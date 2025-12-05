„Konečně se přiznali.“ Vyoral udeřil na lokaje

Prosinec bude evidentně měsícem čekání. Co myslíte, dočkáme se dřív Ježíška, nebo vlády? Vadí vám zdržování jejího vytvoření?
Začíná to vypadat, že se dříve dočkáme i Ježíškova vzkříšení než nové vlády. Protahování ze strany věčného prominenta a převlékače uniforem s IQ 107 mi vadí, ale to je tak vše, co s tím mohu dělat. Protokolář má zkrátka instrukce dané a jeho loutka instalovaná do funkce prezidenta musí notičky dodržovat. Mimochodem jak by se asi štětečky z mediálního a politického mainstreamu ostentativně pohoršovaly, kdyby takto Miloš Zeman protahoval jmenování premiérem prefabrikáta Fialy a jeho diletantské družiny?
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Andrej Babiš se prý vzdá Agrofertu. Věříte, že tak skutečně učiní? A záleží vám na tom?
Mně na tom nezáleží. Pro mě je to nekonečný příběh, který mě přestal bavit prakticky na začátku. Podobně jako Čapí hnízdo. Lidé Babiše – ano záměrně zmiňuji Babiše a nikoliv ANO – zvolili navzdory Agrofertu. Stejně tak už jednou u vlády s Agrofertem byl. Tedy moc nerozumím tomu, co se kde změnilo. Každopádně pakliže tak činí kvůli politické funkci, pak mě na první dobrou napadají tři nejpravděpodobnější odpovědi. Jakože jich bude jistě více a ta správná bude zase někde mezi… Buď se zbláznil, nebo mu křeslo premiéra v důsledku přinese více než Agrofert, nebo se Agrofertu zase tak úplně nevzdá. Blázna bych vyloučil. A že by se chtěl bít za Českou republiku a její občany navzdory svému byznysu vylučuji s pravděpodobností hraničící s jistotou. Tomu by snad nevěřil ani naivní hňup typu Haška, Tuny či Drahoše. Zbytek a další odpovědi možná přinese čas.
Andrej Babiš ještě není premiérem, ale Tomio Okamura už je předsedou sněmovny a začal úřadovat ohledně zahraničních cest. Například cesta na Slovensko byla bez účasti budoucí opozice, která začala naříkat a pak se na Slovensko vydala po vlastní ose. Není to pokrytectví, když ve vládě nenechali na Ficově Slovensku nit suchou?
Samozřejmě že to pokrytectví je. Stejně jako nemalá část agendy a činností, kterou politici napříč stranami vykonávají. Ovšem jak známo z jejich předvolebních slibů, demokratická opozice běžně neví, co říkala a hlásala ještě včera. Respektive třeba i ví, ale hlásá, proklamuje a koná, jak se jim to zrovna hodí. Což ovšem zase není u politruků všeho poddruhu nic moc výjimečného.
Vladimir Putin nám prý vyhrožuje válkou, alespoň podle mediálního mainstreamu. Považujete výrok „Nechceme s Evropou vést válku, ale pokud bude chtít, jsme připraveni“, za vyhrožování?
Považuji to za standardní výrok v rámci slovních přestřelek vrcholných představitelů mocností během neshod a třenic. Vzhledem k tomu, co všechno západní politici hlásají i konají ve prospěch zkorumpované vládnoucí ukrajinské junty, mne Putinovy výroky připadají poměrně logické a relativně adekvátní pro danou situaci. Nadnesu pak ještě jednu tezi či otázku k zamyšlení, která se nabízí po celosvětově úspěšně odehrané Hře na covid. Kdo ví, zda to všechno rovněž není společnými silami inscenováno. Samozřejmě nezpochybňuji to, že obyčejní lidé, jako vždy přicházejí o životy, majetky a domovy… Tak jako vždycky.
Od bývalého českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského přišlo přiznání, že na téma Ukrajiny říkal prázdné fráze. „Byl jsem součástí systému, který měl tuhle komunikační linku,“ uvedl. Co říkáte na takové „součásti systému“?
Že jde konečně o veřejné přiznání toho, jak lokajsky funguje drtivá většina nejen našich politiků. A negramotů mediálního mainstreamu též. Zkrátka oportunisticky, bezpáteřně a bez kouska cti v těle papouškují prorežimní agendu a nezřídka i celé prefabrikované fráze jak cvičené opičky. Což vlastně se vším nerespektem i jsou. Omluva všem opičkám. A činí tak navzdory důsledkům, které to pro zemi a hlavně občany, které mají zastupovat, přináší. Za což by měli být po zásluze přísně potrestání. Toho se ovšem nedočkáme.
Donald Trump zřejmě vojensky zasáhne Venezuelu. Je to zklamání, nebo to bylo celkem očekávatelné?
Z hlediska vývoje a Trumpových prohlášení v posledních týdnech bohužel očekávatelné. Američtí jestřábi zkrátka neustále potřebují šířit po celém světě svou „demokracii“ humanitárně ochuzeným uranem. Že jsou ve Venezuele jedny z největších zásob ropy, je pak samozřejmě jen čistá náhoda a bonus navíc. Rusko-ukrajinský konflikt, coby proxy válka USA a jejich vazalů proti Rusku, zdá se, nepřinesl kýžené ovoce, tak je potřeba rozpoutat a přiživit něco nového... Měli jsme válku proti komunismu, terorismu, globálnímu oteplování a klimatické změně, proti covidové pseudo pandemii... A teď zřejmě začne proti drogovým dealerům. Hlavně bububu a kdo není s námi, je proti nám. Ohraná písnička, ale refrén na některé z nás bohužel stále zabírá… A druhé zvolení Trumpa by nikdy nebylo povoleno a uskutečněno, kdyby nebyl těmi za oponou a za zrcadlem vybrán a povinován. Jinak všichni ti, co ženou druhé do nesmyslných válek, by měli stát se svými rodinami v čele vojsk v první linii. A dovolím si rovněž citovat slova Ernesta Hemingwaye: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“
autor: Karel Šebesta