve většině případů nenarazíme na klamavé praktiky, co se týče zobrazování slev. Bohužel se stále najdou prodejci, kteří se slevami pracují hodně divoce, někteří se přitom na oko snaží dodržet nová pravidla, někteří ani to ne,“ uvádí Jakub Balada z HlídačeShopů.cz. U prověřených českých obchodníků je riziko podvodu nízké, zákazník narazí na problémy spíše v případě, že nakupuje na zahraničních tržištích, která evropská pravidla vůbec neřeší. Třeba na českým zákazníkům dobře známém čínském tržišti Temu.
Výsledky hodnocení v roce 2024 daly skvělou známku obchodníkům Alza.cz, Benu.cz, Lékárna.cz, Datart.cz a KnihyDobrovský.cz. Průměrná výše slevy u nich odpovídala tvrzení a u Knih Dobrovský byla ještě o procento vyšší. Další obchodníci jako Pilulka.cz, AAA Auto nebo Mall.cz vykazovali jen drobné záporné odchylky. Větší odchylku vykazoval obchod s parfémy Notino.cz, který podle HlídačShopů.cz udával v reklamách vyšší slevy, než jaké nabízel po prokliku na e-shop.
HlídačShopů.cz monitoruje slevové akce i nyní, před letošním black friday. Výsledky českých e-shopů jsou docela dobré, ale je prostor ke zlepšení. U Alza.cz hlídač z více než 95 tisíc produktů ve slevě zjistil odlišnosti u 28 tisíc, průměrná reálná sleva je 13 %, ale průměrná uváděná sleva je 17 %. Konkurenční Datart.cz uvádí průměrnou slevu 23 %, ale skutečná je 17 %. Podobné odchylky vykazují i obchody Globus.cz, Benu.cz, dm.cz, itesco.cz, KnihyDobrovský.cz, Mironet.cz, Notino.cz, Rohlík.cz a Tchibo.cz.
Skvělé výsledky ukázal HlídačShopů.cz u specialisty na foto a video Megapixel.cz a u lékárny Pilulka.cz, kde výše slev odpovídá skutečnosti. Naopak špatné výsledky vykazují supermarket Lidl.cz (průměrná uváděná sleva 31 %, reálná sleva 9 %), supermarket Košík.cz (uváděno 26 %, reálně 14 %), pod polské Allegro patřící Mall.cz (uváděno 13 %, reálně 0 %), zahradní specialista Mountfield (uváděno 40 %, reálně 12 %), jeho rival Obi.cz (uváděno 21 %, reálně 12 %) a drogerie Tetadrogerie.cz (uváděno 30 %, reálně 0 %). Všechna data včetně podrobností zveřejňuje HlídačShopů.cz na svém webu a jsou průběžně aktualizována. Je šance, že s příchodem black friday se čeští zákazníci ještě dočkají lepšího zacházení. Naznačují to loňská data, která celkově vycházejí lépe než aktuální stav. Možná že v tak pečlivě kontrolovaném období si prodejci dají větší pozor.
Spotřebitelé se mohou opřít o doporučení pro bezpečné nakupování, které pro letošní black friday vydala Česká obchodní inspekce.
„Anonymní e-shopy představují pro spotřebitele závažné riziko a v této souvislosti doporučujeme spotřebitelům využít seznam rizikových e-shopů na stránkách ČOI, kde si mohou ověřit, zda se jimi vybraný e-shop na tomto seznamu nenachází,“ varuje Česká obchodní inspekce.
