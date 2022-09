Fiala svetr nenosí, tak si přes sebe vezme dvě saka... Šlápnou do ho*na a ještě se v něm vyválí, popsal Vyskočil „komunikaci“ vlády

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Dodnes mám v paměti některé perly z novinových titulků 50. a 60. let. Ale takovou pitomost, jakou je ‚Svetrem proti Putinovi!‘, tak takovou blbost jsem neviděl, ani nečetl!“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil. „Tolik arogance a pohrdání obyčejnými lidmi v několika větách jsem ještě nezažil,“ říká pak na reakci premiéra Fialy k demonstraci na Václavském náměstí. V Nedělním ránu nešetří Pekarovou, Černochovou ani Langšádlovou a zmiňuje i „zděšenou Mirku“. „Šlápnout do hovna a ještě se v něm vyválet!“ padlo mimo jiné. A je tady vzkaz i pro Mitrofanova a pro premiéra…

„Pamatuji se, jak jako děti školou povinné jsme četli novinové titulky od různých novinářských veleduchů a pak jsme si z toho dělali nezřízenou srandu. Třeba takové: „Včasná sklizeň - rána do vazu americkým imperialistům!“ To nám už tenkrát připadalo jako taková velepitomost, že jsme to při různých příležitostech hned citovali. Můj kamarád a správný žižkovský uličník Karel Chaloupka, syn motocyklového závodníka, nelenil, a když jistá holčička, šprt, vyhrála soutěž ve sběru papíru, tak se Karel přihlásil a hlásil poťouchle paní učitelce: „Evička také teď zasadila ránu do vazu americkým imperialistům, že soudružko učitelko?“ Chudinka paní učitelka vůbec nevěděla, co na to říct a špatně skrývala, jak se dusí smíchy,“ vzpomíná na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Svetrem proti Putinovi“? Takovou blbost jsem neviděl…

„Dodnes mám v paměti některé perly z novinových titulků 50. a 60. let. Ale takovou pitomost, jakou je „Svetrem proti Putinovi!“, tak takovou blbost jsem neviděl, ani nečet! Paní Pekari-Adamová, ta umí zaperlit, to se jí musí nechat. Tu demokraticky nepřipustí někoho do místopředsednictví parlamentu, tu nabádá cizí občany, jak mají a nemají volit,“ chytá se za hlavu herec a dodává.

„Ty naše holky ve vládě vůbec dělají té genderové politice medvědí službu. Snaží se ze všech sil, aby potvrdily heslo jednoho francouzského filosofa, tuším, že to byl Voltaire, který říkal, že ženy do politiky nepatří. Peloton těch, co už tam dávno neměly být, vede jasně paní Pekari, v závěsu za ní hned paní Černochová, která si spletla roli uvážlivé ministryně s rolí bohyně války Pallas Athény. Její ostuda se dostala až na půdu OSN, ale jí to, zdá se, nevadí. Paní Langšádlová, to ani nemá cenu komentovat.

A rozhodně do této dívčí party patří „zděšená Mirka“. Všechny ale dokonale ovládají umění, jak se říká v lidovém jazyce: „Šlápnout do hovna a ještě se v něm vyválet!“ Plácnou vždycky někde nějakou trapnou veleblbost, ale neváhají ji potom ještě vehementně obhajovat, místo aby taktně mlčely a doufaly, že se na to v tichosti zapomene. V obhajování pitomostí jim hojně pomáhají servilní novináři, případně další kolegové z vlády, kteří se chtě nechtě tím pádem v tom exkrementu také omočí,“ kroutí nevěřícně hlavou Ivan Vyskočil.

Zblbla našeho ubohého pana profesora… A vlezdoprdelka…

„Dávám tímto za vinu paní Pekari, že nám svým heslem se svetrem úplně zblbla našeho ubohého pana profesora Fialu. Viděl fotky z demonstrace na Václaváku, a tam nebyl snad nikdo ve svetru. Čili žádný svetr proti Putinovi? Z toho pan profesor vydedukoval, že to jsou patrně samí Putinovi příznivci. Asi mu jeho poradce škodolibě zatajil, že bylo ten den docela vedro. Jo, ve svetru bych se tam asi upekl. A tak pan profesor vypustil z úst hodnocení celé akce. Ale teď vážně. Musím říci, že tolik arogance a pohrdání obyčejnými lidmi v několika větách, jsem ještě nezažil. A to pan Topolánek uměl být pěkný hulvát, ale takto urazit lidi by stěží dokázal,“ pokyvuje smutně herec a podotýká.

„Samozřejmě, že opět spřátelená media jeho výrok obhajují a krkolomně se snaží na nějakých nepodstatných příkladech dokázat, že má pravdu. Například Saša Mitrofanov, také takový vlezdoprdelka, píše, že celá demonstrace a nespokojenost s vládou je způsobena jen nedostatečnou komunikací vlády s občany. Tahle karta se vždycky vytáhne, když něco nefunguje a nikdo neví, co s tím. Tak je to způsobeno špatnou komunikací,“ krčí rameny Ivan Vyskočil a pokračuje.

„No já jsem jenom obyčejný hloupý občan, ale obávám se, že určité věci mi asi nikdo ‚nevykomunikuje‘! To, že vyrábíme levně dostatek elektrické energie, tu levně pošleme do Německa a pak si naši energii z Německa za draho koupíme? Myslím, že kdyby mně, nebo tomu nejprostšímu sedlákovi, který má jen všech pět pohromadě, chtěl někdo vysvětlit, že je to vlastně báječné a v pořádku, tak na to by nestačil se svým uměním komunikovat ani pan profesor Fiala! I kdyby byl svatý Jan Zlatoústý. A tak promiňte, pane Mitrofanove, nemyslím, že potíže jsou z nedostatečné komunikace s občany, ale z toho, že ‚Fialová‘ vláda dělá jeden sek za druhým, případně nedělá pro české občany vůbec nic. Tedy mimo štvaní na Babiše, Naopak dělá věci, které se příčí zdravému rozumu,“ říká rázně herec a obrací se na premiéra.

Některé české rodiny nemají na zaplacení obědů dětem ve školní jídelně…

„A nakonec to páně Fialovo osočení z ‚prokremelské‘ demonstrace? Pane premiére, to, že demonstrace není proukrajinská, nutně neznamená, že je prokremelská. A to, že už lidé začínají mít dost té bezbřehé pomoci Ukrajině, jste si zavinili sami. Ta bezbřehá a štědrá pomoc příchozím z Ukrajiny, zatímco některé české rodiny nemají na zaplacení obědů dětem ve školní jídelně? To samozřejmě budí u českých lidí nevoli. Zejména když vidíme, že mnozí ani tu pomoc nepotřebují,“ domnívá se herec a vysvětluje. „Nejsou to jen ti, kdo si pro dávky jezdí v drahých autech, ale je zde také mnoho těch, kdo využili otevřené náruče a přihrnuli se ze západní Ukrajiny, kde se vůbec nebojuje. Ale pozor! Neobviňuji z toho vůbec Ukrajince. Dokonce ani ty Ukrajince, kteří jen chytrácky využili štědré pomoci a nadále ji využívají. Stará úsloví jsou pravdy platné po všechny časy: „Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere“!“ pokyvuje herec a podotýká.

„Je přece nutné rozlišovat, kdo opravdu pomoc potřebuje, a kdo se jen přijel napakovat! A to samé platí i pro naše tzv. nepřizpůsobivé. Kdo opravdu pomoc potřebuje, a komu jdou jen ručičky doleva, se přece musí rozlišovat! Domnívám se, pane Mitrofanove, že vysvětlit, proč je naše vedení tak hloupé, že dává takto a bez ptaní, je prostě nemožné. To asi také nezachrání ani ‚úžasná komunikace‘. Ani pan Fiala, ani pan Rakušan nám takové počínání srozumitelně nevysvětlí. A co případ Dozimetr a zlodějny pana Hlubučka a Redla a na ně navázaných politiků – také špatná komunikace?“ ptá se Ivan Vyskočil.

Na závěr pak přidal i tradiční PS:

„Tak paní Pekari nás zachrání druhým svetrem a navíc tím Vladimiru Putinovi vypálíme rybník, případně zasadíme ránu do vazu, abych se držel té novinářské terminologie. No jo, ale pan premiér přece vůbec svetr nenosí? Takže panu profesorovi je třeba doporučit, aby si nejen proti Putinovi, ale i proti zimě na sebe navléknul přes svoje sako ještě druhé sako,“ vzkazuje Ivan Vyskočil a s pořádnou dávkou sarkasmu dodává. „Tak sláva... a máme vyhráno!“

