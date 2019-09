František Matějka popisuje střet se „zastánci klimatického alarmismu“: Argumenty nevidí, neslyší. Nechtějí. Už se těší na peníze cizích lidí...

ROZHOVOR „Zdraží všechno. To je neúprosná logika. Boj proti změnám klimatu je vlastně geniální nástroj, jak dostat z lidí a firem ještě více peněz. To vše schované za kombinaci vzletných slov a vyvolávání strachu. Ve skutečnosti se přerozdělí ty peníze, které by měli všichni lidé použít na přizpůsobení se (změnám klimatu), do kapes jen některým z nich, aniž by to vyřešilo problém,“ vysvětluje v rozhovoru pro PL.cz František Matějka, předseda Strany nezávislosti ČR.

„Neskočme na klimatický alarmismus. Zničilo by nás to.“ Tak zní titulek vašeho blogu. V čem to nebezpečí spočívá? A neohrozí opatření v rámci tohoto boje konkurenceschopnost našeho průmyslu? Nezdraží energie a následně potraviny, což dopadne na lidi s nižšími příjmy? Nevyluxují nám peněženku? Nemohou si tato opatření dovolit jen bohaté země?

Primární nebezpečí spočívá ve ztrátě dalšího kusu svobody a zavedení nových nástrojů k ovládání lidí. Ruku v ruce s tím dochází k dalšímu masivnímu přerozdělování peněz z rukou těch, kteří je vydělat umí, do rukou těch, kteří ve většině nikdy nic nového nevytvořili. Zdraží všechno. To je neúprosná logika. Pokud totiž vezmete z veřejného balíku peníze na něco, co je sežere, a nic nového nevytvoří, je naprosto logické, že musí zdražit všechno, odkud ty peníze vznikly. Průmysl, výroba, doprava, služby. Všechno. Boj proti změnám klimatu je vlastně geniální nástroj, jak dostat z lidí a firem ještě více peněz. To vše schované za kombinaci vzletných slov a vyvolávání strachu.

Má vůbec boj s klimatickou změnou nějaký smysl?

Nemá. Jediným účelem je zbohatnutí loajálních elit a udržení si mocenských pozic v době, kdy jiné nástroje lidé prohlédli a přestávají je akceptovat. V době změn klimatu, které byly, jsou a budou planetě navěky přirozené, se můžeme jen přizpůsobit. Člověk nemůže fakticky udělat nic, co by se změnami klimatu hnulo. Boj proti změnám klimatu ve skutečnosti přerozdělí ty peníze, které by měli všichni lidé použít na přizpůsobení se, do kapes jen některým z nich, aniž by to vyřešilo problém.

Na druhou stranu kritiky klimatického alarmismu mohou obviňovat z toho, že je jim životní prostředí a osud této planety lhostejný. Jak budete argumentovat?

Vedl jsem mnoho diskusí se zastánci klimatického alarmismu. Předkládání argumentů je zbytečné. Nevidí je a neslyší. Nechtějí. Jedni se už těší na peníze cizích lidí, které by jim z očí do očí neukradli, protože na to nemají odvahu. Skrze tzv. záchranu planety se krade snadněji a anonymně. Druzí jim k tomu hrají stafáž, aniž by z toho fakticky něco měli. Racionální jádro diskuse neexistuje. Jde o fanatismus nebývalého rozměru.

Praporečníkem tohoto tažení je švédská školačka Greta Thunbergová. Lodí doplula do New Yorku a OSN jí poslala na uvítanou šestnáct plachetnic. Je toto normální? A jak se díváte na mediální pozornost, které se jí dostává?

Ta mediální pozornost je na první pohled naprosto zvrácená. Ale jen na první pohled. Základem existence média je prodej jeho prostoru. Média potřebují prodávat a nic neprodává víc než téma, které vyvolá akce a reakce z obou stran emočně vyhroceného sporu. A teď si do toho modelu zasaďte kombinaci nemocného dítěte a levicovými médii podporovaného boje proti změnám klimatu, který je sám o sobě emočně výbušný. A máte koktejl, který vás prodá. Progresivní levice ovládla převážnou většinu západních vlád i médií. Součástí toho všeho je v podstatě zneužitá Greta Thunbergová. Za normálních okolností by každá zdravá společnost musela odsoudit zneužívání nemocného dítěte. V případě klimatického alarmismu už neplatí ani tento základní hodnotový postoj.

Tvrdíte, že Evropská unie je levicový projekt. Proč?

Dá se říci, že ze Západu mizí Západ?

Rozhodně. Dosáhli jsme historicky nejvyšší míry blahobytu společnosti, a to setrvačností v důsledku předchozí existence a prosazování původních západních hodnot. Jsme na vrcholu, zlenivěli jsme, ztrácíme pud sebezáchovy, obezřetnost a schopnost vidět nebezpečí, nehlídáme si záda. Na vlastních hranicích máváme bílou vlajkou v ruce, místo abychom v ní drželi vojenskou zástavu. Ti, kdo to vidí, mají podle mě historickou povinnost udělat všechno pro to, abychom tento trend alespoň zpomalili. Nejen kvůli našim předkům, kteří za svobodu a nezávislost pokládali své životy, nýbrž i pro naše děti.

U nás se v těchto dnech hodně řeší socha Koněva? Jak tuto záležitost vidíte?

A také možné zastavení trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, kde byl podezřelý z dotačního podvodu. Jak to je? Není hlavní problém nikoliv v Babišovi, ale v dotacích jako takových?

Babiš je jen jedním z důsledků, nikoliv příčinou problémů. Podobné problémy provázejí dotační programy po celou dobu jejich existence. Za dotace politici korumpují a kupují si voliče. U dodavatelů existují dvojí ceníky. Jedny pro soukromoprávní objednávky a druhé pro ty dotační. To, co by normálně stálo deset jednotek, stojí z dotací třeba dvacet, protože na cestě je hodně natažených rukou. A celé je to nepostižitelné, protože v případě soudu musí soud porovnávat tzv. obdobné projekty, takže ve skutečnosti porovnává dotované předražené s dotovanými předraženými a vyjde mu, že je to cena tzv. obvyklá. Ano, základní příčinou jsou dotační systémy z veřejných peněz, které se neměly nikdy a za žádných okolností dostat do soukromoprávního prostředí. Kdybych měl politickou moc, byl by tento dotační systém jedním z prvních, který bych s odpovědností péče řádného hospodáře s veřejnými penězi okamžitě zařízl.

autor: Oldřich Szaban