Fiala se bude snažit zalíbit. A nebude jiný než Babiš, myslí si Matěj Gregor

Máte za sebou historicky první shromáždění vašeho spolku Odchod.eu. Jaký z něj máte pocit? Přineslo shromáždění vašich členů něco nového?

Jsem v prvé řadě rád, že se nám shromáždění, po roce a půl plném restrikcí, povedlo zorganizovat. Samozřejmě jsme rozrůstající se organizace, která už má několik set členů po celé České republice. Mám z něj výborný pocit. Osobní setkávání s lidmi dokáže vždy celou organizaci nabít další energií. Zvláště pak, pokud se setkají lidé s podobnými názory a stejným cílem. Vytyčili jsme si nové cíle, shodli se na tom, na čem je třeba pracovat a začali aktivizovat členskou základnu. Ohlasy byly dobré a těším se na práci.

Kromě bilancování dosavadní činnosti vašeho spolku jistě došlo i na nejbližší plány. Prozradíte, co připravujete a jakým konkrétním aktivitám se chcete věnovat?

Určitě se o to rád podělím. Musíme pracovat s tím, jak je naše organizace velká a podle toho si dávat realistické, ale smysluplné cíle. Chceme být hlídacím psem demokracie, který bude kontrolovat současnou, prounijní vládu. Chceme být připraveni na všech frontách v případě, kdy se bude vláda snažit o nevratnou integraci do struktur současné EU. Naším úkolem je informovat občany o aktualitách, které se nás týkají a souvisí s politikou EU. Většina médií tuhle práci zanedbává. Zároveň musíme moderní a jednoduchou formou prezentovat hlavní důvody, proč je členství v EU dlouhodobě nevýhodné. Pracovat s fakty, vysvětlovat a naše vysvětlení dostávat mezi více lidí.

Odchod.eu nesmí být debatní kroužek, který bude přesvědčovat již přesvědčené lidi, ale naopak. Musíme se vydat ven z komfortní zóny a s kvalitně zpracovaným obsahem vyrážet mezi lidi, kteří o EU nepřemýšlejí kriticky, případně je témata politiky nezajímají. Takoví lidé jsou klíčem pro to, aby se začala vést i ve vyšších patrech politiky debata o nepřijetí eura a referendu o vystoupení. Máme výborné zázemí, řadu odborníků mezi členy a troufnu si říct, že i ten správný způsob komunikace, který umí zasáhnout nové skupiny lidí. Budeme odvádět černou práci za politické strany a snažit se být vidět.

Českou republiku čeká ve druhém pololetí letošního roku předsednictví v Evropské radě. Tuším správně, že chcete této příležitosti využít k prezentaci vašich kritických postojů k EU?

Evropská unie potřebuje, aby zazněla hlasitá kritika na Green Deal a aby konečně politici většího počtu zemí zatáhli za záchranou brzdu. Zdá se mi totiž, že vedení EU je odtrženo od reality a absolutně nevnímá, jaké jsou opravdové problémy a priority. Místo posilování soběstačnosti, řešení energetické krize a snahy o opravdovou jednotu a spolupráci, se Evropská unie řítí do jakéhosi „degradování“ naší životní úrovně prostřednictvím Green Dealu a dotování zemí v Africe. O těchto a dalších věcech již informujeme a v době našeho předsednictví budeme informovat ještě intenzivněji.

Zdá se, že politika vlády Petra Fialy bude na rozdíl od předchozího kabinetu výrazně prounijní. Odrazí se to podle vás také na českém předsednictví?

Petr Fiala se bude snažit zalíbit. Troufám si předvídat, že jeho styl komunikace bude nápadně podobný tomu, který známe od Andreje Babiše. V Česku se bude snažit prezentovat jako střízlivý realista, který se nebojí proti EU vystoupit. Avšak ve chvíli, když se za ním zavřou dveře v Bruselu nebo Štrasburku, už z něj bude prounijní politik, který jménem naší země podpoří veškeré plány EU, ať už jejich dopady na ČR budou jakékoliv. Českého předsednictví by se měla ujmout opozice a využít mediální záběr na tuzemskou politickou scénu ke konstruktivní kritice vládní politiky.

V posledních dnech jste se ostře opřel do financování neziskových organizací, kdy jste upozornil na to, že přestože se na plnění rozpočtu EU podílíme úplně všichni, s evropskými dotacemi mohou počítat pouze ty organizace, které „drží basu s EU“. Dokonce mluvíte o tom, že neziskové organizace jsou zdrojem lukrativního byznysu. Co vás k tomu vede?

Je to zkušenost. Odchod.eu je vlastně taky neziskovka. Akorát my EU kritizujeme a nežádáme o žádné dotace. V České republice existuje řada organizací, které Evropskou unii horlivě podporují. Takové organizace jsou pak placeny z dotací EU, státu, případně jim posílají příspěvky samotní politici. Namátkově mě napadne neziskovka Pulse of Europe, případně Evropské hodnoty. Ve většině těchto organizací se lidé živí z dotací tím, že vysvětlují výhody Evropské unie, to mi přijde naprosto špatně. Politické neziskové organizace by neměly mít právo na dotace včetně té naší. Evropská unie využívá naše příspěvky k tvorbě dotací, kterými upevňuje svůj vliv a posiluje svou vlastní propagaci. A nejedná se o malé částky. Některé organizace čerpají miliony korun ročně.

Ostře jste také kritizoval přístup Evropské unie k nelegální migraci, a to, že z unijního rozpočtu přispíváme Turecku na boj s migrací. Co je podle vás na dosavadním postupu špatně?

Českou republiku však v posledních měsících trápí rostoucí inflace a energetická krize, jejíž příčinu mnozí vidí také v unijní zelené politice. Jste stejného názoru?

Nejsem zatím vystudovaný ekonom, abych mohl situaci podrobně rozepsat. Velmi se mi však líbí ekonomické analýzy Lukáše Kovandy, Markéty Šichtařové. O vlastní analýzu budu také žádat naše inženýry, ekonomy, které ve spolku máme. Věřím, že současná situace je zaviněna politikou EU. Stačí se podívat na ceny emisních povolenek, které už teď překročily hranici, kterou nikdy pokořit neměly, případně až za desítky let. Ceny energií také ovlivňuje vypjatá situace na rusko-ukrajinské hranici. Inflace je extrémní, a pokud rychle neklesne, bude mít pro naši ekonomiku fatální a dlouhodobé následky.

V polovině února proběhla také akce „Dost bylo Bruselu“, na které se kromě vás objevila řada dalších kritiků Evropské unie. Jaký jste měl dojem z této akce?

Jsem rád, že se takové akce pořádají. Řada mých kritiků si pochopitelně dala práci s lustrací ostatních řečníků a přisuzovala mi všechny jejich názory, to mě trochu pobavilo. Akce to byla výborná. Sešli se lidé různých věkových kategorií, různého vzdělání a různých názorů, kteří se však shodovali na tom, že bude dobré z Evropské unie odejít. Doufám, že podobné akce brzy osloví i nové lidí a končícími opatřeními se budou konat po celé ČR. Sami chceme jako spolek přispět k tomu, aby se podobné akce uskutečnily v Ostravě a v dalších městech mimo Čechy. Věřím, že by o to byl zájem a rád bych dával prostor zkušeným, ale také novým řečníkům. Poznal jsem řadu dalších mladých lidí, kteří mají skvělé vědomosti a názory a těším se, až jim budeme moci dát větší prostor.

