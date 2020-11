Funebrák: Došly nám rakve. Radost z kšeftu? Ne. Máme obavy

ROZHOVOR Masivní nárůst počtů nakažených koronavirem z posledních týdnů výrazně zasáhl i do pohřebnictví. Situaci pro ParlamentníListy.cz podrobně vykresluje Oskar Trejbal, majitel významné pohřební služby Odysea z Ústeckého kraje. „Sledujeme v posledních týdnech nárůst kolem 55 procent,“ zmiňuje s tím, že se určitý čas potýkali i s nedostatkem rakví, chladicích kapacit i zahlcením krematoria. Trejbal odmítá, že by se v jeho oboru dalo mluvit o jakékoli radosti z většího „kšeftu“, naopak zmiňuje obavy i psychický tlak.

Dopady pandemie onemocnění covid-19 se v posledních týdnech podepsaly hlavně na českém zdravotnictví. Stát budoval záložní nemocnice, některé standardní byly dost přetížené. Jak se to všechno podepisuje na odvětví pohřebnictví?

Dopady pandemie jsou znát i v našem oboru, v posledních týdnech sledujeme nárůst o přibližně 55 %. To se projevuje tím, že některá chladicí zařízení, krematoria nebo patologie mají naplněnou kapacitu.

Co se týče zvýšeného počtu zemřelých v důsledku nákazy koronavirem, způsobuje to kapacitní problémy? Zkrátka, je nebožtíky kam před pohřbem či kremací ukládat?

Ano, přestože naše společnost disponuje několika chladicími zařízeními, dostali jsme se do situace, kdy je třeba využívat další pronajatá. Co se týče krematorií, konkrétně náš partner, Vysočanské zahrady dosáhl maximální kapacity a jsme proto nuceni na naše náklady využívat zároveň služeb vzdálenějšího krematoria.

Aktuálně sice už několikátý týden pozvolna počty nově nakažených klesají, ale ve vašem oboru se to logicky projevuje s jistým zpožděním. Co by pro vás znamenalo, kdyby nápor dál rostl?

Aktuální nárůst se projevil krátkodobým nedostatkem rakví, stejně tak vaků pro zemřelé. Proto jsme se na další možný nárůst předzásobili, zvýšili jsme kapacitu chladicích zařízení a zajistili jsme spolupráci s méně vytíženými krematorii. Dále samozřejmě sledujeme vývoj situace pro další případné kroky.

Problémy zaznamenala i některá krematoria. Mluvilo se o Ostravě a Jihlavě a značnému náporu čelilo hrušovanské krematorium u Chomutova. Mohlo by dojít ke kolapsu v tomto odvětví?

Na tuto otázku lépe odpoví provozovatelé krematorií, dle mého názoru je v České republice krematorii dostatek a situaci by bylo možné zvládnout. V případě přetížení krematoria pro určitou spádovou oblast by bylo možné situaci řešit logisticky a využít služeb méně vytížených krematorií anebo navýšit kapacity chladicích zařízení. Záleží samozřejmě, co další vývoj pandemie přinese.

Dle dosavadních zpráv dochází v těchto dnech ke zmatkům v případě pohřbívání do země. Jednak prý příslušné státní orgány nedoporučují se pozůstalým se zesnulými loučit, dotýkat se jich nebo je pouze vidět z důvodu možného přenosu nákazy. Je to tak skutečně? Jaká je vaše aktuální praxe?

Zaznamenal jsem debatu ohledně možného zákazu pohřbívání do země, stále se pohřbívá, kapacita účastníků pohřbu je ale omezena. Momentálně však více klientů volí jako formu posledního rozloučení kremaci bez obřadu.

Co se týče jinak běžných úkonů ze strany pohřebních služeb, je možné v této době garantovat pietní nakládání se zesnulými jako v době před pandemií?

V každé době je dle mého nutno garantovat pietní nakládání se zemřelými. Řídíme se platnou legislativou a doporučeními MMR. Naši zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu se zemřelými, jsou vybaveni ochrannými pomůckami, ať už jde o respirátory a štíty nebo ochranné obleky tak, aby mohli plnohodnotně vykonávat svou práci a dodržovat vysoké standardy.

Někteří lidé si mohou myslet, že si pohřební služby v současné, pro společnost těžké době mnou ruce spokojeností, že mají víc kšeftů. Můžete popsat, co pro vás aktuální stav ve společnosti znamená a jak ho vnímáte?

O radosti z „kšeftů“ se nedá hovořit. Vysoký počet zemřelých včetně zemřelých s covidem-19 je také vyšším rizikem pro naše zaměstnance, kteří tak pracují v infekčním prostředí a nad rámec svých povinností pro zajištění potřeb všech klientů. To vše doprovází například starosti se zajištěním nedostatkového materiálu, jako jsou například rakve, a ochranných pomůcek anebo krematorií s dostatečnou kapacitou. Je to pro nás i psychicky náročné a stále je tu nejistota, co bude následovat a na co se připravit.

