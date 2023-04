Hrozba totálního zničení naší země kvůli snaze nás vtáhnout do války. Kdo řídí Fialu „zvenku“? Docent analyzuje

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nenažranost nezná mezí! Strategii ‚pomalu vařené žáby‘ nahradili strategií ‚do nich, dokud jsou zblblí‘,“ komentuje ekonomické vize české vlády docent Radim Valenčík. Pobavil ho Stanjurův výrok, že to je „tržní řešení“. „Hlavním cílem je podlomit českou ekonomiku jako součást eurounijní ekonomiky,“ varuje Valenčík. „Máme již druhý rok trvající nákladový šok daný tím, že jsme nuceni základní vstupy do ekonomiky, dokonce i ty naše vlastní, např. elektrickou energii, nakupovat citelně předražené přes prostředníky. A vláda ČR proti tomu nejenže nic nedělá, ale různými kroky prolongování této situaci nahrává,“ upozorňuje Valenčík.

Pane docente, už se začalo často používat, že vláda jen vypouští „pokusné balonky“. Když zjistí náladu veřejnosti, řekne, že nic není definitivní. Na druhou stranu, pokud už se dostaly na veřejnost konkrétní čísla, někdo je musel zpracovat. Myslíte si, že návrhy jako změna sazeb DPH ze tří sazeb na dvě a přesuny DPH u vodného, stočného, dopravy, služeb, léků atd. mají budoucnost?

Po zvolení Pavla prezidentem ti, kteří formou pokynů řídí tuto vládu, nahradili strategii „pomalu vařené žáby“ strategií „do nich, dokud jsou zblblí“. Spousta lidí, včetně těch, kteří mají na vládu vztek, si totiž ještě neuvědomuje to hlavní. Totiž to, že volební manipulací a za pomoci mediálního mainstreamu byla dosazena vláda, která sestává z intelektuálně i morálně vyprázdněných osob ovládaných současnou globální mocí prostřednictvím pokynů, v jejichž správnost věří. Strukturu této moci a mechanismy jejího fungování jsem popsal zde.

Mě nejvíce pobavil Stanjurův výrok, že se jedná o „tržní řešení“. Přitom nejcitlivější dopad je v oblasti vodného a stočného, které spadá do oblasti dokonalého lokálního přirozeného síťového monopolu, kde tržní řešení nefunguje. Vláda, řízena pokyny, bude postupovat dál a dál, dokud ji nezarazíme.

Pokud by se veškerá zatím nepotvrzená opatření, která se dostala do médií, realizovala, vláda dostane do rozpočtu navíc 24 miliard... Myslím, že nějaké podobné číslo padlo. Jenže ušetřit potřebuje daleko víc. Někteří ekonomové hovoří i o stovkách miliard korun. V čí prospěch se toto děje?

To je dobrá otázka. Umožňuje totiž poukázat na to hlavní, o co jde těm, kteří s vládou manipulují. Hlavním cílem je „ber kde ber“ a co nejvíce ožebračit lidi. Těch 24 miliard v tom všeobecném krvácení ekonomiky je skutečně pakatel. Hlavním cílem je podlomit českou ekonomiku jako součást eurounijní ekonomiky, která je brutálními zásahy ve stylu Nord stream 2 vyřazována svým hlavním „spojencem“ z globální konkurence.

USA – s vetřelcem jádra současné globální moci v těle – se dostaly do fatální krize, a tak se snaží přenést své problémy na ty země, v nichž se globální moci podařilo ovládnout institucionální systém vyprázdněnými poskoky. V případě naší země se jí to daří skvěle. Tlak na snížení výdajů domácností prostřednictvím zdražování všeho druhu má podle těch, kteří nyní mají volné pole působnosti, podseknout ekonomický růst. Podle mě se to však nepodaří, protože naše ekonomika je velmi životaschopná a ti, na které to dopadá, se snad naučí včas bránit se – a ubránit se.



Vládě bývá vyčítáno, že činí jen hloupé škrty v jednotlivých položkách, které nakonec budou tzv. „rozpočtově neutrální“, popř. se ušetří pár miliard. Ale co ten zbytek? Co říkáte na možnost krácení výdajů stejným procentem ve všech položkách, ve všech institucích atd., tj. něco, jak navrhoval už před řadou měsíců bývalý prezident Václav Klaus?

To je jen dílčí problém. Potíž je především v tom, že zde máme uměle vyvolaný nákladový šok. Nákladové šoky a jimi tlačená inflace mívají zpravidla krátkodobé trvání, jako je neúroda či války v oblastech ropných zdrojů apod. My máme již druhý rok trvající nákladový šok daný tím, že jsme nucení základní vstupy do ekonomiky, dokonce i ty naše vlastní, např. elektrickou energii, nakupovat citelně předražené přes prostředníky.

A vláda ČR proti tomu nejenže nic nedělá, ale různými kroky prolongování této tristní situaci nahrává. Většina členů vlády, přesněji až na dva, si patrně vůbec neuvědomuje důsledky svého konání. Na rozdíl od okolních států nedělá tato vláda mezinárodní politiku, kterou by zajistila levnější zdroje pro českou ekonomiku, ale naopak, podráží nohy těm zemím, které ji dělají. A tak se český trpaslík, aniž by tušil, „která bije“, vyvyšuje třeba nad Macrona.



V současné době to vypadá, že vláda přemýšlí o tom, koho zkasíruje více, koho méně. A začíná u sociálních věcí, pak přechází ke zdravotnictví a ke školství. Tedy začíná u těch, kdo mají možná menší sílu na radikální obranu. Jaký z toho máte dojem?

Právě tak se projevuje to, že se v některé zemi rozbují tzv. poziční investování, tj. přeměna majetkové výhody ve výsadu, z kteréžto pozice lze diskriminovat druhé, když poziční investování přeroste v systém tlumící ekonomiku. To je tou hlavní příčinou problémů. Jedním z projevů přebujelého systému pozičního investování je i rostoucí nenažranost těch, kteří nemají nikdy dost.



S úsporami v podstatě začala vláda u důchodců, dále se řeší zrušení poboček České pošty, tedy vedle už zmiňovaných přesunů DPH. Ekonom Lukáš Kovanda to označil za „pytlíkování jednotlivých úspor po miliardách“. Jak to hodnotíte?

V rušení pošt jde především o to, aby se skupina osob spojených s vládou nakapsovala na prodeji budov, které Česká pošta vlastní. Nenažranost nezná mezí. Naše ekonomika však vyžaduje něco jiného než škrty a zdražování. Potřebujeme perspektivní prorůstové programy. Předložila nějaké vláda? Nebo snad nemá ani tušení, co to je?



Do médií „uniká“ jedna zpráva za druhou... a pak se říkává, že to ještě není definitivní, že se bude ještě jednat. Je to obvyklé, nebo to snižuje kredit vlády?

Návrhy, se kterými vláda přichází, jsou šity evidentně na základě pohledu „zvenku“. Konfrontaci s realitou většinou neobstojí. A pak jsme svědky těch zmíněných trapasů.



Státní rozpočet skončil v březnu ve schodku 166,2 miliardy korun. Je to nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku ČR. Co k tomu říci?

Nejhorší výsledek nejhorší vlády od vzniku republiky v roce 1918. Dokonce i každá z protektorátních vlád hájila naše národní zájmy více než tato nynější vláda.

Nedávno se uskutečnila na Václaváku demonstrace proti bídě. Někteří nespokojení lidé zůstali v Praze protestovat i během týdne. Předseda vlády mezitím odjel do Indonésie a dalších asijských zemí. Co si o tom myslíte? Měl by s demonstranty někdo komunikovat, nebo je to obvyklý postup vlastně každé vlády, když se konají nějaké protesty?

Pokud se máme dostat z krize, musí na sobě každý začít makat, otevřít svou mysl a učit se za pochodu. Spojit jak studium toho, co je pro pochopení současné doby nutné, tak vyhodnocení každodenních zkušeností. Sledování adrenalinových videí, která nedávají odpověď na otázku, co dělat, to k ničemu nevede. Spíše to vyprazdňuje mozek.

Aby došlo ke změně, musíme mít – tak jak k tomu bylo vždy v dějinách, když lidový odpor zaznamenal úspěch – stoprocentní ideovou převahu. Vládu zastaví jen strach z toho, že lidem dochází, o co jde, a že současně znají pozitivní alternativu toho, jak dělat strategickou prorůstovou politiku, jak realizovat skutečné ekonomické reformy v nejdůležitějších oblastech, které prodlouží lidem plnohodnotný život, zvýší úroveň vzdělanosti, zajistí kvalitní péči o zdraví atd.

Alternativa existuje. Trochu mě mrzí, že není dost přesvědčivě předvedena na akcích, na které se sjíždějí lidé z celé republiky. Přitom dnes máme pro každý resort nejméně tři kvalifikované, zodpovědné, lidsky i národně cítící odborníky se zkušeností nejen „vnímat signály“, ale týmově pracovat a přijímat kvalifikovaná rozhodnutí. Navíc se mezi sebou znají a jsou schopni spolupracovat.

Je něco, na co byste chtěl upozornit, čeho si média málo všímají? Nebo, co považujete za nejdůležitější?

Především je to naprosto skandální chování mediálního mainstreamu v kauze Ševčík. Nebudu se rozepisovat, zájemce odkážu na tento souhrnný materiál zpracovaný v rámci pěstování vize.

Když už jsem u té vize, tak jsem stále více přesvědčen, že k pěstování vize může být více přístupů, ale bez jejich sjednocování a sjednocování se na bázi perspektivní (vidící až za horizont vyřešení současných problémů), realistické (tj. nacházející si svého adresáta a realizátora) a přitažlivé (kdy podíl na jejím sdílení, šíření a rozvíjení přináší člověku potěšení, zvyšuje mu sebedůvěru a naplňuje ho smyslem) nebude odpor vůči zlu účinný.

Práci týmu, který se pěstováním vize zabývá, lze sledovat „v přímém přenosu“ například zde. Každý den se snažíme popojít o kousek dál. Každý se může přidat tou formou, kterou považuje za vhodnou. Rádi využijeme připomínky, podklady, náměty každého, kdo se k pěstování vize přidá.

