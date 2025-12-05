„Absolutní hnus.“ Konečná o tom, co chystají sudetští Němci v Brně

„O co se v protahování změny premiéra hraje“? Ptáte se na Facebooku. O co, podle vás?
O účast na Evropské radě. Ta proběhne 18. prosince a bude mít velmi zajímavý program. Mimo jiné další peníze pro Ukrajinu. Takže to bude poslední možnost Fialy s prezidentem v zádech zavděčit se Ursule a Zelenskému.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Nebo naopak může být tato Evropská rada první příležitostí stran nové vládní koalice realizovat to, co v oblasti zahraniční politiky slibovaly. Tedy odmítnout migrační mechanismus, ukončit podporu války a místo peněz a zbraní na stůl dávat na stůl mírové návrhy. Já jsem jednoznačně pro tuto variantu.
Pokud by se náhodou stalo, že pan prezident podlehne tlaku svých přátel po boku a jmenování premiéra Babiše bude dále brzdit, pak by měla nová koalice využít své většiny v Poslanecké sněmovně a určit mantinely. Ostatně ČR je parlamentní republikou, v níž je vláda podřízena Poslanecké sněmovně. Ne obráceně.
(pozn. redakce: prezident v době, kdy jsme dělali rozhovor, oznámil, že A. Babiše jmenuje premiérem příští týden v úterý)
Nedávno jsme se dočetli o obřím korupčním skandálu na Ukrajině, teď skončil i šéf kanceláře ukrajinského prezidenta…. Jak se v této souvislosti postavit k další finanční podpoře pro Ukrajinu? Co říci na postoj Bruselu?
Šéf kanceláře prezidenta Zelenského nebyl jen tak někdo. Sám Zelenský jej označoval za velice blízkého člověka, který měl díky tomu obrovskou neformální moc. Ostatně šušká se, že změny v orgánech zabývajících se korupcí, které na Ukrajině vyvolaly mimořádnou vlnu nevole, byly na základě toho, aby bylo ochráněno právě Zelenského okolí.
Osobně mě nepřekvapilo, že korupční skandál vyšel na povrch. Spíše mě překvapilo, jak dlouho to trvalo. Ale řekla bych, že toto je zatím jen špička ledovce. Vždyť různé studie hovoří o tom, že až 1/3 veškeré finanční, ale i vojenské pomoci Ukrajině, je předmětem korupčního jednání a nekalých praktik.
„Evropský obranný průmysl – další prasárna EU“, napsala jste také na Facebooku. Můžete to prosím i pro naše čtenáře rozebrat?
Evropský parlament schválil 25. listopadu jednu zásadní věc. Jmenuje se evropský obranný průmysl. A co to bude znamenat? Odklonit ještě více veřejných financí do kapes zbrojařů.
Ale to není všechno. Je v tom schovaná další obluda. Tou je vyhlášení stavu krize dodávek či stavu bezpečnostní krize. Pokud kupříkladu bude v EU scházet dostatek civilních materiálů, jako je třeba ocel, které se ale dají využít i ve zbrojení, může Evropská komise Radě navrhnout aktivaci stavu krize dodávek. V tu chvíli může Komise začít přikazovat evropským firmám přednostní objednávky. Jakékoliv ostatní, již uzavřené objednávky budou muset jít stranou.
Stav bezpečnostní krize je naprosto vágní ustanovení. V případě jeho aktivace může Komise opět zadávat přednostní objednávky i za cenu zhoršení standardů na pracovišti a enviromentálních standardů. Slyšíte to? Kde jsou fanatičtí stoupenci Green Dealu Gregorová, Nerudová, Kolář a další? Komise bude mít též možnost vynutit si transfer jakéhokoliv materiálu přes členské státy a také prodloužení pracovní doby, aby předností objednávky byly zhotoveny co nejdříve. Toto je nejhrubší útok na práva zaměstnanců, který jsme tu dosud měli. Před čímž varovali i zástupci odborů.
Hlasovali pro to mimo Gregorovou a Nerudovou samozřejmě zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů, STAN a překvapivě i hnutí ANO. Pro přijetí hlasovala i paní Bartůšek za Přísahu…
U EU ještě zůstaneme. Jak jste také na Facebooku zmínila, „rada EU schválila kritizovaný Chat Control“. Co to pro lidi znamená a jakými slovy byste toto rozhodnutí okomentovala?
Po masivním odporu občanů evropských států se zdálo, že vlády členských zemí EU byly donuceny ustoupit ze svých pokusů o masivní sledování internetu skrz Chat Control.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Dokonce i česká vláda Petra Fialy složená ze stran, které Chat Control dříve vítaly, se musela nakonec na Radě postavit proti šmírování. Dánsko, jež na prosazení tohoto nařízení silně tlačilo, bylo také nuceno ustoupit.
Ale touha vědět, co si občané píšou, je pro některé evropské politiky zjevně stále příliš vysoká. Dánsku se nakonec včera podařilo Radou protlačit nový návrh textu, který již neobsahuje povinnost monitorovat veškeré soukromé zprávy a zavádí monitorování jako dobrovolnou možnost pro poskytovatele online služeb a sociálních sítí. Na druhou stranu jim však ke šmírování umožňuje použít umělou inteligenci k analýze textů. Zároveň obsahuje návrh na povinnou verifikaci věku, kdy každý uživatel sociálních sítí bude muset dané síti poskytnout informaci o svém věku, ať již jde o biometrický sken či sken dokladů.
Soukromé společnosti jako je například Google, Meta či X by tak získaly přistup k ještě citlivějším datům. I kdybychom uvěřili tomu, že tyto společnosti mají pouze altruistické úmysly a s našimi osobními daty zachází skutečně eticky, poskytujeme stále více dat, které mohou být ukradeny při hackerských útocích.
Tento návrh nijak nepřispívá k boji proti zneužívání dětí online a jeho hlavním cílem je pořád monitoring internetu, i když ne v takovém rozsahu, jak si někteří vysocí evropští úředníci a politici původně přáli. Proto je potřeba neustupovat a proti snaze o šmírování na internetu neustále bojovat.
Dodám jen, že proti Chat Control jsem byla od počátku – mimochodem ještě v době, kdy zástupci ANO a SPD ještě hlasovali PRO tento návrh.
Pojďme na závěr zpátky k nám. Velkou diskuzi vyvolala informace o odchodu jihočeského hejtmana Kuby z ODS. Překvapilo vás to? A jak odhadujete další vývoj této strany?
Myslím, že pan hejtman Kuba – jakkoli se s ním politicky jen těžko shodnu – pochopil, že v ODS/SPOLU není místo pro úspěšné jedince s vizí. Přednost mají různí leštiči klik, nekritičtí kývači a ti, kteří odhodili základní hodnoty ODS – třeba konzervativní pohled na svět. V Evropském parlamentu pak ODS dovedla na svých křídlech do této instituce lidi, kteří hlasují pro co nejtvrdší Green Deal, pro co největší federalizaci, chtěli by vyměnit korunu za euro a sebrat ČR ještě více ze své svébytnosti. V ODS po sjezdu žádnou zásadní změnu nevidím. Unavený Fiala bude vyměněn za kývače Kupku a pojede se vesele dál. Co se týče pana Kuby, tak tam bude záležet na mnoha faktorech. Vybudovat v českém prostředí nový relevantní subjekt je nesmírně obtížné. V rámci jižních Čech se mu podařilo uspět, zda se tento úspěch přelije i do jiných krajů, to teprve uvidíme.
Novinky.cz přinesly informaci, že prý „média sestavila seznam ruských kolaborantů v Europarlamentu“ a jste mezi nimi údajně i vy. Čím jste si to, podle vás, zasloužila? A co byste autorům tohoto seznamu vzkázala?
Zdá se mi, že žijeme v nějakém jiném matrixu. Podporovat mír je proruské? Dávat přednost financování zdravotnictví, důchodů, školství před zlatými záchody přátel Zelenského režimu je proruské? Hlasovat proti nekonečnému harašení zbraněmi a dávat přednost diplomacii je proruské? To už se všichni zbláznili?
EU už nedělá nic jiného než to, že se zabývá Ukrajinou. Mě do Evropského parlamentu lidé zvolili, abych tam řešila jejich problémy a prosazovala program, který jsem jim předložila. Ten jsem nevyměnila za koryta. Ani jej systematicky neporušuju jako končící Fialova koalice.
Celý ten žebříček je naprosto k smíchu. Jestli se Evropa - potažmo Evropský parlament - bojí jiných názorů, nechť volby zruší a vybírá si jen poslance, kteří vše odkývou. Nemusí jich tam být 21, ale za ČR by stačil jeden - třeba taková prodavačka titulů Nerudová by byla ideální adept. Ta odkýve všechno.
A máme tady ještě jedno velmi diskutovaná téma. Co říci na chystaný sjezd organizace, která sdružuje sudetské Němce, který se má příští rok konat v Brně? Souhlasíte s touto akcí?
Je to absolutní hnus. Proti tomu naše brněnská a jihomoravská buňka bojuje už mnoho let, protože tohle je pouze vyvrcholení aktivit, které směrem k sudeťákům zahájilo město Brno ještě za vedení tehdejšího primátora ANO Petra Vokřála. Nejprve to byly různé pochody smíření, stavění Posselta na oltář spolupráce a nyní to pokračuje sjezdem. Co přijde příště – nabídne se jim majetek, který byl po odsunu Němcům zabaven a o který nikdy nepřestali usilovat? Vždyť Posselt se staví pro zrušení dekretů prezidenta Beneše, které dodnes brání různým nacistickým kolaborantům a stoupencům, aby se přihlásili o rozsáhlé majetky.
Je ostuda, že se něco takového má vůbec konat. Vidíte podobné aktivity v jiných zemích, z nichž bylo německé obyvatelstvo odsunuto? Ne, tam by si to nedovolili…
