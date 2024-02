Fialova pračka na peníze tomu říkají... Jste na profesora Nutellu hrdí? Okamura už se musel smát

Fialova vláda zradila naši republiku, jelikož se český ministr při hlasování alibisticky zdržel, jak již avizoval. Hnutí SPD odmítá tzv. migrační pakt EU, který nám vnucuje kvóty na africké a islámské imigranty či povinnost zaplatit zhruba půl milionu korun za odmítnutého migranta! Navíc v určitých případech nebude možné se kvótám a přijetím imigrantů vyhnout ani zaplacením „výpalného“. Nechceme tu africké a arabské imigranty ani šíření islámu ani mešity! Nechceme násilí v naší zemi a že by se naše země podobala Orientu či Africe! Pokud budeme ve vládě, a hnutí SPD o to usiluje, otevřeme na úrovni EU znovu tzv. migrační pakt a budeme ho odmítat. Uděláme maximum pro to, aby se u nás migrační pakt neaplikoval, a současně budeme prosazovat referendum o vystoupení z EU.

Asi nejvíce medializovaným tématem v Poslanecké sněmovně tento týden byl návrh zákona o manželství homosexuálů. Co jste říkal na průběh debaty, která kolem toho probíhala?

Institut manželství, jak vyplývá i z významu tohoto slova, je vztahem muže a ženy, a tak by to mělo zůstat. Hnutí SPD ale podporuje rozšíření práv v rámci partnerství stejnopohlavních párů. Nepodporujeme ale adopci dětí homosexuály.

Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů či transsexuálů a homosexuálové i transsexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.

Jsem rád, že stanovisko SPD v této věci mohla představit bývalá ministryně spravedlnosti, senátorka, advokátka a vysokoškolská učitelka JUDr. Daniela Kovářová, která se stala dalším nezávislým odborníkem SPD. V SPD bude mít v gesci rodinnou politiku.

Zůstaneme u tématu genderu. Politické neziskové organizace tlačí na to, aby byla možná úřední změna pohlaví bez kastrace. V dopise adresovaném premiérovi Petru Fialovi uvádějí, že současný právní rámec České republiky v této oblasti zaostává za jinými evropskými zeměmi a že vystavuje trans osoby nehumánním podmínkám. Je podle vás správné měnit v občance pohlaví jen na základě projevu vůle?

SPD nesouhlasí s tím, aby k oficiální změně pohlaví mělo stačit „pouhé“ prohlášení na matrice a potvrzení od lékaře, jelikož pohlaví nelze označit za volitelnou disciplínu podle toho, jak se kdo zrovna vyspí a co si ten den vybere. Pohlaví je biologicky předem dané. V případě pouze „papírové“ změny pohlaví by došlo ke komplikacím v sociálních a sportovních kontextech, jako například, že ženy budou otcové svých dětí a muži jejich matkami. Muži se budou vydávat za ženy v ženských šatnách, na toaletách a na závodech budou neférově vítězit ve sportech, což už vidíme na Západě. Musíme si uvědomit, že jakékoliv změny v této oblasti budou mít na společnost dopad jako na celek a že by vedly k jejímu rozvratu.

Když jsme u tématu genderu, tak je neuvěřitelné, že „pravicová“ a „konzervativní“ Fialova vláda plánuje zavádět unijní genderové kvóty na ženy. Velké korporátní společnosti, jejichž akcie se obchodují na kapitálovém trhu, by měly mít povinnost zajistit, aby v jejich vedení byly alespoň ze třetiny zastoupeny ženy. Podle hnutí SPD mají při obsazování pozic rozhodovat schopnosti, nikoli kvóty. Rovněž to má být svobodné rozhodování soukromých subjektů. Když bude chtít nějaká firma dobrovolně zaměstnávat 100 % žen, ať si je klidně zaměstnává. Má to být ale svobodná volba. To, co prosazuje Fialova vláda a Evropská unie, je jen marxistické genderistické plánování. Ale když už jsme u toho genderu – kdyby EU a Fialova vláda byly unijně marxisticky soudružsky zásadové, musely by přece prosazovat kvóty pro každé z 99 pohlaví, nebo kolik jich teď podle některých bláznů je... (smích)

Mladí lidé čelí i jiným nástrahám. Nyní se hodně debatovalo o tom, jak děti a mladí lidé na Karlovarsku končí v nemocnici kvůli bonbonům s kanabinoidem HHC. Měla by na to nějak reagovat vláda?

Látka HHC není v tuzemsku zakázaná. Jde o kanabinoid, jenž se získává z konopí. Ministerstvo sice tvrdí, že se tuto látku snaží zakázat, ale zatím se chová laxně. Regulaci trhu s novými psychoaktivními látkami měl řešit pětikoaliční návrh novely zákona o návykových látkách, která tyto tzv. psychomodulační látky přímo zakázat nechce, ale umožní jejich regulaci, například zákaz prodeje dětem. Piráti se ve svých vyjádřeních dokonce chlubili, že zabránili zákazu HHC, čímž pirátsky působí coby lobby pro obchodníky s narkotiky.

Novela prošla Sněmovnou prvním čtením už 26. září, byl však tak nekvalitně zpracovaný, že jej bylo nutné kompletně přepracovat, na čemž přislíbilo pomoc ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka, a proto byla lhůta na projednání ve výboru pro zdravotnictví prodloužena až na 90 dní. Ani po 90 dnech však žádný komplexní pozměňovací návrh nevznikl a předkladatelé z řad pětikoalice se s ministerstvem stále dohadují na podmínkách.

Tvrzení protidrogového koordinátora Vobořila z ODS, že legislativu není možné posunout dál, jelikož Sněmovna obstruuje, se nezakládá na pravdě. Na vině je nekvalitně připravený zákon a laxnost ministerstva zdravotnictví. Dětem a mladistvým tím jsou i nadále přístupny látky, které mohou ohrozit jejich život. Pro pětikoalici je evidentně důležitější například korespondenční volba než zdraví a život dětí.

Celou neschopnost ministerstva zdravotnictví dokresluje fakt, že v České republice je nedostatek dětských lékařů a další půjdou brzy do důchodu. Svého praktického lékaře nyní nemá téměř 200 tisíc dětí!

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka tento týden představil svůj návrh revize a sloučení sociálních dávek. Jdou podle vás jeho změny správným směrem?

Návrh ministra Jurečky je nedostatečný, byly by potřeba více razantní kroky. Hnutí SPD od počátku svého parlamentního působení považuje za jednu se svých hlavních priorit ukončení zneužívání sociálních dávek. Předložili jsme v tomto směru v letech 2020 a 2021 již dva konkrétní a rozsáhlé návrhy zákonů, v minulém i v tomto volebním období, ale poslanci stran současné vládní koalice vždy zabránili jejich schválení.