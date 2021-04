Foldyna ve varu: Slovní útok bělocha na černocha je tvrději potrestán, než fyzický útok černocha na bělocha?! UEFA je rasistická. Zlo zadupat do země!

reklama

Sklad ve Vrběticích v roce 2014 měli odpálit dva ruští agenti, stejní, kteří měli otrávit Skripala. Oznámili to členové vlády na základě vyšetřování BIS v sobotu večer, věděli o tom ale už od 7. dubna. Co si o tom všem myslíte?

Odolám pokušení říct, že s Ruskem je to velmi špatné, když má na vše dva univerzální agenty, kteří navíc všechno zpackají. Celá věc je poměrně jednoduchá. Buď pachatele toho útoku obviníme, jasně prokážeme jejich vinu, necháme na ně za teroristický útok vydat mezinárodní zatykač a pak je zavřeme, až zčernají, nebo pachatelům jejich vinu jasně neprokážeme, a pak nám nezbude nic jiného než se Rusku omluvit a doufat, že naši omluvu přijme. To jsou jediné dvě možnosti a všechno ostatní jsou jen prázdné kecy.

Pokud by se pachatelům podařilo prokázat vinu a zároveň se podařilo prokázat, že pachatelé jednali na přímý příkaz Kremlu, tak musíme využít veškerých možností, které jsou k dispozici, aby Rusko, či kohokoli dalšího, na něco podobného do budoucna přešla chuť. V takovém případě bychom ale měli vyšetřit ještě další okolnosti.

Mluví se o odtajnění zprávy, ke kterému nejprve vyzval Andrej Babiš. Jan Hamáček zase varuje, že Rusové nesmí vědět vše, co „víme my“. Měla by být zpráva veřejná?

Ano, zveřejnění je jediná možnost, jak vyvrátit podezření, že celá věc je jen zpravodajskou hrou, která má za cíl například vyřadit Rusko z tendru na Dukovany nebo ovlivnit podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Pokud jsou důkazy tak nezvratné, jak tvrdí Piráti, TOP 09, ODS a další, tak Rusům nezbude nic jiného než přiznat vinu a posypat si hlavu popelem. Toho se pan ministr Hamáček a takzvaný Demoblok bojí? To se mi nějak nezdá.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Velvyslanectví v Rusku je paralyzováno, Moskva mluví o vlivu Američanů v celé události a svůj podíl, jako vždy, odmítá. Podaří se vztahy obnovit? A za jak dlouho?

Nakonec se vždy vztahy obnoví – vždyť i s Německem se dnes bavíme docela normálně, a to nás německá okupace stála přes tři sta tisíc lidských životů. Jak dlouho bude trvat obnova vztahů s Ruskem, si teď ale netroufnu tvrdit. Ve hře je příliš mnoho neznámých. Že je v současné době u nás vliv Američanů enormní, asi není nutné nijak zvlášť rozebírat. Stačí se podívat, kolik je ve vládě, v Poslanecké sněmovně a dalších vlivných institucích spolupracovníků Aspen institutu.

Psali jsme: Štefec (BOS): Ministr Kulhánek se stal kandidátem na idiota roku Roušky jsou k ničemu. Rozestupy ve školách? Bezvýznamné. Německý soud učinil přelomový rozsudek. Pouze na PL Středočeská hejtmanka: V areálu Galerie v Kutné Hoře je nové očkovací místo ,,Podělají Vrbětice a Rusko je pošle na Skripala?" Výbuch: Kontroverzní muž po letech promluvil

Rusko vyslalo část armády k hranicím s Ukrajinou, což se setkalo s negativní reakcí Evropské unie, Spojených států amerických a dalších zemí. Ukrajina tvrdí, že se musí připravit na obranu země a žádá stažení vojáků, Rusko tvrdí, že dochází k porušování Minských dohod. Jak situaci vnímáte vy?

Myslím si, že Rusko, stejně jako jakýkoli jiný stát, si může na svém území pohybovat svými vojsky, jak uzná za vhodné. To, že se bruselská byrokratická oligarchie snaží odvést pozornost od vlastní neschopnosti, či možná dokonce od vlastního zločinného jednání, vyprovokováním vzájemného konfliktu mezi dvěma velmi si blízkými národy, tedy mezi Rusy a Ukrajinci, pokládám za nechutné. Svědčí to o tom, že státům Evropské unie vládne koalice bezskurpulózních neschopných i všehoschopných monster a totálních patlalů.

Jaké zločinné jednání unijních politiků máte na mysli?

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17934 lidí

Spojené státy uvalily sankce, čin Ruska odsoudily a chystají další kroky. Moskva také varovala USA před vypuknutím konfliktu kvůli americkým lodím nedaleko Krymu s tím, aby se držely dál. Jaký vliv na vztahy mezi Amerikou a Ruskem bude tohle všechno mít?

Na vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem to samozřejmě nemůže mít jiný vliv než špatný. Všimněme si také, že zatímco Rusku je vyčítán pohyb vojsk na ruském území, tak pohyb ozbrojených sil Spojených států amerických mimo území Spojených států, a to dokonce v blízkosti ruských hranic, je v pořádku. Zajímavé...

Jak by se k celé věci měla postavit Evropská unie?

Nijak. Evropská unie se nedokáže postarat ani sama o sebe a je už každému leda k smíchu. Ostatně dost jasně to dal najevo například turecký „sultán“ Erdogan, když unijní „královně“ Ursule von Leyenové (předsedkyně Evropské komise, pozn. red.) při jednání ani nenabídl židli. Kdysi hrdé evropské národy jsou dnes ponižovány kdejakým otrapou, který by ještě nedávno omdlel hrůzou z představy, že Evropany urazí. Počítám, že paní Leyenová v ostré reakci na urážku nejvyššího představitele Evropské unie pošle zase do Turecka naše peníze, aby si Turci dál mohli budovat armádu, která Evropě třeba jednou zakroutí krkem. Evropa páchá sebevraždu.

Jaké je tedy vaše hodnocení Evropské unie v přístupu k vakcínám, covid pasu nebo celkově pomoci členským státům?

Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako vždycky: Velkohubá gesta a prohlášení, jež byla následována žalostným výsledkem. Kdyby nešlo o lidské životy a zdraví, tak by nám ti paňácové, tetky a všechna další pohlaví v čele Evropské unie mohli sloužit alespoň jako klauni. Bohužel ale o lidské životy jde.

Fotogalerie: - Restart trhů?

Tomáš Petříček skončil jako ministr zahraničí. A opět se mluví o Rusku. O tom, že chtěl vyřadit Rusko z dostavby Dukovan, o tom, že neprosazoval Sputnik V jako prezident Miloš Zeman a tak dále. Může na tom něco být?

Anketa Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí? Je mi to líto 3% Není mi to líto 93% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12609 lidí

Jak jeho odchod vnímáte vy? Co bylo z vašeho pohledu důvodem?

Odchod pana Petříčka vnímám jako konec jedné z ostud České republiky.

Jakým byl ministrem zahraničí ve srovnání se svými předchůdci?

Byl to nejhorší ministr zahraničí v naší historii. Vím, že do mrtvol se nekope, ale já jsem tento názor neskrýval, ani když byl pan Petříček ve funkci, tak by ode mě bylo pokrytecké, kdybych teď říkal něco jiného.

Slávistický hráč Ondřej Kúdela nesmí deset zápasů hrát kvůli podezření, že řekl svému černému protihráči ve Skotsku něco do ucha, podle protihráče něco rasistického. Za následné napadení a nevpuštění českého hráče do kabin a za zákrok na brankáře, který skončil se zlomenou lebkou, dostali skotští hráči zákaz na tři a čtyři zápasy. Slávističti fanoušci jsou na nohou, i čeští politici se staví za Kúdelu a nesouhlasí s rozhodnutím UEFA. Čeho jsme to svědky?

Jsme svědky situace, kdy slovo černocha má větší váhu než slovo bělocha, a kdy neprokázaný slovní útok bělocha na černocha je potrestán několikanásobně tvrději než fyzický, a podle všeho i dost zbabělý, útok černocha na bělocha. To je ovšem rasismus jak vyšitý a UEFA je tedy rasistickou organizací. Měli bychom zvážit, zda se naše kluby a naše reprezentace mají účastnit akcí, které tento rasistický spolek pořádá. Vím, že jde o peníze, ale někdy jsou situace, kde je nutné trvat na principech, i když to něco stojí. Pokud budeme tomuto zlu ustupovat, tak se nám to vymstí a náklady pak budou ještě vyšší. Vzpomeňme si, kam vedlo ustupování nacistickému Německu. S jídlem zkrátka roste chuť, a proto je zlo nutné zadupat do země už v zárodku.

Negativní stanovisko vyjádřil i Hrad, kancléř Vratislav Mynář napsal dopis pro UEFA, kde rozhodnutí odsoudil s tím, že Češi nepokleknou a čeští fanoušci se nedají zastrašit. Je to adekvátní reakce?

Je to ze strany Hradu ještě velmi mírná reakce.

Začíná podle vás platit presumce viny? Tedy podezření nad důkazy?

Ano, začíná. K potrestání bělocha už podle všeho stačí jen neprokázané obvinění ze strany černocha. Myslím, že něco podobného neobsahovaly ani Norimberské zákony. Jedna postava z filmu Pulp Fiction by asi řekla: Starý dobrý rasismus je zase zpátky a jede na plný pecky.

Ve Sněmovně jste ve čtvrtek řekl, že se budíte v noci hrůzou z představy vlády Pirátů a ODS. Proč?

Pokud někdo podporuje rasistické a fašistické organizace, jako je například Black Lives Matter, či Antifa, tak se z hrozby jeho vlády musí budit hrůzou každý člověk se zbytkem pudu sebezáchovy. A Piráti a spol. zmíněné organizace otevřeně podporují.

Psali jsme: Balkánské zápisky: Nesnadný úkol Západu přesvědčit Balkán a bývalé sovětské satelity Silná slova: Testování dětí? Adolf Eichmann taky jen vypravoval vlaky Duka k Vrběticím: Pane prezidente, mluvme jedním hlasem. Jsme ohroženi „Varuji vás.“ V ČT nečekaně o řežbě s Ruskem. Vrbětice a uprchlíci. Pak bylo zle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.